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GİLT Akademi 16 resmi programı açıklandı!

Türkiye girişimcilik ekosistemini her sene bir odakta buluşturan akademi, 27-30 Nisan'da 5. kez Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Üstelik etkinlik bu sene ücretsiz!
3 yıl
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Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye girişimcilik ekosistemini her sene bir odakta buluşturan akademi, 27-30 Nisan'da 5. kez Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşecek.  GİLT Akademi'16 nın bu seneki konuları; "Dijital, E-Ticaret, Growth Hacking, Internet of Things, Mobil, Sosyal Medya, Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcılık" olarak belirlendi. Üstelik etkinlik bu sene ücretsiz!

Sektörünün önde gelen 30 ismi son gelişmeleri yine GİLT Akademi'de sizlerle paylaşacak.

Konferansların yanı sıra 1 saat sürecek Speed Networking seansında iş çevrenizi geliştirebilir ve etkinliğin son günü gerçekleşecek olan 4 adet workshop sayesinde ilgilendiğiniz konularda farklı deneyimler yaşayabilirsiniz.

E-Tohum'16 nın öne çıkan girişimlerinin de ilk kez sahne alacağı bu etkinlikte, melek yatırımcılarla tanışma fırsatı da sunulacak.


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