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HTC "Desire 500, One Mini" Lansmanı ve One Max

5 yıl
19b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin bugün gerçekleştirdiği HTC Desire 500, HTC One Mini ve HTC One Max hakkında çok özel notlar ve detaylar bu videoda.

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danGerfuLL 5 yıl en beğenilen
700-900 TL'lik bir cihaz alt segment oldu ya bu ulkede mustehak bize 3200'e Gold ithalati iPhone 5'ler.

Bir asgari ucrete esit veya fazlasi tutardan bahsediyoruz. Farkinda misiniz bilmiyorum; ancak fiyat bantlari gitgide yukari cikiyor.
700-900 TL'lik bir cihaz alt segment oldu ya bu ulkede mustehak bize 3200'e Gold ithalati iPhone 5'ler.Bir asgari ucrete esit veya fazlasi tutardan...
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blacksss 5 yıl
Bu sabah erdi beyi metrobüs de gördüm merhaba demeye yanına gidecektim gitmedim gidemedim:( lg g Pro kullanıyor bu arada yakında incelemesini yapar sanırım. Bu arada boyu 1.85 var erdi beyin :)
Bu sabah erdi beyi metrobüs de gördüm merhaba demeye yanına gidecektim gitmedim gidemedim:( lg g Pro kullanıyor bu arada yakında incelemesini yapar sanırım. B...
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sangokudbgt 5 yıl
Telefonlar iyi güzel ama ülke mali krizin eşiğine geldi be dostlar. Dolar oldu 2tl, euro oldu 2.70 ki daha da artacak bu gidişle. Bu devasa borcun altından nasıl kalkarız bilemiyorum.
Telefon vb. elektronik "lüksler"'in sonuna geldik sanırım ülke olarak..
Telefonlar iyi güzel ama ülke mali krizin eşiğine geldi be dostlar. Dolar oldu 2tl, euro oldu 2.70 ki daha da artacak bu gidişle. Bu devasa borcun altından nası...
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x-rayted 5 yıl
Desire 500 çıkmış galiba. Hepsiburada ve Avea'da 850 TL ye satılıyor. 1-2 ay beklenir 650 civarlarına cillop alınır sanırım.
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01001101 5 yıl x-rayted
x-rayted

Desire 500 çıkmış galiba. Hepsiburada ve Avea'da 850 TL ye satılıyor. 1-2 ay beklenir 650 civarlarına cillop alınır sanırım.


bugün gördüm, çok güzel telefon. ekran ayna gibi. yanında 720p diyodu (özellik listesi olan kağıtta) ama şimdi bakıyorum internette falan 480p ekran diyo. anlamadım gitti.
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Furkan* 5 yıl
one mini almayı düşünüyordum ama kenarları one kadar iyi değil birde one mini siyah renk seçeneği olucak mı ?
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DH Misafiri 5 yıl
kissofblade
Bu pil teknolojisini çok merak ettim. O kadar ballandıra ballandıra anlattılar ki aklıma direk ekran içine gömülü güneş enerjisi paneli aklıma geldi. Çıkarsa Yok artık!!! derim...

en az 2 gün dediler yani normal sürenin "2" katı ayrıca mesut çevik de kılıflardan bahsetti sanırım arka kapağına veya başka bi yere (neresi olduğunu bilmiyorum) ekstra bir batarya şeklinde olabilir çünkü telefon anladığım kadarıyla çok büyük olacak.
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mamilan 5 yıl
sangokudbgt
Telefonlar iyi güzel ama ülke mali krizin eşiğine geldi be dostlar. Dolar oldu 2tl, euro oldu 2.70 ki daha da artacak bu gidişle. Bu devasa borcun altından nasıl kalkarız bilemiyorum. Telefon vb. elektronik lükslerin sonuna geldik sanırım ülke olarak..

bu ne bir son nede bir başlangıç :)
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Persona_Non_Grata 5 yıl
htc desire 500 turkuaz renkli olanı gerçekten çok şık
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emre_virüs 5 yıl
abi yeni teknolojı dedınız, 2 gun kesin sarj dednınız, bizi meraklandırdınız oldu mu şimdi :D
tabiri caizse gösterdiniz ama elletmedınız :D :D
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aulkem 5 yıl
Muhtemelen gelen telefon artık güneş enerjili şarz yöntemi olucak. Artık arka kapağında mı güneş paneli olucak nasıl olucak bilmiyorum.
Yalnız beni burda tek düşündüren "ilk defa" diye teknolojinin söylenmesi. Çünkü daha önce Samsung geri dönüştürülmüş malzemeden ürettiği telefonda güneş paneli kullanmıştı.
Belki de ben yanılıyorum ama aklıma en mantıklı gelen çözüm şuan için bu :)
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HAAltuntas 5 yıl
Telefoncularda, arkadaş ortamında vs yerlerde akıllı telefon konularında ilk olarak konuşulan şey "iPhone mu? Galaxy mi?" soru başlığı oluyor. Nasıl oluyor da en çok konuşulan 2. marka olduklarını iddia ediyorlar anlamadım.
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Akilli telefon olarak samsung kullandim hep simdi ilk defa htc one aldim, cok cok memnunum mukemmel bir telefon eger batarya isinide cozebilirlerse artik htc kullanirim diye dusunuyorum yoksa bir dahaki teledonum motorola olacak
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kendisi mini fiyat max
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
One max güzel olacak gibi görünüyor
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danGerfuLL 5 yıl en beğenilen
700-900 TL'lik bir cihaz alt segment oldu ya bu ulkede mustehak bize 3200'e Gold ithalati iPhone 5'ler.

Bir asgari ucrete esit veya fazlasi tutardan bahsediyoruz. Farkinda misiniz bilmiyorum; ancak fiyat bantlari gitgide yukari cikiyor.
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