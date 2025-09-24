Yeni Xiaomi 15T Pro! 46.999₺’ye neler sunuyor?

Xiaomi 15T Pro tanıtıldı. Xiaomi 15T Pro'nun lansmanına katıldık. Xiaomi 15T Pro kutu açılışı, özellikleri ve ilk izlenimlerimizi bu videoda bulabilirsiniz.

Xiaomi 15T Pro resmi olarak tanıtıldı. Biz de Xiaomi 15T Pro lansmanına katıldık ve cihazı yakından inceleme fırsatı bulduk. Bu videoda Xiaomi 15T Pro kutu açılışı, tasarım detayları ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.

Xiaomi 15T Pro özellikleri arasında güçlü işlemci, gelişmiş kamera sistemi, yüksek tazeleme hızına sahip ekran ve uzun pil ömrü dikkat çekiyor. Yeni model, hem performans hem de tasarım anlamında serinin en iddialı telefonlarından biri olmayı hedefliyor.

Videomuzda Xiaomi 15T Pro’nun kutu içeriği, tasarımı, kamera performansı, ekran deneyimi ve sunduğu yenilikler hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Eğer yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız, Xiaomi 15T Pro hakkındaki ilk yorumlarımız size fikir verebilir.

Xiaomi 15T ve 15T Pro Türkiye fiyatı açıklandı: İşte fiyatlar 2 sa. önce eklendi

Xiaomi 15T Pro Özellikleri

Ekran: 6,83 inç 144Hz AMOLED, 2772 x 1280p, 3200 nit tepe parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1

Arka kamera: 50 MP ƒ/1.62 OIS Light Fusion 900, 50 MP ƒ/3.0 süper telefoto OIS, 12 MP f/2.2 ultra geniş açı

Ön kamera: 32 MP ƒ/2.2

Batarya: 5500 mAh, 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj

İşletim sistemi: Android tabanlı HyperOS

Yapay zeka: Leica Street Photography, Master Portrait, AISP 2.0, AI Creativity Assistant

Diğer: Ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IP68

Xiaomi 15T Pro Türkiye Fiyatı

Xiaomi 15T Pro 256 GB: 46 bin 999 TL

Xiaomi 15T Pro 512 GB: 49 bin 999 TL

Xiaomi 15T Pro 1TB: 54 bin 999 TL