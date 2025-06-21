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    Rus efsanesi Lada'dan yepyeni SUV | ÖTV düzenlemesi gündemi sarstı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Lada'nın yeni SUV modeli Azimut, Meclis'e sunulan ÖTV düzenlemesi, Türkiye'de yılın otomobili, yeni Nissan Leaf ve Audi Q3 gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Lada'nın yeni SUV modeli Azimut, Meclis'e sunulan ÖTV düzenlemesi, Türkiye'de yılın otomobili, yeni Nissan Leaf ve Audi Q3 gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:32 - Yeni Lada Azimut

    11:19 - ÖTV düzenlemesi

    21:42 - Türkiye'de yılın otomobili

    29:09 - Yeni Nissan Leaf

    42:58 - Yeni nesil Audi Q3

    49:13 - Kapanış

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