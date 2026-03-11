BİM marketler Casio akıllı saat satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar Casio marka standart kol saatlerinin satıldığını gördüğümüz BİM gıda marketleri zinciri bu kez bir sürpriz yaparak yarı akıllı olarak tanımlayabileceğimiz Casio akıllı saatlerinin satışına başlıyor.

18 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

18 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait akıllı saatler yer alıyor. GMD B-300 serisine dahil olan akıllı saatler Bluetooth üzerinden uygulamaya bağlanıyor. Otomatik zaman ayarı, 300 dünya şehri saati, yaşam günlüğü verileri, kronometre veri aktarımı, telefon bulucu gibi işlemler uygulama üzerinden yapılabiliyor.

Akıllı saatin tek yaşam verisi adım sayar olarak belirlenmiş. Nabız, uyku ya da kandaki oksijen gibi verileri toplayamıyor. Yani arka kısımda bir sensör mevcut değil. Bu sayede düğme pil ile 2 yıla kadar kullanım sunuyor. Fiyatı ise 3500TL.

