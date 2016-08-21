Hack'n Break "Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampındayız!"

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde düzenlenen ve 1 hafta sürecek olan katılımın ise ücretsiz olduğu Hack'n Break başladı. Donanım Haber olarak gelişmeleri ve etkinliğin detaylarını aktarıyoruz.

İzmir, Hack’n Break ile Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampına ev sahipliği yapıyor.



Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan en büyük açık inovasyon kampı Hack’n Break, 20-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir Urla’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, konferansların yanı sıra yazılım odaklı teknik eğitim ve workshoplar, çevre, sürdürülebilirlik ve temiz teknoloji gibi sosyal inovasyon konuları ile birlikte sosyal ve kültürel aktiviteler de yer alıyor.

Donanım Haber olarak etkinliğe katıldık ve Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampında neler oluyor sizlere aktarıyoruz.