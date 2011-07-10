HTC Salsa video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|htc salsa kullanıyorum telefon da çektiğim fotoğraflar hat değiştirdiğim de hata veriyor ve açılmıyor durum olarak korunmuyor gözüküyor bu konuda bilgisi olan var sa yardımcı olursa çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim
|htc salsa mı htc wildfre s mi? güzel
|gpsli ve wifili ucuz bi telefon incelerseniz sevinirim :)
|Merhabalar telefon incelemelerinize SAR değerlerini eklerseniz iyi olur düşüncesindeyim. Piyasadaki birçok telefon hemen hemen yakın performans sunmaya başladı elimizden düşürmediğimiz bu telefonları seçme konusunda yakın zamanda SAR değeri büyük rol oynayacaktır.
santanio
Bence bu kadar takılması gereken bir konu değil SAR. 0.33 ile 1.3 arasında zaten piyasadaki cihazlar. 1 birim fazlalık ile kimsenin öleceğini de zannetmiyorum.
|Firefox kullanıyorum alttaki o reklam çıktığında player üzerinde herhangi bir etkim olmuyor. Ne ileri ne geri... Bende Player'ı bi elden geçirin tarayıcı tavsiyesi vermek yerine...
| HTC şu tasarım konseptini biraz değiştirse ne olur? Uzaylı yapımı gibi cihazları var. Örn: bu. Kamera kısmında yarısı mavi-yarısı lacivert, bu nedir? Onu geçtim o göze batan facebook butonu. Yeri saçma olmuş.
İncelemeye gelince;
Nihayet Angry Birds hariç bi' oyun göstermişsiniz.
Ve incelemeleriniz çok klasik oldu artık. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz, sadece cihazlar farklı.
Videoları ilerleterek izliyorum artık, hep aynı cümleleri duyuyorum çünkü.
HTC ve Samsung'un bi' sürü cihazını inceliyorsunuz yada Nokia'nın. Her markaya değinseniz daha iyi olmaz mı? Nerdeyse HTC'nin her çıkardığı cihazı inceliyorsunuz. HTC ile anlaşma gibi bi' şeyiniz olduğunu düşünüyorum. Bu markanın sempatizanı olduğunuz çok belli.
Ayrıca, arkadaşın dediği gibi video oynatıcınız mutlaka değişmeli. YouTube'u örnek alabilirsiniz mesela.
|Telefonda rihanna-rude boy çalıyolar bi an kendimi nokia 3320 incelemesinde zannettim :D
|Şu facebook Tuşu ne kadar saçma ne kadar da gereksiz bir tuş.Telefonun tipini bozmuş zaten o kadar sırıtıyoki tek amacı reklam olsa gerek...
Telefonun flash desteklememesi çok kötü özellikle internet açısından bence büyük bir eksiklik.Bu telefonu alacağıma gider symbian işletim sistemli ilk 1ghz nokia telefonu alırım daha iyi...
Telefon 10 üzerinden 5 alır ancak..
|ya şu ttnet ne yapsa kötü şener şen i çok severim ama ttnet reklamları nedense bana iğrenç geliyo ttnetli olan hiç bişeyi sevmiyorum maalesef ttnet kullanıyorum.
Neytiri
ideos x5 ten sonra 600 den yukarı satamaz buralarda...
(OPERA kullanıyorum.)