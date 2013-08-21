HTC "Desire 500, One Mini" Lansmanı ve One Max

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
| Desire 500 çıkmış galiba. Hepsiburada ve Avea'da 850 TL ye satılıyor. 1-2 ay beklenir 650 civarlarına cillop alınır sanırım.
x-rayted
bugün gördüm, çok güzel telefon. ekran ayna gibi. yanında 720p diyodu (özellik listesi olan kağıtta) ama şimdi bakıyorum internette falan 480p ekran diyo. anlamadım gitti.
|one mini almayı düşünüyordum ama kenarları one kadar iyi değil birde one mini siyah renk seçeneği olucak mı ?
kissofblade
en az 2 gün dediler yani normal sürenin "2" katı ayrıca mesut çevik de kılıflardan bahsetti sanırım arka kapağına veya başka bi yere (neresi olduğunu bilmiyorum) ekstra bir batarya şeklinde olabilir çünkü telefon anladığım kadarıyla çok büyük olacak.
sangokudbgt
bu ne bir son nede bir başlangıç :)
|htc desire 500 turkuaz renkli olanı gerçekten çok şık
|abi yeni teknolojı dedınız, 2 gun kesin sarj dednınız, bizi meraklandırdınız oldu mu şimdi :D
tabiri caizse gösterdiniz ama elletmedınız :D :D
|Muhtemelen gelen telefon artık güneş enerjili şarz yöntemi olucak. Artık arka kapağında mı güneş paneli olucak nasıl olucak bilmiyorum.
Yalnız beni burda tek düşündüren "ilk defa" diye teknolojinin söylenmesi. Çünkü daha önce Samsung geri dönüştürülmüş malzemeden ürettiği telefonda güneş paneli kullanmıştı.
Belki de ben yanılıyorum ama aklıma en mantıklı gelen çözüm şuan için bu :)
|Telefoncularda, arkadaş ortamında vs yerlerde akıllı telefon konularında ilk olarak konuşulan şey "iPhone mu? Galaxy mi?" soru başlığı oluyor. Nasıl oluyor da en çok konuşulan 2. marka olduklarını iddia ediyorlar anlamadım.
|Akilli telefon olarak samsung kullandim hep simdi ilk defa htc one aldim, cok cok memnunum mukemmel bir telefon eger batarya isinide cozebilirlerse artik htc kullanirim diye dusunuyorum yoksa bir dahaki teledonum motorola olacak
|kendisi mini fiyat max
|One max güzel olacak gibi görünüyor
| 700-900 TL'lik bir cihaz alt segment oldu ya bu ulkede mustehak bize 3200'e Gold ithalati iPhone 5'ler.
Bir asgari ucrete esit veya fazlasi tutardan bahsediyoruz. Farkinda misiniz bilmiyorum; ancak fiyat bantlari gitgide yukari cikiyor.
Bir asgari ucrete esit veya fazlasi tutardan bahsediyoruz. Farkinda misiniz bilmiyorum; ancak fiyat bantlari gitgide yukari cikiyor.
Telefon vb. elektronik "lüksler"'in sonuna geldik sanırım ülke olarak..