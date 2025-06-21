Rus efsanesi Lada'dan yepyeni SUV | ÖTV düzenlemesi gündemi sarstı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Lada'nın yeni SUV modeli Azimut, Meclis'e sunulan ÖTV düzenlemesi, Türkiye'de yılın otomobili, yeni Nissan Leaf ve Audi Q3 gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:32 - Yeni Lada Azimut
11:19 - ÖTV düzenlemesi
21:42 - Türkiye'de yılın otomobili
29:09 - Yeni Nissan Leaf
42:58 - Yeni nesil Audi Q3
49:13 - Kapanış