Kim Nerede? 209 Xiaomi 15T ve 15T Pro Türkiye fiyatı açıklandı: İşte fiyatlar 158 Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte yeni tasarım 147 İsveçli girişimden Avrupa’da bir ilk: Otonom kamyon yola çıktı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Yeni Xiaomi 15T Pro! 46.999₺’ye neler sunuyor?

    Xiaomi 15T Pro tanıtıldı. Xiaomi 15T Pro'nun lansmanına katıldık. Xiaomi 15T Pro kutu açılışı, özellikleri ve ilk izlenimlerimizi bu videoda bulabilirsiniz.      

    Xiaomi 15T Pro resmi olarak tanıtıldı. Biz de Xiaomi 15T Pro lansmanına katıldık ve cihazı yakından inceleme fırsatı bulduk. Bu videoda Xiaomi 15T Pro kutu açılışı, tasarım detayları ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.

    Xiaomi 15T Pro özellikleri arasında güçlü işlemci, gelişmiş kamera sistemi, yüksek tazeleme hızına sahip ekran ve uzun pil ömrü dikkat çekiyor. Yeni model, hem performans hem de tasarım anlamında serinin en iddialı telefonlarından biri olmayı hedefliyor.

    Videomuzda Xiaomi 15T Pro’nun kutu içeriği, tasarımı, kamera performansı, ekran deneyimi ve sunduğu yenilikler hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Eğer yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız, Xiaomi 15T Pro hakkındaki ilk yorumlarımız size fikir verebilir.

    Xiaomi 15T Pro Özellikleri

    Ekran: 6,83 inç 144Hz AMOLED, 2772 x 1280p, 3200 nit tepe parlaklık
    İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+
    RAM: 12 GB
    Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
    Arka kamera: 50 MP ƒ/1.62 OIS Light Fusion 900, 50 MP ƒ/3.0 süper telefoto OIS, 12 MP f/2.2 ultra geniş açı
    Ön kamera: 32 MP ƒ/2.2
    Batarya: 5500 mAh, 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj
    İşletim sistemi: Android tabanlı HyperOS
    Yapay zeka: Leica Street Photography, Master Portrait, AISP 2.0, AI Creativity Assistant
    Diğer: Ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IP68

    Xiaomi 15T Pro Türkiye Fiyatı

    • Xiaomi 15T Pro 256 GB: 46 bin 999 TL
    • Xiaomi 15T Pro 512 GB: 49 bin 999 TL
    • Xiaomi 15T Pro 1TB: 54 bin 999 TL
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum