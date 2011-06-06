HTC Sensation "En güçlüsünü isteyenlere" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
HTC'nin Qualcomm'un 1.2 GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisininden gücünü alan Sensation, 4.3" Super LCD ekranında 960x540 gibi tablet bilgisayarlarla yarışır bir çözünürlük sunuyor. Bu videomuzda en hızlısını, en donanımlısını arayanların merakla beklediği HTC Sensation'ı ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz.
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Samsung Galaxy S2 yeni nesil bir telefona yakışmayacak şekilde 480x800 piksel bir ekrana sahip. Onu ancak kendi çözünürlüğündeki cihazlarla karşılaştırabilirsiniz. Quadrant'ın 3D testleri ekran çözünürlüğüne göre ölçeklendiği için elmayla elma armutla armut hesabı yapmak ve aynı çözünürlükteki telefonları karşılaştırmak gerekli.
Sensation ve Atrix 4G, 540x960 piksel ekrana sahip. Aynı şekilde LG P990 ile Atrix 4G karşılaştırıldığında da ikisinde de Tegra 2 platformu kullanılmasına ve Atrix'te fazladan 512MB bellek olmasına rağmen ekran çözünürlüğü daha düşük olan LG, testte önde görünüyor.
Halbuki değil :))
buranın dışında;
bunlarıda inceleyin daha iyi fikir edinebilir karar verebilirsiniz sanırım, sensationun ne dereceye kadar iyi yada iyi olmadığına...
saygılar
scroll.com.tr/...
phonearena.com/...
techradar.com/...
gsmarena.com/...