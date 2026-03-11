BİM marketler Casio akıllı saat satıyor

18 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri
18 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait akıllı saatler yer alıyor. GMD B-300 serisine dahil olan akıllı saatler Bluetooth üzerinden uygulamaya bağlanıyor. Otomatik zaman ayarı, 300 dünya şehri saati, yaşam günlüğü verileri, kronometre veri aktarımı, telefon bulucu gibi işlemler uygulama üzerinden yapılabiliyor.
Akıllı saatin tek yaşam verisi adım sayar olarak belirlenmiş. Nabız, uyku ya da kandaki oksijen gibi verileri toplayamıyor. Yani arka kısımda bir sensör mevcut değil. Bu sayede düğme pil ile 2 yıla kadar kullanım sunuyor. Fiyatı ise 3500TL.
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım