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    Çin hidrojen motorunda bir ilke imza attı: 600 beygirlik dev motor testleri geçti

    Çin merkezli Weichai Power tarafından geliştirilen 600 beygirlik dev hidrojen motoru testleri geçti. %46,8 termal verimliliğe sahip motorun ağır hizmet araçlarında kullanılması planlanıyor.

    Çin'in 600 beygirlik dev hidrojen motoru testleri geçti Tam Boyutta Gör
    Çinli motor üreticisi Weichai Power, hidrojenle çalışan yeni nesil WP15 ağır hizmet motorunun China VI emisyon standardını başarıyla geçtiğini duyurdu. Şirket, bunun söz konusu düzenlemeleri karşılayan dünyanın ilk ağır hizmet tipi hidrojen içten yanmalı motoru olduğunu belirtiyor.

    14,6 litrelik hacme sahip WP15, 600 beygir güç ve 2.800 Nm tork üretiyor. Motorun ulaştığı %46,8 fren termal verimliliği ise hidrojenle çalışan içten yanmalı motorlar için dikkat çekici bir değer olarak öne çıkıyor.

    Motor, Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi'nin (CATARC) test tesislerinde kapsamlı değerlendirmelere tabi tutuldu. Testler kapsamında soğuk çalıştırma, düşük devir rölanti, tam yük altında yüksek devir ve ani yük değişimleri gibi gerçek kullanım senaryoları simüle edildi. Şirket, motorun emisyon performansının yanı sıra güvenilirlik ve dayanıklılık açısından da gerekli kriterleri karşıladığını belirtiyor.

    Klasik hidrojen motorlarından farklı çalışıyor

    WP15'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, geleneksel emme manifoldundan yakıt püskürtme yerine doğrudan hidrojen enjeksiyonu kullanan kıvılcım ateşlemeli bir mimariye sahip olması. Bu yöntem sayesinde hidrojenin neden olabildiği erken ateşleme ve geri tepme gibi sorunların önüne geçiliyor. Ayrıca silindir içindeki hava-yakıt karışımı daha hassas şekilde kontrol edilerek motorun fakir karışımla güvenli biçimde çalışması sağlanıyor.

    Weichai, WP15'in üretim maliyetini düşürmek için mevcut dizel motor platformlarından büyük ölçüde yararlandı. Şirkete göre motorun bileşen mimarisinin %90'dan fazlası standart dizel güç aktarma sistemleriyle ortak. Bu sayede motor, mevcut ağır ticari araç şasilerine büyük yapısal değişiklik gerektirmeden entegre edilebiliyor. Aynı yük taşıma kapasitesini ve montaj noktalarını koruması da üreticiler açısından önemli bir avantaj sunuyor.

    Yakıt hücreli hidrojen sistemlerinin aksine WP15, çok yüksek saflıkta hidrojen gerektirmiyor. Daha düşük saflıktaki hidrojenle de çalışabilen motor, enjeksiyon sistemi veya bujilere zarar vermeden görevini sürdürebiliyor. Bu özellik, hidrojen altyapısındaki arıtma ve filtreleme gereksinimlerini azaltarak işletme maliyetlerini düşürebilir.

    Ağır hizmet araçları hedefleniyor

    Weichai Power, WP15'in özellikle uzun yol kamyonları, maden damperli kamyonları, liman ekipmanları, çelik fabrikası araçları ve büyük hidrojen jeneratörlerinde kullanılmasının planlandığını açıkladı.

    Şirket, önümüzdeki dönemde motorun seri üretimine hız vermeyi ve Çin'deki hidrojen projelerine destek sağlayarak sıfır karbonlu ağır taşımacılık çözümlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/world-first-hydrogen-engine-emission-milestone https://www.prnewswire.com/news-releases/weichai-power-launches-worlds-first-china-vi-compliant-heavy-duty-hydrogen-engine-setting-a-new-benchmark-for-zero-carbon-mobility-302822645.html
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