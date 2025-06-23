KAAN'ın yerli motoru için hedeflenen tarih açıklandı

TEI Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN’a güç verecek TF35000 adındaki yeni nesil turbofan motorun 2032 yılında KAAN’a entegre edilmesinin hedeflendiğini söyledi. motorun tasarım sürecinin TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ve TRMotor ortaklığında yürütüldüğünü belirterek, kavramsal tasarım aşamasının neredeyse tamamlandığını ve yıl sonuna kadar ilk prototipin üretilebileceğini söyledi.
2032 yılında KAAN'a entegre edilecek
TF35000’in ilk testlerinin 2026 yılında başlaması planlanıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TF35000, 2032 yılında KAAN’a entegre edilecek ve yerli motorla uçuş testleri başlayacak..
KAAN'ın yabancı motorla uçuş takvimi
KAAN’ın ilk demo demonstratör olarak tanımlayabileceğimiz ilk versiyonu 21 Şubat 2024 tarihinde General Electric’in F110 turbofan motoru ile ilk uçuşunu yaptı. KAAN’ın birinci prototipinin (P1) yıl sonuna doğru tamamlanması ve 2026’da ilk uçuşuna başlayacağı belirtildi. P2’nin 2026’nin ikinci çeyreğinde, P3’in ise en geç 2027’nin başlarında uçuş testleri yapılacak. TUSAŞ toplam 6 uçak ile binlerce saatlik uçuş testi gerçekleştirecek.
KAAN 2028'de envantere girecek
TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk test uçuşu 2024 yılında yapılmıştı. 2026 sonuna kadar KAAN'ın 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında seri üretime geçilecek ve 2028'in sonunda veya 2029’un başında Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatı yapılacak.
Milli Muharip Uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 13,4 m
- Kanat Alanı: 71,6 m2
- Uzunluk: 20,3 m
- Yükseklik: 5 m (20 ft)
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 60.000 lb
- İtki: 2 x 29,000 lb
- Azami Hız: 1.8 Mach (at 40,000 ft)
- Servis Tavanı: 55,000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3.5g
- Çok Rollü (Hava-Hava & Hava-Yer)
- Süper Seyir Kabiliyeti
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Dahili Mühimmatlar - Düşük Görünürlük Özelliği
- Genişletilmiş Harekat Yarıçapı
- Mevcut ve Gelecek Varlıklar ile Birlikte Çalışabilirlik
- Yüksek Durumsal Farkındalık
- Karar Desteği ile Optimize Edilmiş Pilot Yükü
- Görüş İçi ve Görüş Ötesi Silahlar
- Hassas Vuruş
- Bütünleşik Radyo Frekans Sistemi
- Bütünleşik Elektro Optik Sistem
- Bütünleşik Haberleşme Seyrüsefer Tanımlama Sistemi
- Entegre Modüler Aviyonikler
- Geniş Ekran Gösterge Sitemi
- Kaska Monte Gösterge Sistemi
- Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.