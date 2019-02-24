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Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X"

2 ay
10,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videoda MWC 2019 kapsamında tanıtılan, katlanabilir Huawei Mate X'i görüntüledik.

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sadrag 2 ay en beğenilen
Ben samsungun hamlesini çok başarılı buluyorum. Huawei yada xiaomi nin katlanabilir telefonları, katlanmaktan ziyade yuvarlamak gibi. O da büyük bir başarı tabi ama samsung gerçekten katlıyor. Nasıl bir kağıdı katlarsın, aynen öyle.. Şu aşamada estetikten yoksun ve kaba ama 2 jenerasyon sonra çıtayı oldukça yukarıya çıkaracak bir ürün ortaya koyabilir.
Ben samsungun hamlesini çok başarılı buluyorum. Huawei yada xiaomi nin katlanabilir telefonları, katlanmaktan ziyade yuvarlamak gibi. O da büyük bir başarı tabi...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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ovrclds 2 ay
Samsung savunan arkadaşlara saygı duyuyorum ama gerçekçi olun arkadaşlar Huawei nin telefonu çok daha iyi ve kullanışlı.
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dogandroid 2 ay
Samsung'un tasarımında ekran daha korunaklı bence.
Bir de onu büyük ekranda kullanmadığınız zamanlar o küçük ekranı daha fazla batarya süresi verebilir.
Onun dışında samsun'da büyük ekranı kullanırken kameramız var ama bunda yok.
Mate X tanıtılırken tam ekrana geçmek için bir kaç kere deniyordu adam. Umarım o sorunu çözerler. Hemen kitlenmiyor.
Hangisi daha şık derseniz evet Mate X daha şık.
Ben ikisini de beğendim ama, çıksınlar detaylı olarak kıyaslamaları inceleriz.
Ama Fold 2000 dolar, Mate 2250 Euro. Çok fazla bir fiyat farkı var :/
Samsung'un tasarımında ekran daha korunaklı bence.Bir de onu büyük ekranda kullanmadığınız zamanlar o küçük ekranı daha fazla batarya süresi verebilir....
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fotifoti 2 ay
Kılıf, cam filmi? hmm düşünce ne oluyor merak ettim.
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DH Misafiri 2 ay
Katlanabilir cihaz deyinceelinde güzel dursun. Ele sığsın yakışsın. Millet de ölüyor zaten katlanabilir telefon için. Olmasaydı inan kaybetmezdik birşey. Manyaklık bedava beyün bedava
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DH Misafiri 2 ay
Katlamalı telefonları 90'larda gördük yani Demode oldular.Katlamaya niye zahmet ediyorlar ver telefonun üstünden hologram görüntüyü olsun bitsin.Resmen şirketlerin İsraf için yaptıkları ürünler çok gereksiz.2000 Dolar nasıl bi fiyattır bunun maliyeti nedir ki?Sadece zenginler alsın diye yapılan koleksiyonluk telefon mu olacak amaç ne?
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DH Misafiri 2 ay
samsung'un Galaxy Fold telefonu gerçek hayatta kullanılabir bir telefon olmuş mate x'e baksanıza tam bir çin işi olmuş, hassas olan ekran içte olur, kopyaladıkları belli olmasın diye tersini yapmışlar :) (şekilde görüldüğü gibi camın arkasında durması için tasarlanmış) düşünsenize yere düştü gitti 2500$.bunu satın alacaklar ancak çinliler kadar aklı olanlar alır...
birde donanım haber son zamanlarda çinlilere karşı pek bir sempatileri arttı uygur türklerine bukadar işkencelerin had safhaya çıktığı bir vakitte, anlamakta zorluk çekiyorum
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DH Misafiri 2 ay
Zoruna gitmemeli ??
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selimciv 2 ay
Kutusunda görmeden paçaları sıvamayın derim...
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WinteR 2 ay
Video izletmeme konusunda rakipsizsiniz DH, yıllardır.
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cgtycngl 2 ay
Galaxy Fold'un küçük ekranı muazzam bir fiyasko. Bu cihaz "katlanabilir telefon" denince aklımıza geleni daha iyi tanımlıyor. Donanım savaşına girmeyi çok mantıklı bulmuyorum. Sonuçta "katlanabilir telefon" olmasına ve bu yeni teknolojiyi kim daha iyi sunuyor ona bakıyoruz. Zaten oldukça yakınlar birbirlerine. Çok donanım arıyorsan amiral gemisi standart bir model alacaksın.
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cabriyo 2 ay
eski nokia nın oyuncak gibi olup heveslik alınan telefonlarına benzettim. ancak güzel duruyor.
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expressimo 2 ay
Fold un tablet modu daha başarılı.Tablet moduna geçerken baya hıh geçtim der gibi bir havası var. 12gb ram ve Samsung un yazılım ustalığı ve tecrübesi Huawei e göre üstün. Adam Mate x i aman arkaya mı kıvrılır dercesine tutuyordu sunumda . Tabi yine de Huawei baya baya gömdü mezara Apple ile Samsung u. Ama ben Samsung un burada temsili oynadığını ve bilerek risk almadığını düşünüyorum. Fold un arıza çıkarma olasılığı mate x den çok çok daha düşük bence. Çinlilere yazılım açısından zerre güvenmiyorum Kore malı tercihimdir.Nokia dan da bir bomba bekliyorum aslında.
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