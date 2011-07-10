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HTC Salsa video inceleme

7 yıl
160,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC'nin özel Facebook entegrasyonuyla dikkat çeken ChaCha modelinin ardından bu videomuzda bir diğer Facebook telefonu Salsa'yı sizler için inceledik. HTC Salsa, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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MinaTo 7 yıl en beğenilen
İncelemelere öncelik vericeğinize şu oynatıcıyı değiştirseniz .... Oynatıcının hemen altında(durum çubuğunun orada) reklam çıkıyor onun yüzünden ne geri alabiliyorum ne de ileri
Kaçırdığım yerleri sayfayı yeniliyerek videonun 1 saat dolmasını bekleyerek izliyorum. Oynatıcının ileri sarma özelliği de olmaması çok acayip. Bazı videolarınız çok uzun sürüyor(40 dakika) kaçırdığımız yer olursa 1 saat tekrar bekleme çok sıkıyor inanın


(OPERA kullanıyorum.)
İncelemelere öncelik vericeğinize şu oynatıcıyı değiştirseniz .... Oynatıcının hemen altında(durum çubuğunun orada) reklam çıkıyor onun yüzünden ne geri ala...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Capt. Awesome 7 yıl
Google+ için olanda istiyoruz.
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DH Misafiri 7 yıl
htc salsa kullanıyorum telefon da çektiğim fotoğraflar hat değiştirdiğim de hata veriyor ve açılmıyor durum olarak korunmuyor gözüküyor bu konuda bilgisi olan var sa yardımcı olursa çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim
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DH Misafiri 7 yıl
htc salsa mı htc wildfre s mi? güzel
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DH Misafiri 7 yıl
gpsli ve wifili ucuz bi telefon incelerseniz sevinirim :)
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santanio 7 yıl
Merhabalar telefon incelemelerinize SAR değerlerini eklerseniz iyi olur düşüncesindeyim. Piyasadaki birçok telefon hemen hemen yakın performans sunmaya başladı elimizden düşürmediğimiz bu telefonları seçme konusunda yakın zamanda SAR değeri büyük rol oynayacaktır.
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Kissed by Fire 7 yıl santanio
santanio

Merhabalar telefon incelemelerinize SAR değerlerini eklerseniz iyi olur düşüncesindeyim. Piyasadaki birçok telefon hemen hemen yakın performans sunmaya başladı elimizden düşürmediğimiz bu telefonları seçme konusunda yakın zamanda SAR değeri büyük rol oynayacaktır.


Bence bu kadar takılması gereken bir konu değil SAR. 0.33 ile 1.3 arasında zaten piyasadaki cihazlar. 1 birim fazlalık ile kimsenin öleceğini de zannetmiyorum.
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SaBoTeUr 7 yıl
Firefox kullanıyorum alttaki o reklam çıktığında player üzerinde herhangi bir etkim olmuyor. Ne ileri ne geri... Bende Player'ı bi elden geçirin tarayıcı tavsiyesi vermek yerine...
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
HTC şu tasarım konseptini biraz değiştirse ne olur? Uzaylı yapımı gibi cihazları var. Örn: bu. Kamera kısmında yarısı mavi-yarısı lacivert, bu nedir? Onu geçtim o göze batan facebook butonu. Yeri saçma olmuş.

İncelemeye gelince;
Nihayet Angry Birds hariç bi' oyun göstermişsiniz.
Ve incelemeleriniz çok klasik oldu artık. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz, sadece cihazlar farklı.
Videoları ilerleterek izliyorum artık, hep aynı cümleleri duyuyorum çünkü.
HTC ve Samsung'un bi' sürü cihazını inceliyorsunuz yada Nokia'nın. Her markaya değinseniz daha iyi olmaz mı? Nerdeyse HTC'nin her çıkardığı cihazı inceliyorsunuz. HTC ile anlaşma gibi bi' şeyiniz olduğunu düşünüyorum. Bu markanın sempatizanı olduğunuz çok belli.
Ayrıca, arkadaşın dediği gibi video oynatıcınız mutlaka değişmeli. YouTube'u örnek alabilirsiniz mesela.
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Virinom 7 yıl
Telefonda rihanna-rude boy çalıyolar bi an kendimi nokia 3320 incelemesinde zannettim :D
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Klasör.:X:. 7 yıl
Şu facebook Tuşu ne kadar saçma ne kadar da gereksiz bir tuş.Telefonun tipini bozmuş zaten o kadar sırıtıyoki tek amacı reklam olsa gerek...
Telefonun flash desteklememesi çok kötü özellikle internet açısından bence büyük bir eksiklik.Bu telefonu alacağıma gider symbian işletim sistemli ilk 1ghz nokia telefonu alırım daha iyi...
Telefon 10 üzerinden 5 alır ancak..
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KUM23 7 yıl
ya şu ttnet ne yapsa kötü şener şen i çok severim ama ttnet reklamları nedense bana iğrenç geliyo ttnetli olan hiç bişeyi sevmiyorum maalesef ttnet kullanıyorum.
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madhane 7 yıl
Neytiri
Çözünürlüğü biraz daha yüksek olsaymış keşke. ChaCha da 2.6 inç ekran, bunda 3.4 inç ama aynı çözünürlükte
Fiyatı ne kadar olur acaba? 700ün üstüne çıkar mı dersiniz?

ideos x5 ten sonra 600 den yukarı satamaz buralarda...
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