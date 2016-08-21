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Hack'n Break "Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampındayız!"

3 yıl
20b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde düzenlenen ve 1 hafta sürecek olan katılımın ise ücretsiz olduğu Hack'n Break başladı. Donanım Haber olarak gelişmeleri ve etkinliğin detaylarını aktarıyoruz.
İzmir, Hack’n Break ile Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan en büyük açık inovasyon kampı Hack’n Break, 20-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir Urla’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, konferansların yanı sıra yazılım odaklı teknik eğitim ve workshoplar, çevre, sürdürülebilirlik ve temiz teknoloji gibi sosyal inovasyon konuları ile birlikte sosyal ve kültürel aktiviteler de yer alıyor.
Donanım Haber olarak etkinliğe katıldık ve Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampında neler oluyor sizlere aktarıyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Yosunluel 3 yıl en beğenilen
Menüye bir takvim ekleyin. Nerede, ne zaman ne oluyor, olacak tıklayıp o güne görelim...Bak bunu kaçırdık meselâ...
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wolwes 3 yıl
İzmirde medeniyetlerin en temel ihtiyacı olan elektrik su dagıtımını bile dogru düzgün yapamazken inovasyondan yenilenebilir temiz enerjiden yazılım ve teknik egitimden bahsetmek ne güzel şey düşünsene tam teknolojiden inovasyondan bahsediyorsun çat elektrikler gitti karanlıkta telefonla yolunu arıyorsun tam yenilenebilir temiz enerjiden bahsettin izin isteyip masadan kalktın lavaboya girdin elini yıkayacaksın bi açtın su yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
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theozy 3 yıl wolwes
wolwes

İzmirde medeniyetlerin en temel ihtiyacı olan elektrik su dagıtımını bile dogru düzgün yapamazken inovasyondan yenilenebilir temiz enerjiden yazılım ve teknik egitimden bahsetmek ne güzel şey düşünsene tam teknolojiden inovasyondan bahsediyorsun çat elektrikler gitti karanlıkta telefonla yolunu arıyorsun tam yenilenebilir temiz enerjiden bahsettin izin isteyip masadan kalktın lavaboya girdin elini yıkayacaksın bi açtın su yok.

Haklısın İzmirde daha ateş bulunamadı, ateş bulunsa devamı gelecek ama işte...
1 Yanıt Yanıtla
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eisenaugen 3 yıl
yorumalar bi harika. bazısı konuşmalara bazısı kullanılan dile takılmış. sektörün içinde olmadan yorumlar yapıyorsunuz yazık. konuşulanların ve yapılanların türkiye için önemini anlayamadan türkçe değilse bittik diyorsunuz. çok yazık.
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vonderplanitz 3 yıl
"Happy Hour" nerde geçiyor ben duyamadım.

İlk başta handbrake için bir yıldır çalışıyoruz dedi sanki; fakat handbrake olamaz tabi hack'n break yav!

"Kanaat Önderi" de Amerika'daki "Thought Leader" dan gelme deyim olmalı ancak orada Richard M. Stallman, Paul Graham gibi kanaat liderleri vardır bizde de öyle kanaat önderleri falan vardı da ben mi bilmiyorum?

tilt back etkinlik nedir bu arada? Arkaya yaslanıp konuşmacı dinlenilen seminerler olabilir mi?
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derin68 3 yıl
hackn break nedir daha Türkçe isim bulacak düzeyde değilsiniz. İsmi ilk okuduğumda yabancılardan özentili birileri rol kesiyordur izlenimi edinmiştim. Zaten program içeriği de neredeyse tümüyle ingilizce hazırlanmış. workshop, happy hour zavallı ülkem asla özgür ve özgün olamayacak.
DEĞİŞİM

İnce uzun bir hayvan
Çarpıyor
Çarpıyor
Çarpıyordu kendini taşlara.
Canı mı sıkılıyor
Can mı çekişiyordu yoksa?
Yok efendim dedi yanımdaki adam
Gömlek değiştiriyor yılan
Bu hallerden anlarız dedi az çok
Biz de sınıf değişmiştik bi zaman
3 Yanıt Yanıtla +1
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thunderstruck7 3 yıl derin68
derin68

hackn break nedir daha Türkçe isim bulacak düzeyde değilsiniz. İsmi ilk okuduğumda yabancılardan özentili birileri rol kesiyordur izlenimi edinmiştim. Zaten program içeriği de neredeyse tümüyle ingilizce hazırlanmış. workshop, happy hour zavallı ülkem asla özgür ve özgün olamayacak.

DEĞİŞİM

İnce uzun bir hayvan
Çarpıyor
Çarpıyor
Çarpıyordu kendini taşlara.
Canı mı sıkılıyor
Can mı çekişiyordu yoksa?
Yok efendim dedi yanımdaki adam
Gömlek değiştiriyor yılan
Bu hallerden anlarız dedi az çok
Biz de sınıf değişmiştik bi zaman

Programlama dillerinde kavramlar çoğunlukla ingilizce olduğundan böyle birşey olması normal. C yi ataların yapsaydı, Turing makinesini ataların yapsaydı, Von Neumann ın Türkçe, Harvard ın adı başka birşey olsaydı haklıydın. Ama şu an boş yapıyorsun
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bugatti1907 3 yıl derin68
derin68

hackn break nedir daha Türkçe isim bulacak düzeyde değilsiniz. İsmi ilk okuduğumda yabancılardan özentili birileri rol kesiyordur izlenimi edinmiştim. Zaten program içeriği de neredeyse tümüyle ingilizce hazırlanmış. workshop, happy hour zavallı ülkem asla özgür ve özgün olamayacak.

DEĞİŞİM

İnce uzun bir hayvan
Çarpıyor
Çarpıyor
Çarpıyordu kendini taşlara.
Canı mı sıkılıyor
Can mı çekişiyordu yoksa?
Yok efendim dedi yanımdaki adam
Gömlek değiştiriyor yılan
Bu hallerden anlarız dedi az çok
Biz de sınıf değişmiştik bi zaman

Konu teknolojiyse, bilimse dil İngilizcedir. Boş milliyetçilik yapma.
3 Yanıt Yanıtla +1
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gurkanse 3 yıl
röportajın %95 ııııııııııı %5 konuşma.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yine oyuncak araba, uzaktan kumandasıyla gelen,
1-2 zihni sinir projesi sunan tiple karşılaşacağız ! :)
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vonderplanitz 3 yıl
Türkçe Wikipedia'da Hacker sadece Bilgisayar Korsanı olarak geçiyor daha onu değiştirememişiz... Teknolojik bir konuda Türkçe Wikipedia'yı tıklamaya utanıyorum, Vietnamca, Filipince, Endonezce Wikipedia'lar bizden ilerde. İnovasyon, wind surf, cali surf, IoT, midir yani ?
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BekirHan 3 yıl
Çok güzel bir etkinlik olacak. Saçma sapan eee yazanları anlamak mümkün değil. Ne kadar boş adam var gerçekten!
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imOKAY 3 yıl
İYTE'm
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Yosunluel 3 yıl en beğenilen
Menüye bir takvim ekleyin. Nerede, ne zaman ne oluyor, olacak tıklayıp o güne görelim...Bak bunu kaçırdık meselâ...
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