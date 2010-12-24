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Genius LuxeMate İ200

8 yıl
2,2b
1
Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
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Çalışırken Rahatlık ve Şıklık Arayanlar için LuxeMate i200


Genius'ın masaüstü bilgisayarlar için tasarladığı yeni ince klavyesi LuxeMate i200 de firmanın popüler i-serisine katıldı.


LuxeMate i200, kompakt tasarımı ile çalışma alanınızda yer açılmasını sağlıyor.
Son moda kare tuşları, dokunulduğunda yumuşak bir his veriyor ve rahat bir yazım imkânı veriyor.
Şık tasarımı ile çalışma ortamınıza modern bir görünüm katan LuxeMate i200, 12 fonksiyon tuşu ile medya ve Internet özelliklerine anında erişim sağlarken Uyku modu ve Arama özelliklerini de tek tuşla kullanmanıza olanak sağlıyor.

Sistem Gereksinimleri:

  • Windows 7/Vista/XP/2000 ile uyumlu
  • IBM/Pentium uyumlu PC veya üstü
  • Boş USB girişi
  • Son Kullanıcı Fiyatı:19.90TL

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