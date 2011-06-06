HTC Sensation "En güçlüsünü isteyenlere" video inceleme

HTC'nin Qualcomm'un 1.2 GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisininden gücünü alan Sensation, 4.3" Super LCD ekranında 960x540 gibi tablet bilgisayarlarla yarışır bir çözünürlük sunuyor. Bu videomuzda en hızlısını, en donanımlısını arayanların merakla beklediği HTC Sensation'ı ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz.



