Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genius Media Pointer 100 İle Sunum Yapmak Çok Kolay

8 yıl
2,6b
1
Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Genius, toplantılarda sunum yapanların işlerini kolaylaştıracak yeni cihazı Media Pointer 100'ü tanıttı.

 

Genius'un yeni piyasaya sürdüğü Media Pointer 100 adlı cihaz perde ya da büyük ekran üzerinde sunum yapanlar için tasarlanmış.

2,4 GHz kablosuz teknolojisini kullanan cihaz alıcısından 10 metre uzakta bile sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.
Özellikle iş yerlerinde düzenlenen toplantı, konuşma ya da eğitimlerde kullanılmak amacıyla geliştirilen ürün kullanıcıların daha anlaşılır sunumlar yapmasına katkıda bulunuyor.

Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan Media Pointer 100 ile sunumun sayfaları arasında ileri geri dolaşabilir, tek bir ekranla görüntüyü tam ekran yapabilirsiniz.

Ayrıca tek bir tuşla boş sayfa açabilmeniz de mümkün.
Bunun dışında bir de lazer işaretleyiciye sahip olan Media Pointer 100'ün USB üzerinden bilgisayarınıza bağlanan alıcısı da çok küçük boyutlarda.

SON KULLANICI FİYATI: 51.00 TL


Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim