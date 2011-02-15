Genius Media Pointer 100 İle Sunum Yapmak Çok Kolay

Genius, toplantılarda sunum yapanların işlerini kolaylaştıracak yeni cihazı Media Pointer 100'ü tanıttı.

Genius'un yeni piyasaya sürdüğü Media Pointer 100 adlı cihaz perde ya da büyük ekran üzerinde sunum yapanlar için tasarlanmış.

2,4 GHz kablosuz teknolojisini kullanan cihaz alıcısından 10 metre uzakta bile sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

Özellikle iş yerlerinde düzenlenen toplantı, konuşma ya da eğitimlerde kullanılmak amacıyla geliştirilen ürün kullanıcıların daha anlaşılır sunumlar yapmasına katkıda bulunuyor.

Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan Media Pointer 100 ile sunumun sayfaları arasında ileri geri dolaşabilir, tek bir ekranla görüntüyü tam ekran yapabilirsiniz.

Ayrıca tek bir tuşla boş sayfa açabilmeniz de mümkün.

Bunun dışında bir de lazer işaretleyiciye sahip olan Media Pointer 100'ün USB üzerinden bilgisayarınıza bağlanan alıcısı da çok küçük boyutlarda.

SON KULLANICI FİYATI: 51.00 TL

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