Drone Uçurmak İçin En Temel Bilgiler

Havada uçan bir nesneyi kontrol etmek, ciddi sorumluluklar getirir. Türkiye'de drone uçurmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken bazı temel kurallar ve dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır.

Drone Uçurmak İçin Genel Kurallar:

Kayıt: 500 gram ve üzeri tüm droneların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından işletilen İHA Kayıt Sistemine kayıt edilmesi zorunludur.

500 gram ve üzeri tüm droneların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından işletilen İHA Kayıt Sistemine kayıt edilmesi zorunludur. Uçuş İzni: Serbest bölge (yeşil) dışında kalan tüm bölgelerde, drone uçurmak için uçuş izni alınması gerekmektedir.

Serbest bölge (yeşil) dışında kalan tüm bölgelerde, drone uçurmak için uçuş izni alınması gerekmektedir. Uçuş Yüksekliği ve Mesafe: Drone'lar, belirli bir yükseklik sınırının üzerinde uçurulamaz ve genellikle operatörün görüş hattı içinde tutulmalıdır.

Drone'lar, belirli bir yükseklik sınırının üzerinde uçurulamaz ve genellikle operatörün görüş hattı içinde tutulmalıdır. Yasak Bölgeler: Havaalanları, askeri bölgeler, nükleer tesisler gibi hassas bölgelerde drone uçurmak kesinlikle yasaktır.

Havaalanları, askeri bölgeler, nükleer tesisler gibi hassas bölgelerde drone uçurmak kesinlikle yasaktır. Gizlilik: Diğer insanların özel hayatına saygı gösterilmeli ve izinsiz görüntüleme yapılmamalıdır.

Drone Ehliyeti:

500 gram ve üzeri droneları ticari amaçla kullanmak isteyenlerin, özel bir lisans ve eğitim programına katılarak SHGM onayıyla belirli bir eğitim sürecinden geçmesi gerekmektedir.

Neler Yapmalısınız:

SHGM'nin Web Sitesini Takip Edin: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden güncel düzenlemeleri takip edin.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden güncel düzenlemeleri takip edin. Uçuş Öncesi Planlama Yapın: Uçuş yapacağınız bölgenin hava durumu, hava sahası durumu gibi faktörleri önceden kontrol edin.

Uçuş yapacağınız bölgenin hava durumu, hava sahası durumu gibi faktörleri önceden kontrol edin. Yerel Yönetmelikleri Kontrol Edin: Bazı bölgelerde, yerel yönetimler tarafından ek kısıtlamalar getirilebilir.

Bazı bölgelerde, yerel yönetimler tarafından ek kısıtlamalar getirilebilir. Sigorta Yaptırın: Drone'unuzun olası hasarlarına veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlara karşı sigorta yaptırmanız faydalı olacaktır.

Neden Bu Kurallar Önemli?

Güvenlik: Bu kurallar, hava trafiğini güvenli hale getirmek ve kazaları önlemek amacıyla konulmuştur.

Bu kurallar, hava trafiğini güvenli hale getirmek ve kazaları önlemek amacıyla konulmuştur. Gizlilik: Başka insanların mahremiyet haklarına saygı göstermek önemlidir.

Başka insanların mahremiyet haklarına saygı göstermek önemlidir. Ortamın Korunması: Drone'lar, doğal yaşam alanlarını ve tarihi yapıları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, belirlenen kurallara uymak çevrenin korunması açısından da önemlidir.

Nereden Bilgi Alabilirsiniz:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM): SHGM'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları en güncel bilgileri sunar.

SHGM'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları en güncel bilgileri sunar. Drone Firmaları ve Toplulukları: Drone firmaları ve kullanıcı toplulukları, deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz ve sorularınızı sorabileceğiniz platformlardır.

Özetle:

Türkiye'de drone uçurmak keyifli bir deneyim olabilir, ancak belirli kurallara uymak zorunludur. Bu kurallara uymak hem sizin hem de çevrenizdeki insanların güvenliği için önemlidir.

Daha detaylı bilgi için SHGM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://iha.shgm.gov.tr/index.html