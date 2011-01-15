HP G62 Dizüstü bilgisayar video inceleme

Özellikle TTNET'in bilgisayar kampanyasında yer alıyor oluşuyla dikkatleri üzerine toplayan HP G62 dizüstü bilgisayar test masamızda.
DH Misafiri Güzel bir bilgisayar oyunlari çaliştiriyor Call Of Duty 4 Modern Warfare adlı oyunu hight özelliklerde rahatça kasmadan akıcı bir şekilde oynuyor 10 üzerinde 9.7 puan aldi benden :)
DH Misafiri HP Dizüstü bilgisayar YA_PA_MI_YOOOOR Almayın kesinlikle. Umarım Dizüstü HP ler artık ülkemize gelmez. Çöpe atılan yüzlerce HP'den sonra...
hp g62 notebook pc
işlemci intel core i3 cpu m350 @ 2.27 ghz
3.00 gb ram
64 bit
Sizden bir konuda yardım istiyorum tamam iyi hoş güzel pc almışızda numpad koymamışlar hadi bunada eyvallah zatem muhasebeci değilim ama numpad çoğu oyunlarda iğtiyaç oluyor bu durumda örneğin yeri geliyor bir oyunda trainer kullanmamız gerekiyor bunun içinde numpad den yararlanmamız gerek ama bu pc nin numpadına erişemiyoruz bu pc nin numpad ını nasıl aktif hale getirebiliriz yardımcı olursanız sevinrinm
Bu nasıl bir çelişkidir ?
Şu post kasma durumuna bi son ver artık saçma sapan şeyler yazıp duruyosun.