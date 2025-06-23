Toyota'nın en lüks SUV modeli yenilendi: Arka camlarda dijital perde özelliği

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Tam Boyutta Gör Toyota, günümüzde bazı otomobillerin cam tavanlarında gördüğümüz tek dokunuşla saydamlığı ayarlayabilme özelliğini lüks SUV modeli Toyota Century'nin arka camlarına uyguladı. 2026 model yılından itibaren Japonya'da siparişe açılan bu özellik, aracın arka koltuk yolcularına üst düzey gizlilik ve konfor sunuyor.

Bu özel cam teknolojisi, Tokyo merkezli AGC şirketi tarafından geliştirilen "Dijital Perde" sistemiyle mümkün oluyor. Sistem, iki lamine cam panel arasına yerleştirilen özel bir film sayesinde çalışıyor. Uygulanan elektrik voltajıyla birlikte filmin içindeki parçacıkların yönü değişiyor ve cam, üç farklı mod arasında geçiş yapabiliyor: şeffaf, yarı saydam ve opak.

Toyota Century SUV’nin bu yeni sistemi sadece yan camlarla sınırlı değil; kelebek camlarda da aktif olarak kullanılabiliyor. Film tabakası gözle görülmeyecek kadar ince olmasına rağmen, %99’a kadar UV ışınlarını engelleme kapasitesine sahip. Yolcular, camların saydamlık seviyesini kendi tercihlerine göre araç içerisinden kolayca kontrol edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Elektrokromatik cam olarak da adlandırabileceğimiz bu teknoloji, daha önce Ferrari, Mercedes-Benz ve daha yakın dönemde Renault gibi markalar tarafından da kullanılsa da, kapı camlarında kullanımı ilk kez Toyota Century SUV ile gerçekleşiyor. Aracın tavanında ise geleneksel cam panel ve elektrikli güneşlik sistemi yer alıyor.

Toyota Century SUV sadece teknolojisiyle değil, üretim kalitesiyle de öne çıkıyor. Her bir araç, tek bir uzman denetiminde üç buçuk saat süren ayrıntılı kalite kontrol sürecinden geçiyor. Japonya’da başlangıç fiyatı 27 milyon yen (yaklaşık 182.500 dolar) olan bu ultra lüks SUV, Çin pazarında da satılıyor. Toyota'nın ilerleyen dönemde bu modeli başka pazarlara da açması bekleniyor.

Toyota'nın ultra lüks SUV modeli Century, dış tasarımında ya da iç mekânında herhangi bir değişikliğe uğramadan yoluna devam ediyor. Zaten oldukça taze bir model olan Century SUV, Eylül 2023’te tanıtılmış ve o günden bu yana "Japonya’nın Rolls-Royce Cullinan’ı" olarak anılmaya başlanmıştı.

Tam Boyutta Gör Toyota Century SUV, 5.205 mm uzunluğundaki gövdesiyle sınıfındaki en heybetli modellerden biri. Marka, bu araçta tamamen müşteriye özel donanım ve kaplama seçenekleri sunuyor. Dileyenler aracını neredeyse baştan sona kişisel zevklerine göre yeniden tasarlayabiliyor.

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Aracın kalbinde yer alan 3.5 litrelik V6 plug-in hibrit motor, toplamda 406 beygir güç üretiyor. Güç, Toyota'nın gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi olan E-Four Advanced AWD üzerinden tüm tekerleklere aktarılıyor. Batarya ise yalnızca elektrikli sürüşte 69 kilometrelik menzil (WLTP) sunuyor. Bu da özellikle şehir içi kullanımda sessiz ve emisyonsuz sürüşü mümkün kılıyor.

Toyota ayrıca Gazoo Racing imzasını taşıyan yüksek performanslı bir GR Century SUV modelini de resmen onayladı. Bu versiyonun, sürüş dinamiklerini daha da ileri taşıyacak özel ayarlar ve motor yükseltmeleriyle gelmesi bekleniyor.

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2026 Toyota Century SUV, arka camlarda dijital perdeye sahip

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