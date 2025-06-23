Elektrikli Renault 5 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Renault'nun tamamen elektrikli bir otomobil olarak hayata döndürdüğü Renault 5 Türkiye'de satışa sunuldu. Retro esintiler taşıyan gövde tasarımı ve kompakt boyutlarıyla dikkat çeken yeni Renault 5 fiyatı 1.450.000 TL'den başlıyor.

Elektrikli Renault 5 E-Tech fiyat listesi💸(Haziran 2025) Versiyon Fiyat Techno EV40 120 hp 1.450.000 TL Techno EV52 150 hp 1.535.000 TL

Renault 5, özellikleriyle neler sunuyor❓

Elektrikli Renault 5; 3.92 metre uzunluğa, 1.77 metre genişliğe, 1.5 metre yüksekliğe ve 2.54 metre aks mesafesine sahip. AmpR Small platformu üzerine inşa edilen ilk model olma özelliği taşıyan Renault 5, Clio'dan daha küçük bir gövdeye ve 326 litre bagaj hacmine sahip.

Renault 5'in giriş seviyesinde 90 kW'lık (120 hp) elektrik motoru ve 40 kWsa'lik NMC (nikel manganez kobalt) batarya bulunuyor. Bu kombinasyon, elektrikli modele WLTP'ye göre 312 km menzil sağlıyor. Üst seviyede ise 110 kW (150 hp) güç ve 245 Nm tork üreten bir elektrik motor mevcut. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayan model maksimum 150 km/s hıza çıkabiliyor. 52 kWsa kapasiteye sahip NMC batarya ile donatılan model, 410 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Elektrikli model, 11 kW AC şarj ve 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Hızlı şarj ile bataryanın %15-80 arası dolumu yarım saat sürüyor.

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Yeni Renault 5 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikl

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