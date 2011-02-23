Genius SP-İ160

EĞLENCEYİ YANINIZDA TAŞIYIN

Gittiğiniz her yere eğlenceyi de götürmek ister misiniz? Genius'un en yeni ürünü olan SP-i160 adlı mini hoparlör ile artık bu mümkün.

Müzik keyfini sınır tanımadan yaşamak isteyenler, Genius SP i-160 taşınabilir hoparlörle bunu gerçekleştirebiliyorlar.

Çok hızlı şarj olabilen dâhili pili sayesinde 8 saat aralıksız müzik keyfi yaşatan SP-i160 şık ve portatif tasarımıyla da her yere rahatça taşınabiliyor.



Genius SP-i160, 1,25 inçlik metal sürücüleri sayesinde standart bir dizüstü bilgisayardan çok daha yüksek kalitede 360 derece ses sunabiliyor.



Cihazı şarj etmek ise çok kolay. Ürünü bilgisayarınızın USB girişine bağlamanız yeterli.

Şarj için herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymayan ürün bilgisayarınızın 3,5 mm'lik ses çıkışına bağlanıyor. SP-i160'ı başka cihazlarla kullanmak isterseniz, ürünle beraber gelen 2,5 mm'lik dönüştürücüyü kullanabilirsiniz.

Genius SP-i160 siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

Cihazın üzerinde bir açma kapama tuşu yer alıyor.

Ürünle birlikte USB kablosu ve taşıma çantası da geliyor.

Son Kullanıcı Fiyatı: 25.5TL

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