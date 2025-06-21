Rus efsanesi Lada'dan yepyeni SUV | ÖTV düzenlemesi gündemi sarstı - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Lada'nın yeni SUV modeli Azimut, Meclis'e sunulan ÖTV düzenlemesi, Türkiye'de yılın otomobili, yeni Nissan Leaf ve Audi Q3 gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde Lada'nın yeni SUV modeli Azimut, Meclis'e sunulan ÖTV düzenlemesi, Türkiye'de yılın otomobili, yeni Nissan Leaf ve Audi Q3 gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:32 - Yeni Lada Azimut

11:19 - ÖTV düzenlemesi

21:42 - Türkiye'de yılın otomobili

29:09 - Yeni Nissan Leaf

42:58 - Yeni nesil Audi Q3

49:13 - Kapanış

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