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HTC Sensation "En güçlüsünü isteyenlere" video inceleme

7 yıl
936,9b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC'nin Qualcomm'un 1.2 GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisininden gücünü alan Sensation, 4.3" Super LCD ekranında 960x540 gibi tablet bilgisayarlarla yarışır bir çözünürlük sunuyor. Bu videomuzda en hızlısını, en donanımlısını arayanların merakla beklediği HTC Sensation'ı ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz.


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Speed-Step 7 yıl en beğenilen
@ aboxzux

Samsung Galaxy S2 yeni nesil bir telefona yakışmayacak şekilde 480x800 piksel bir ekrana sahip. Onu ancak kendi çözünürlüğündeki cihazlarla karşılaştırabilirsiniz. Quadrant'ın 3D testleri ekran çözünürlüğüne göre ölçeklendiği için elmayla elma armutla armut hesabı yapmak ve aynı çözünürlükteki telefonları karşılaştırmak gerekli.

Sensation ve Atrix 4G, 540x960 piksel ekrana sahip. Aynı şekilde LG P990 ile Atrix 4G karşılaştırıldığında da ikisinde de Tegra 2 platformu kullanılmasına ve Atrix'te fazladan 512MB bellek olmasına rağmen ekran çözünürlüğü daha düşük olan LG, testte önde görünüyor.

Halbuki değil :))
@ aboxzuxSamsung Galaxy S2 yeni nesil bir telefona yakışmayacak şekilde 480x800 piksel bir ekrana sahip. Onu ancak kendi çözünürlüğündeki cihazlarla ...
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TuRaN.z 7 yıl
bazı arkadaşlar hala sg2 nin iyi olduğunu bunun kötü olduğunu söylüyorlar sonuçta birbirine yakın teller sg2 istediği kadar iyi olsun beğenmeyen beğenmez sanırım, ben samsung markasını sevmeme rağmen sg2 nin tipini inceliğini kasasını arayüzünü sevmedim mesela diğer konularda ne kadar iyi olursa olsun beni yada benim gibi düşüneni etkileyemez aslında bu kadar basit, belkide bu sebeplerden biz sensation daha iyi diyoruz kağıt üzerinde iyi olmak her zaman kar etmez, galaxy s mesela tip olarak daha güzel bence, ayrıca yine teknik yönlerden bakıldığındada sg2 nin iyi sanıldığı herşeyde sensationda iyi buna ekranda dahil, ekranın renklerinin daha keskin olması herkezin hoşuna gitmeyebilir veya okadarda önemli olmayabilir htc de ekran amoled değil ama ona yakın slcd tft değil sonuçta, slcd daha parlak mesela, ayrıca çözünürlükten dolayı webte daha ayrıntılı görüntü ve daha detaylı görme konusunda başarılı mesela, diğer yönlerden sensationun hızıda, arayüzüde fotosuda videosuda iyi sinyal çekim gücü görüşme ses kalitesi daha iyi audio kalitesi iyi daha önce dediğim gibi daha ne olsun, beğenen beğendiğini alsın bu kadar basit ama sg2 yi beğenip alıp yada ilgilenipte illada en iyisi sg2 diyerek kimse kendini tatmin etmeye veya başkalarındanda tasdik alarak kendini buna daha iyi inandırmaya çalışması bence biraz gereksiz gibi, yanlış anlaşılmasın ama sanki sg2 ile ilgilenenlerin bir kısmında böyle bir hava var gibi...

buranın dışında;
bunlarıda inceleyin daha iyi fikir edinebilir karar verebilirsiniz sanırım, sensationun ne dereceye kadar iyi yada iyi olmadığına...
saygılar

scroll.com.tr/...

phonearena.com/...

techradar.com/...

gsmarena.com/...
bazı arkadaşlar hala sg2 nin iyi olduğunu bunun kötü olduğunu söylüyorlar sonuçta birbirine yakın teller sg2 istediği kadar iyi olsun beğenmeyen beğenmez sanır...
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MattPegasus 7 yıl
hoparlörün mono olması ve ön kameranın 1.3 mp olmaması en büyük eksileri
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DH Misafiri 7 yıl
şarzı bir gün bile gitmiyor ona önem verilseydi keşke
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Neo1903 7 yıl
Arkadaşlar,

Fransadayım iPhone 4S 64GB alacaktım ama garantisi TR'de geçerli değilmiş. Bir de ufak tefek sorunlar çıkabiliyormuş.

Şimdi bu sebepten HTC Sensation XL almayı düşünüyorum.

Yurtdışından SimFree alacağım ve pasaporta işleteceğim bu cihazı aldıktan sonra,

1.) Herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım?
2.) Garanti'de herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım?
3.) Satarken bir sorun olur mu?

Şimdiden teşekkürler
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DH Misafiri 7 yıl
Bn Kullanıyorum ve çok memlunum fiyatını merak ediyosanız 1.500 tl yi gözden çıkarmanız lazım
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FatihAydemir 7 yıl
Gerçekten süper bir model samsung nokia gibi klişe modellerden farklı olmak isteyenler ve 1500 tl verebilecekler için :)
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DH Misafiri 7 yıl
merhabalar
4 gün önce htc sensation aldım gayet güzel bir cihaz ancak yarım saat önce cihazı pcye usb aracılığı ile bağladım bir kaç şarkı attıktan sonra çıkarttım ve internet bağlantısı gitti internete wifi aracılığı ile bağlanıyordum ama şu an bağlanamıorum web sayfası yok diye bir uyarı veriyor lütfen yardımcı olurmusunuz cevabınızı bekliyorum yoksa kafayı yicem galiba :S
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gokaykac 7 yıl
/00 mb hafıza ne demek ya ben gameloft oyunlarını nasıl oynucam ? Çok saçma bi cihaz olmuş tipi daha güzel olsada s2 bin basar özelliklerde.
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*XhsyPhoiDeus* 7 yıl
gokaykac

/00 mb hafıza ne demek ya ben gameloft oyunlarını nasıl oynucam ? Çok saçma bi cihaz olmuş tipi daha güzel olsada s2 bin basar özelliklerde.

bu kadar saçma bi mesaj görmedim şu forumda

bence siz daha saçma olmuşsunuz.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben sensatıonun bi üst modeli olan sensatıon xe beats audio aldım. inanın kullanabileceğiniz en mükemmel cihaz. çift çekirdek 1,5 ghz.. ekran kalitesi harikulade..çektiğim video ve fotoğrafların kalitesi şu an hiç bir telefonda yok. gerçekten HD çekim.. hızı inanın baştan çıkarıyor. bataryası 1730 amh sensatınona göre %20 daha iyi. ve gel gelelim ses kalitesine; benim hayatımda dinlediğim en mükemmel ses kalitesi. beats audio ses sistemi ile inanın stüdyo kalitesinde müzik dinliyorsunuz. bu xe nin en büyük artısı beats ses sistemi zaten. özel olarak 89 euro değerindeki beats kulaklık da cihazla birlikte geliyor. bir müzik delisi olarak bu cihazı seçmemdeki en büyük etken bu ses sistemi idi. android ve sense bu isşin son noktası.kesinlikle umduğumdan daha fazlası bu cihaz.
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*XhsyPhoiDeus* 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben sensatıonun bi üst modeli olan sensatıon xe beats audio aldım. inanın kullanabileceğiniz en mükemmel cihaz. çift çekirdek 1,5 ghz.. ekran kalitesi harikulade..çektiğim video ve fotoğrafların kalitesi şu an hiç bir telefonda yok. gerçekten HD çekim.. hızı inanın baştan çıkarıyor. bataryası 1730 amh sensatınona göre %20 daha iyi. ve gel gelelim ses kalitesine; benim hayatımda dinlediğim en mükemmel ses kalitesi. beats audio ses sistemi ile inanın stüdyo kalitesinde müzik dinliyorsunuz. bu xe nin en büyük artısı beats ses sistemi zaten. özel olarak 89 euro değerindeki beats kulaklık da cihazla birlikte geliyor. bir müzik delisi olarak bu cihazı seçmemdeki en büyük etken bu ses sistemi idi. android ve sense bu isşin son noktası.kesinlikle umduğumdan daha fazlası bu cihaz.

hocam kulübe bekliyoruz.
sensation ana konuya.
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numerik 7 yıl
yazın benide bu listeye. inşallah suratımı asmaz bu telefon.
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DH Misafiri 7 yıl
HTC'nin türkiye yetkili servisleri gerçekten rezalet. 25.08.2011 tarihinde elime aldığım HTC Sensation telefonum 05.11.2011 tarihinde bozuldu ve servise verdim.02.11.2011 tarihi itibariyle halen daha beklemekteyim.Bir daha telefon alacak olsam asla HTC nin hiç bir telefonuna para vermem
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Sefk0o 7 yıl
kimse kusura bakmasın ama hepiniz atıp tutmuşsunuz arkadaşlar. Telefonda şu var bu yok polemiği nedir ki arkadaşım? Yok S2 nin kamerası iyimiş HTC sens kötüymüş. Kamera arıyorsan git Nikon al. Yok S2 nin sesi HTCden iyimiş İphonedanda sanki sesi dışarı verip dinliceksiniz.
ne aradığınızı hiç biriniz bilmiyorsnuz.
Piyasada En iyi telefon diye birşey yok olamaz.Tamamen para kazanmak için yapılan bir düzen bu. Biri çift çekirdek cıkartır ekrandan kısar , diğeri hem ekranı güzelleştirir hem çift yapar öbürkü altta kalmaz cpu artırır yetişemez kimse bu teknolojiye. Siz ne istiyorsanız onu alın polemiklere aldanmayın şu böyle şu şöyle diye. Benim bir çok arkadaşımda iphone4 var adama diyorum HTC çift çekirdekli S2 de de superamoled ve çift çekirdek var adam banane onlardan ben iphone u seviyorum diyor geçiyo . Faceye giriyor - viberdan arkadaşları ile konuşuyor - hertürlü uygulaması var.
Bi kaç arkadaşımda da HTC sens var . Adam samsung lafını bile açmıyor. Tek rakibi iphone onada marka için alıyolar diyo. Nasıl Bi kıyafet pazarda 5 lira aynısı bi mağaza 50 lira o gözle bakıyor.
Samsung kullanan arkadaşımda var o da diğerleri için aynısını söylüyor. Elime 3 telefonuda aldım arkadaşlar. Benim Hoşuma iphone 4 ile HTC gitti. Samsung kötü demiyorum. iphone 4 te kullanılabilirlik bakımından daha kolay olsada sırf uygulamaları paralı diye HTC sens almayı düşünüyorum ben cpu ram konusuna gireceğinize bi telefonları elinize alın acın bi menulerini gezin bi mesaj yazın ne bileym internette gezinin bi hoşunuza gideni alın takılmayın ince ayrıntılara.

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*XhsyPhoiDeus* 7 yıl
Sana "ben daha iyi biliyorum yarışı"nda başarılar.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
*XhsyPhoiDeus*

Sana "ben daha iyi biliyorum yarışı"nda başarılar.

Byby
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben bu telefonu bilmiyordum arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldım. kendisi samsung galaxs s2 kullanıyo ama o bana bunu önerdi şuan kullanıyorum harika bir şey internette dolaşınca o kadar sürükleyici bir telefon ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyosunuz yani hiç takılmadan nette gezebiliyosunuz. ama galxs s2 de çok harika bir telefon piyasada alınacak telefonlar sensation ve galax s2 dir. bu telefonlar varken aypone para vermek gerçekten çok büyük mallık
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