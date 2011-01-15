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HP G62 Dizüstü bilgisayar video inceleme

8 yıl
150,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Özellikle TTNET'in bilgisayar kampanyasında yer alıyor oluşuyla dikkatleri üzerine toplayan HP G62 dizüstü bilgisayar test masamızda.


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DH Misafiri 7 yıl
Bilgisayara Gta Vice city yüklesem kaldırır mı yoksa kaldırmaz mı ????????
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XQNBOHEM 7 yıl
arkadaşlar bende hp g62 war recovery die bişey warmış o bilgiseyarin grafik ayarlarını ve bilgiseyarda sorunsuz oyun açmamızı saglıyormus die duydum şu an bilgiseyarımda oyun acamıyorum acil yardım edebilcek biri warmı
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DH Misafiri 7 yıl
slm arkadaşlar hp marka laptop kullanıyorum daha alalı 1buçuk sene oldu. netten video açtığımda pc donup kalıyor ekran kararıyor fişi çekmek zorunda kalıyorum. oyun oynarken felan olmuyor bu sorun sadece netten video yada film açtığımda 10-20 saniye arasında oluyor ve hangi tarayıcıdan açarsam açayım bu sorun ortadan kalkmıyor. yardımcı olurmusunuz ne yapmam gerekir bu arada servise gitti geldi ama sorun değişmedi.
hp g62 notebook pc
işlemci intel core i3 cpu m350 @ 2.27 ghz
3.00 gb ram
64 bit
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DH Misafiri 7 yıl
HP Dizüstü bilgisayar YA_PA_MI_YOOOOR Almayın kesinlikle. Umarım Dizüstü HP ler artık ülkemize gelmez. Çöpe atılan yüzlerce HP'den sonra...
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DH Misafiri 7 yıl
merhabalar bu pc den alan vatandaşlardan biriyim bu sayfayıda yeni buldum :)
Sizden bir konuda yardım istiyorum tamam iyi hoş güzel pc almışızda numpad koymamışlar hadi bunada eyvallah zatem muhasebeci değilim ama numpad çoğu oyunlarda iğtiyaç oluyor bu durumda örneğin yeri geliyor bir oyunda trainer kullanmamız gerekiyor bunun içinde numpad den yararlanmamız gerek ama bu pc nin numpadına erişemiyoruz bu pc nin numpad ını nasıl aktif hale getirebiliriz yardımcı olursanız sevinrinm
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DH Misafiri 7 yıl
bu bilgisayarda bluetooth war mı? arkadaşlar
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel bir bilgisayar oyunlari çaliştiriyor Call Of Duty 4 Modern Warfare adlı oyunu hight özelliklerde rahatça kasmadan akıcı bir şekilde oynuyor 10 üzerinde 9.7 puan aldi benden :)
1 Yanıt Yanıtla
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Luc4sHood 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Güzel bir bilgisayar oyunlari çaliştiriyor Call Of Duty 4 Modern Warfare adlı oyunu hight özelliklerde rahatça kasmadan akıcı bir şekilde oynuyor 10 üzerinde 9.7 puan aldi benden :)


DH Misafiri

HP Dizüstü bilgisayar YA_PA_MI_YOOOOR Almayın kesinlikle. Umarım Dizüstü HP ler artık ülkemize gelmez. Çöpe atılan yüzlerce HP'den sonra...
Bu nasıl bir çelişkidir ?

Şu post kasma durumuna bi son ver artık saçma sapan şeyler yazıp duruyosun.
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DH Misafiri 7 yıl
samsung diz üstü laptop aldın yeni vidyo izlerken çok yavaş nedeni ne ola bilir
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DH Misafiri 7 yıl
bir yıldır hp g62 kullanıcısıyım hiç bir sıkıntı yasamadım oyun da internette her ne yaparsam ve cocukların elinde aksama kadar oyunlar için ne bi donma nede başka bişe hiçte format atmadım yani kısacası bilgisayar günün 18 saati acık oyun ve internet süper bi bilgisayar bence
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DH Misafiri 7 yıl
Ben de yeni bir tane hp g62 aldım çok memnunum çok gzel çlşyr leptopta oyun oynanırmı salaklar
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