Hack'n Break "Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampındayız!"

Genel Yayın Yönetmeni
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde düzenlenen ve 1 hafta sürecek olan katılımın ise ücretsiz olduğu Hack'n Break başladı. Donanım Haber olarak gelişmeleri ve etkinliğin detaylarını aktarıyoruz.
İzmir, Hack’n Break ile Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampına ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan en büyük açık inovasyon kampı Hack’n Break, 20-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir Urla’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, konferansların yanı sıra yazılım odaklı teknik eğitim ve workshoplar, çevre, sürdürülebilirlik ve temiz teknoloji gibi sosyal inovasyon konuları ile birlikte sosyal ve kültürel aktiviteler de yer alıyor.
Donanım Haber olarak etkinliğe katıldık ve Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampında neler oluyor sizlere aktarıyoruz.
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Haklısın İzmirde daha ateş bulunamadı, ateş bulunsa devamı gelecek ama işte...
İlk başta handbrake için bir yıldır çalışıyoruz dedi sanki; fakat handbrake olamaz tabi hack'n break yav!
"Kanaat Önderi" de Amerika'daki "Thought Leader" dan gelme deyim olmalı ancak orada Richard M. Stallman, Paul Graham gibi kanaat liderleri vardır bizde de öyle kanaat önderleri falan vardı da ben mi bilmiyorum?
tilt back etkinlik nedir bu arada? Arkaya yaslanıp konuşmacı dinlenilen seminerler olabilir mi?
DEĞİŞİM
İnce uzun bir hayvan
Çarpıyor
Çarpıyor
Çarpıyordu kendini taşlara.
Canı mı sıkılıyor
Can mı çekişiyordu yoksa?
Yok efendim dedi yanımdaki adam
Gömlek değiştiriyor yılan
Bu hallerden anlarız dedi az çok
Biz de sınıf değişmiştik bi zaman
Programlama dillerinde kavramlar çoğunlukla ingilizce olduğundan böyle birşey olması normal. C yi ataların yapsaydı, Turing makinesini ataların yapsaydı, Von Neumann ın Türkçe, Harvard ın adı başka birşey olsaydı haklıydın. Ama şu an boş yapıyorsun
Konu teknolojiyse, bilimse dil İngilizcedir. Boş milliyetçilik yapma.
1-2 zihni sinir projesi sunan tiple karşılaşacağız ! :)