Tesla'dan Hollanda'da tartışma yaratan karar: Otopilot kaldırıldı

Tesla, Hollanda’daki yeni araç sipariş sayfasında önemli bir değişikliğe gitti. Artık müşteriler yeni bir Tesla sipariş ederken standart Otopilot seçeneğini göremiyor.

Bunun yerine kullanıcıların karşısına sadece iki seçenek çıkıyor: Full Self-Driving (Denetimli) paketini ya peşin satın almak ya da teslimattan sonra abonelikle aktif etmek. Bu durum, Hollanda’yı Avrupa’da Otopilot'un yeni araç konfigürasyonundan tamamen çıkarıldığı ilk ülke haline getirdi.

Otopilot neden kaldırıldı?

Resmi bir açıklama yapılmış değil ancak bu adım, Tesla'nın daha önce Kuzey Amerika'da attığı benzer bir stratejiyi takip ediyor.

Şirket, 2026’nın başlarında Kanada ve ABD’de de Otopilot’u standart paket olmaktan çıkararak tüm sürücü destek sistemlerini FSD merkezli bir modele taşımıştı.

Yeni yaklaşımın temelinde ise daha agresif şekilde abonelik tabanlı gelir modeli oluşturma hedefi bulunuyor.

Hollanda neden kritik?

Hollanda, Tesla’nın Avrupa’daki Full Self-Driving (Denetimli) yayılımı açısından en önemli test bölgelerinden biri haline geldi.

Ülke, FSD için resmi onay veren ilk Avrupa ülkesi olurken, düzenleyici kurumlar da sistemin daha geniş Avrupa onayı alması için süreci hızlandırıyor.

Ayrıca Tesla’nın açıklamalarına göre Hollanda’daki kullanıcılar kısa sürede 10 milyon kilometreden fazla FSD sürüş verisi üretti. Bu veri, sistemin gerçek dünya performansı açısından kritik görülüyor.

Gelir modeli ve Elon Musk hedefi

Değişimin arkasında sadece ürün stratejisi değil, aynı zamanda finansal hedefler de var. Belirlenen yeni uzun vadeli ödeme planında, şirketin belirli bir süre boyunca 10 milyon aktif FSD aboneliğine ulaşması gerekiyor.

Bu nedenle Tesla, donanım satışından ziyade abonelik bazlı yazılım gelirine daha fazla ağırlık veriyor. Şu anda şirketin açıkladığı son verilere göre dünya genelinde yaklaşık 1.28 milyon aktif FSD abonesi bulunuyor.

Diğer ülkelere yayılabilir mi?

Tesla’nın bu hamlesi şimdilik sadece Hollanda ile sınırlı. Ancak şirketin Kuzey Amerika’daki benzer dönüşümü ve FSD yayılım planları dikkate alındığında, bu modelin diğer Avrupa ülkelerine yayılması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Eğer süreç hızlanırsa, Avrupa’da Tesla araç satın alma deneyimi tamamen “FSD merkezli” bir yapıya dönüşebilir.

