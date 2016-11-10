Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Gigabyte Z170X Ultra Gaming incelemesi "Bol LED Aydınlatmalı ve Hızaşırtma Meraklısı"

2 yıl
15,8b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videoda Gigabyte'ın siyah-kırmızı tematik ve oyunculara hitap eden anakartı Z170X Ultra Gaming'in tasarımını ele alıyor, detaylarına iniyor, i5 6600K ile 4.7GHz'e çıkarak hızaşırtma testi yapıyoruz
Gigabyte Z170 yongalı, her segmente ve bütçeye hitap eden anakartlar üreten, yetenekli bir üretici. Z170X Ultra Gaming ise tepe segment abileriyle hem performans hem de görünüm anlamında bazı ortak noktaları bulunan bir anakart olarak karşımızda.

Ürünün kutusundan kendisi haricinde düz ve açılı sata kabloları, renkli etiketleri, kurulum diski, kablo toplama şeritleri, SLI köprüsü, birkaç dönüştürücüyle beraber yapıştırma ve kapı kolu askısı çıkıyor.

UEFI BIOS ile başlayalım, yenilenmiş bir arayüz var karşımızda, hem görsel anlamda hem de detayları anlamında net. İşlevsel menüde hızaşırtmaya yeni başlayanları korkutacak bir şey yok zira K serisi bir işlemciniz varsa eğer mesela i5 6600K’nın sadece çarpanını yükselterek hızaşırtabiliyorsunuz.
Baz olarak 3.5, Turbo ile 3.9GHz’d çalışan işlemciyi otomatik işlemci voltajına bırakıp 4.5GHz’e kadar hızaşırtabildim, otomatik çekirdek voltajı agresif değil, 4.7GHz’de de elle ayar yapıp stabiliteyi yakaladım. 3000MHz bellekleri de sadece hızaşırtma profiliyle 3333MHz’e taşıyabildim. Hızaşırtma esnasında olur da bir terslik çıkarsa eğer yedek BIOS’a geçebiliyorsunuz, şahsen yedek BIOS’a geçmelik bir durum yaşamadım.

ATX form faktöründeki Z170X Ultra Gaming siyah bir PCB’nin üzerine kurulu. Siyah mosfet ve güney köprüsü soğutucusu, arabirimlerin üzerindeki kaplama ki metalden, siyah giriş soketleri, siyah siyah siyah ama görseli bir üst seviyeye taşıyan bir şey var, LED’ler.
Fazların arasında, arabirimlerden aşağı uzanan kısımda, PCI-Express slotlarının altında, güney köprüsünde, en önemlisi de şerit halinde RAM’lerin arasında ve boydan boya sağ kanatta LED’ler bulunuyor. Sabit, nefes alma ve müziğe göre ritim gibi efekt uygulayabiliyorsunuz ama RGB değiller, büyük abileriyle farklarından biri de bu.

LGA1151 soketindeki işlemciyi 4+3 şeklinde 7 faz besliyor, hızaşırtma testlerinden de görüldüğü üzere hızaşırtmaya elverişli bir işlemciyle en azından ben herhangi bir limite takılmadım. 10 bin saat ömürlü siyah kapasitörler de açıkçası güven verici etkenlerden. İşlemci soğutması için iki 4 pin çıkış var, biri özellikle sıvı soğutmaların pompalarına güç vermek için dizayn edilmiş, tabii isterseniz normal fan da takabiliyorsunuz bu çıkışa.

Anakartta ECC ve XMP destekli dört DDR4 slotu bulunuyor, maksimum 64GB RAM takabiliyorsunuz, 3866MHz’e kadar hızaşırtmayı destekliyor. Aralarındaki aydınlatma şeritleri üstten ve alttan iki LED’le aydınlatılıyor, aslına bakarsanız yüke göre tepki veren, RGB LED’li bir kurulum görmek isterdim, benzer bir kurulum X99’lu abilerine ayrılmış.

Sağda ise boydan boya 22 LED’den oluşan aydınlatma var, kasa içerisinde anakart plakasına yaptığı yansımayla gayet hoş görünüyor, siyah-kırmızı temalı bir kasa için birebir.

Giriş çıkış portları tarafında ürünün segmentine kıyasla lüks çözümler var. En azından bir Type C portunu görmeye alıştık ancak Gigabyte burada bir Thunderbolt, bir de Mini Display portuna yer vermiş, Thunderbolt üzerinden teorik olarak 40GB/saniyeye aktarım yapmak mümkün. Thunderbolt’lu aygıtlarda daisy-chain yani bir nevi seri bağlantıyı da destekliyor anakart, mesela Thunderbolt’lu 6 depolama birimini seri bağlayıp tek bir porttan bilgisayara yönlendirebiliyorsunuz.
Type-C, Thunderbolt veya Mini-Display ile harici ekran kartınızdan görüntü alabildiğinizi de ekleyelim, 4K 60FPS çıkış almak mümkün.

USB 3.1 standardındaki Type C portu, Intel kontrolcülü Power Delivery 2.0’ı ile desteklenmiş, ayrıca atanmış bir fazla hızlı şarjı geçtim, birden çok cihaz için 20v 5 amper, 100W’a kadar enerji sağlayabiliyor, veri aktarımı için de dört üçüncü jenerasyon PCI-E hattı kullanarak 32GB/saniyeye kadar aktarım hızı sunuyor, işin özü hızlı şarj yapabiliyor, aktarım hızına bağlı bir limite takılmıyorsunuz. Type A formunda ve ikinci jenerasyon yine aynı özelliklere haiz bir port da var.

Bunlar haricinde en yukarıda iki USB 2.0, 4K 24hz destekli HDMI ve 4 adet birinci jenerasyon USB 3.1 portu ve ALC892 yongasıyla desteklenen ses çıkışları var. Yonga ALC1150 yongasıyla çok benzer bir yonga aslında, kulaklık ya da bir ses sistemi olsun doyurucu netliğe ve güce sahip, daha önce incelediğimiz bazı Gigabyte anakartların aksine amfiyle güçlendirmeye gidilmemiş.

RJ-45 portunun arkasında Intel gigabit kontrolcü var, oyunların veri paketlerini önceliğe alıp gecikme sürelerini düşüren bir yazılımla destekleyebiliyorsunuz.

Depolama birimleri için bir M2 Sata, bir U.2 konnektörü, 2 Sata Express ve 6 6GB/s sata konnektörü var. İstenirse tüm bu konnektörler, U.2, M.2 veya PCI-Express’e bağlı olsun, bu birimlerle RAID 0 kurulumu yapılabiliyor. M.2 portu üçüncü jenerasyon PCI-Express X4 ile yine 32GB/saniyeye kadar destek sunuyor.

Orta-üst segmentte görmeye alıştığımız şekilde PCI-Express slotları metal gövdeyle güçlendiriliyorlar, lehimleri de aynı şekilde. Paslanmaz çelik malzeme boydan boya birkaç destek noktasına sahip. Anakartın da desteklediği şekilde SLI ve Crossfire kurulumu, ve ağır kartlar bir sorun teşkil etmiyor. Çoklu ekran kartı kurulumunda x8 - x8 şeklinde çalışıyorlar. Ayrıca 3 PCI-Express x1 slotuna da yer verildiğini ekleyelim.
Anakart üzerindeki soketlerden 2 birinci jenerasyon USB 3.1 ve 4 USB 2.0 çıkışı daha alabiliyorsunuz. Soğutma için işlemci ve pompa çıkışları haricinde 3 tane daha 4 pinli fan çıkışı verilmiş.

Gigabyte Z170X Ultra Gaming yenilenmiş UEFI BIOS arayüzü ve 4+3 faz dizilimiyle testlerim neticesinde iyi bir hızaşırtma performansı sundu, kullandığınız işlemci ve RAM’e göre durum değişir tabii ama belirli ölçülerde potansiyeli sınırlamayacak bir kart. Bol keseden anakartın her yerinde konumlandırılan LED’ler siyah-kırmızı temalı kasalarda hayli hoş bir manzara oluşturuyor, belki daha fazla efekt olabilirdi.

Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 700-800 lira fiyat aralığında, yani tepe fiyat segmentinin hayli altında olsa da RGB aydınlatma görmek isterdim doğrusu. Type C, Thunderbolt ve Mini-Display portları geleceğe şimdiden ayak uyduranların hoşuna gidebilecek eklentilerden.

Fiyat aralığında çok değil ama sağlam rakipleri var, yeni nesil portlar, zengin aydınlatma, depolama çıkışları ve yetenekleri konusunda Z170X Ultra Gaming diğerlerinden ayrışıyor. Benzer fiyattaki Gigabyte Z170X-Gaming 5 faz kurulumu, ses yongası ve amfisi, izole edilmiş USB’leriyle markanın kendi içerisinde çok ciddi bir rakip. LED aydınlatması hayli hoş, giriş çıkış ve depolama tarafındaki yetenekleri güçlü olsun, hızaşırtma konusunda da beni belirli ölçülerde limitlemesin diyorsanız eğer Z170X Ultra Gaming tercih listenize girebilir.

Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rootz. 2 yıl
Ürünleri kaliteli ve sağlam olabilir bilgim yok ancak bir türlü ısınamadım şu firmaya arkadaş :D :D Gigabayt markasını duyduğumda kahvrengi üzerine mavi soketlerin olduğu kağıt helva gibi bir anakart canlanıyor gözümde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JMaharaja 2 yıl
Bunu alıp, yanina gtx1060 alanların olması, beni üzüyor gerçekten..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S4F4K 2 yıl
Max 500 lira fiyata alinabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 2 yıl
Acil ihtiyaç varsa tercih edilebilir aksi halde yeni nesil kapıdayken ölü yatırım olur.
İncelemelerinizi zevkle okumaya devam ediyoruz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
picasso16 2 yıl
Anakart çok şık tam istediğim gibi simsiyah. Bıktım siyah kırmızı yok siyah sarı tasarımdan . Simsiyah yapsın rgb led le isteyen istediği tonları olştursun. Ama buna koymamışlar. RGB ile normal kırmızı led arasında 3-5 dolar farkı var . Koymaması için tek neden biraz daha pahalıya ses kısmı güçlü rgbli daha üst daha pahalısını çıkarmak için yaptılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 2 yıl
300 - 400 tl ye alınabiliyorsa iyi onun dışında ölü
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetsaid_ak 2 yıl yenerbalcı
300-400tl ye Z170 4+3 Thunderbolt vs. anakart bulursan söyle evladiyelik stoklarım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çetooooo 2 yıl
Çok Seviyorum Şöyle Sade Tasarımları
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 2 yıl
7. nesil işlemciler çıkarken bu eski model olacak. Yeni chipsetlerden her sene yeni anakart almak zorunda kalacağız güncel olmak için. H81-M de appcenter den yaptığınız her işlem sonrası resetleme nedeniyle gigabyte gözümden düştü. G41-M anakartında ısınma problem var.
Eski kartlar renkli iç açıcıydı. Şimdi kapkara herşey. Fantazi mi yoksa başka birşey mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BalistikBomba 2 yıl
Gigabyte, ısrar ve anlaşılması zor bir inatla, bu tarz agresif oyuncu anakartlarında hala çok basit ve sade bios tasarımı kullanıyor.
Normal bir anakartta kabul edilebilecek bu bios tasarımı, agresif oyuncu anakartlarında gerçekten tuhaf duruyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,3b izlenme · 22 sa. yeni video
07:03
48A / 540W destekli MSI MPG Z390 Edge Gaming AC'nin kutusunu açtık!
11b izlenme · 7 ay
12:30
Sınıfının En Dolu Anakartı ''GIGABYTE B450 AORUS PRO İncelemesi''
17,3b izlenme · 9 ay
08:01
Intel'in korkulu rüyası: 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper
27,2b izlenme · 1 yıl
12:12
Aorus Z370 Gaming 7 incelemesi "Tasarım ve Kalite, bir anakartta"
34,2b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
18:56
10.000TL'lik RGB Oyuncu sistemi kurduk
53,1b izlenme · 1 yıl
04:56
Philips 276E7 monitör incelemesi "MHL'li dizi-film ustası"
44,6b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
11:25
Asus ROG Maximus X Formula Z370 incelemesi "Sıvı soğutmalı, meraklısına anakart"
35b izlenme · 1 yıl
06:23
Gigabyte'ın tam donanımlı anakartı: 28 çekirdekli Intel için
9,6b izlenme · 7 ay
06:15
ADATA SU800 Ultimate incelemesi "Segmentinde F/P'si en iyi SSD"
42,4b izlenme · 1 yıl
10:01
Asus Prime Z370-A incelemesi "Fiyat segmentinde performans anakartı"
35,2b izlenme · 1 yıl
07:40
Asus ROG Strix Z370-F Gaming anakartı inceledik "i7 8700K ile 5.1GHz!"
24,2b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
09:53
ASUS ROG Strix X299-E Gaming anakart incelemesi "8 çekirdek i7 7820X 4.8GHz O.C!"
32b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim