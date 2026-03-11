Giriş
    BİM marketler Casio akıllı saat satıyor

    18 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait akıllı saatler, standart kol saatleri, LEDli motosiklet sırt çantası, akıllı televizyon ve yazıcı yer alıyor. 

    18 Mart BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar Casio marka standart kol saatlerinin satıldığını gördüğümüz BİM gıda marketleri zinciri bu kez bir sürpriz yaparak yarı akıllı olarak tanımlayabileceğimiz Casio akıllı saatlerinin satışına başlıyor.

    18 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

    18 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait akıllı saatler yer alıyor. GMD B-300 serisine dahil olan akıllı saatler Bluetooth üzerinden uygulamaya bağlanıyor. Otomatik zaman ayarı, 300 dünya şehri saati, yaşam günlüğü verileri, kronometre veri aktarımı, telefon bulucu gibi işlemler uygulama üzerinden yapılabiliyor.

    Akıllı saatin tek yaşam verisi adım sayar olarak belirlenmiş. Nabız, uyku ya da kandaki oksijen gibi verileri toplayamıyor. Yani arka kısımda bir sensör mevcut değil. Bu sayede düğme pil ile 2 yıla kadar kullanım sunuyor. Fiyatı ise 3500TL.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

