Hayalleri süsleyen ince ve hafif oyun bilgisayarını inceledik: MSI GS63 VR

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yıllarca hem yüksek performanslı hem de kolay taşınabilir bilgisayar hayali kurduk durduk. Yeni nesil teknolojilerle bu hayal de gerçekleşti. MSI GS63 VR detaylı incelemesiyle ekranlarınızda.
Yıllarca hayalini kurduğumuz hem ince hem hafif ama aynı zamanda yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarı nihayet geldi. MSI GS63 VR, birinci nesil ultrabooklar kadar taşınabilir ama kaslı bilgisayarlar kadar da güçlü ve oyun dostu. Tüm detaylar incelememizde.
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Merhaba,
Videoda fiyat yok çünkü verilecek fiyat 3 ay sonra izleyen için hiç bir şey ifade etmeyecek. Ürünün kategorisinde iyi olup olmadığı ile ilgileniyoruz biz, alım aşamasındaki adam zaten fiyatını istediği yerden görebilir. Burada o fiyatı vermeye değer mi değil mi onu bulsun istiyoruz.
Kaldı ki bizim hiç bir videomuzda fiyat yok :) Reklam vb şeyler diyerek yapılan emeği hiçe saymadan önce biraz düşünün, elinizi vicdanınıza koyun derim. Erdi, bu inceleme için çok uğraştı. Kaldı ki bence mükemmel bir iş çıkartmış. Türkiye sınırlarında bu kalitede iş yapacak adam 2 veya bilemediniz 3 kişidir.
Sevgiler,
Mesut Çevik
GS60 2PC
GS60 2QE
GS60 6QE
Video'da Erdi sanırım detayına bakmamış ama FN tuşu ile Windows tuşu biostan değiştirilebiliyor, fiziksel olarakta tuşları yer değiştirirseniz sıkıntı kalmıyor.
GS serisi bana göre çok çok iyi bir deneyim sunuyor fakat şunları belirtmeden geçemeyeceğim. Bu arada cihazın 10'larca güzel özelliğide var fakat önemli olan kötü yanlara değinmek..
1- MSI laptoplar piyasaya çıktan belli bir süre (6-12 ay) sonra yazılım desteğini tamamen kesiyor. Misal GS60 2PC'nin Windows 10 driverları MSI tarafından sunulmadı, sağdan soldan bula bula ilerlemek zorunda kalıyorsunuz veya kullanılan driverlar misal 6QE'de killer lan driverının belli bir sürümü BSOD problemine sebep oluyordu, forumları araştıra araştıra bu sorunu çözmek zorunda kalıyorsunuz zira MSI ne live update gibi bir yazılım sunuyor nede böyle sorunlarda size uyarı gönderiyor.
2- Tüm serinin hoperlörleri berbat, kesinlikle bu cihazın hoperlörlerini kullanacaksanız almayın veya önce bir yerde deneyip kendiniz karar verin.
3- Evet cihaz 2kg fakat yanında gelen adaptör yaklaşık 1 kg :) cihaz pilde dayansa dayansa 1-2 saat dayanıyor dolayısı ile Adaptörü taşıyacaksanız bunu göz önünde bulundurun. Adaptör boyutuda yaklaşık 6 kalıp hacı şakir sabununa eş :)
4- Cihazın fan kontolleri tamamen problemli, tüm serinin içerisindeki FW kontrolcü yaklaşık 50 dereceye kadar fanı %48'de çalıştırıyor, bu oranda fanın minumum RPM'i. Fan kesinlikte tam olarak susmuyor. fan %80'lere geldiğinde zaten dayanılamayacak bir gürültü alıyor odayı.. Bunun önüne geçmek mümkün para vererek satın alacağınız msi svet's tool ile FW kontrolcünün içerisinde değerleri elle değiştirebiliyorsunuz ve fanı 60 derece altında tamamen kapatabiliyorsunuz. Kısaca sorun serinin termal donanımında değil tamamen yazılımsal acizlik..
5- Serinin çerçeve kalınlığı rahatsız edecek boyutlarda, zira bu laptop 16'' cihazlardan daha büyük kasaya sahip..
Şimdilik aklıma gelen kronik sorunlar bunlar,
1. sorunu uğraşarak tüm serilerde halletim ama MSI bu konuda büyük ayıp ediyor.
2. sorun beni etkilemiyor zira hep kulaklık ve hoperlör ile kullanıyorum.
3. sorunu 2 adet şarj aleti alarak çözdüm, biri evde öbürü işte..
4. sorun için Svet's tool'u satın aldım.
5. Yapacak bir şey yok..