Hayalleri süsleyen ince ve hafif oyun bilgisayarını inceledik: MSI GS63 VR

Yıllarca hem yüksek performanslı hem de kolay taşınabilir bilgisayar hayali kurduk durduk. Yeni nesil teknolojilerle bu hayal de gerçekleşti. MSI GS63 VR detaylı incelemesiyle ekranlarınızda.

Yıllarca hayalini kurduğumuz hem ince hem hafif ama aynı zamanda yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarı nihayet geldi. MSI GS63 VR, birinci nesil ultrabooklar kadar taşınabilir ama kaslı bilgisayarlar kadar da güçlü ve oyun dostu. Tüm detaylar incelememizde.