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Hayalleri süsleyen ince ve hafif oyun bilgisayarını inceledik: MSI GS63 VR

2 yıl
41,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yıllarca hem yüksek performanslı hem de kolay taşınabilir bilgisayar hayali kurduk durduk. Yeni nesil teknolojilerle bu hayal de gerçekleşti. MSI GS63 VR detaylı incelemesiyle ekranlarınızda.
Yıllarca hayalini kurduğumuz hem ince hem hafif ama aynı zamanda yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarı nihayet geldi. MSI GS63 VR, birinci nesil ultrabooklar kadar taşınabilir ama kaslı bilgisayarlar kadar da güçlü ve oyun dostu. Tüm detaylar incelememizde. 
 

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen dostum kertenkele
dostum kertenkele
Video da fiyat yok çünkü işin içinde reklam var


Merhaba,
Videoda fiyat yok çünkü verilecek fiyat 3 ay sonra izleyen için hiç bir şey ifade etmeyecek. Ürünün kategorisinde iyi olup olmadığı ile ilgileniyoruz biz, alım aşamasındaki adam zaten fiyatını istediği yerden görebilir. Burada o fiyatı vermeye değer mi değil mi onu bulsun istiyoruz.
Kaldı ki bizim hiç bir videomuzda fiyat yok :) Reklam vb şeyler diyerek yapılan emeği hiçe saymadan önce biraz düşünün, elinizi vicdanınıza koyun derim. Erdi, bu inceleme için çok uğraştı. Kaldı ki bence mükemmel bir iş çıkartmış. Türkiye sınırlarında bu kalitede iş yapacak adam 2 veya bilemediniz 3 kişidir.
Sevgiler,
Mesut Çevik
dostum kertenkeleVideo da fiyat yok çünkü işin içinde reklam varMerhaba,Videoda fiyat yok çünkü verilecek fiy...
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CoxeD 2 yıl
Çok uzun bir süredir (5 yıl) GS60 serisi kullanıyorum.
GS60 2PC
GS60 2QE
GS60 6QE
Video'da Erdi sanırım detayına bakmamış ama FN tuşu ile Windows tuşu biostan değiştirilebiliyor, fiziksel olarakta tuşları yer değiştirirseniz sıkıntı kalmıyor.
GS serisi bana göre çok çok iyi bir deneyim sunuyor fakat şunları belirtmeden geçemeyeceğim. Bu arada cihazın 10'larca güzel özelliğide var fakat önemli olan kötü yanlara değinmek..
1- MSI laptoplar piyasaya çıktan belli bir süre (6-12 ay) sonra yazılım desteğini tamamen kesiyor. Misal GS60 2PC'nin Windows 10 driverları MSI tarafından sunulmadı, sağdan soldan bula bula ilerlemek zorunda kalıyorsunuz veya kullanılan driverlar misal 6QE'de killer lan driverının belli bir sürümü BSOD problemine sebep oluyordu, forumları araştıra araştıra bu sorunu çözmek zorunda kalıyorsunuz zira MSI ne live update gibi bir yazılım sunuyor nede böyle sorunlarda size uyarı gönderiyor.
2- Tüm serinin hoperlörleri berbat, kesinlikle bu cihazın hoperlörlerini kullanacaksanız almayın veya önce bir yerde deneyip kendiniz karar verin.
3- Evet cihaz 2kg fakat yanında gelen adaptör yaklaşık 1 kg :) cihaz pilde dayansa dayansa 1-2 saat dayanıyor dolayısı ile Adaptörü taşıyacaksanız bunu göz önünde bulundurun. Adaptör boyutuda yaklaşık 6 kalıp hacı şakir sabununa eş :)
4- Cihazın fan kontolleri tamamen problemli, tüm serinin içerisindeki FW kontrolcü yaklaşık 50 dereceye kadar fanı %48'de çalıştırıyor, bu oranda fanın minumum RPM'i. Fan kesinlikte tam olarak susmuyor. fan %80'lere geldiğinde zaten dayanılamayacak bir gürültü alıyor odayı.. Bunun önüne geçmek mümkün para vererek satın alacağınız msi svet's tool ile FW kontrolcünün içerisinde değerleri elle değiştirebiliyorsunuz ve fanı 60 derece altında tamamen kapatabiliyorsunuz. Kısaca sorun serinin termal donanımında değil tamamen yazılımsal acizlik..
5- Serinin çerçeve kalınlığı rahatsız edecek boyutlarda, zira bu laptop 16'' cihazlardan daha büyük kasaya sahip..
Şimdilik aklıma gelen kronik sorunlar bunlar,
1. sorunu uğraşarak tüm serilerde halletim ama MSI bu konuda büyük ayıp ediyor.
2. sorun beni etkilemiyor zira hep kulaklık ve hoperlör ile kullanıyorum.
3. sorunu 2 adet şarj aleti alarak çözdüm, biri evde öbürü işte..
4. sorun için Svet's tool'u satın aldım.
5. Yapacak bir şey yok..
Çok uzun bir süredir (5 yıl) GS60 serisi kullanıyorum.GS60 2PCGS60 2QEGS60 6QEVideo'da Erdi sanırım detayına bakmamış ama FN tuşu ile Windows...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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diyalektik21 2 yıl
fiyat konusuna hiç değinmemişsiniz!!
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ByBaterist 2 yıl
ekran bayağı küçük geldi.
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magicboyguccino 2 yıl
Herkese merhaba!
Ess ses chipset li versiyonlardan kullanan varmı acaba? Var ise ses kalitesi (kulaklık ile)
hakkında bilgi verebilirmi?
teşekkürler!
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5EVEN 2 yıl
Erdi bey lütfen artık girişte çalan şu müziğin adını yazın. Kendimi kesicem şimdi.
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TimFx 2 yıl

lapry

Ben 3 gün önce bir sitede indirime denk gelerek GS40 aldım.Haftada 2-4 kez uçağa binerim.Oyun oynamayı küçüklükten berri çok severim bu yüzden ultraportable ve gamingbook arayışımda GS40 oldu artı bütçemi zorlayarak GS40 alabildim.Ülkemizde teknolojiyi maalesef geriden takip etmek zorunda kalıyoruz.Kaldıki böyle giderse 1 sene değil 3-5 sene geriden takip etmeye gidecek iş.
GS63 hernekadar güçlü perrformans sunsada 4K çözünürlük için 1060 GPU alınmaz.Zaten bu laptopların fiyatları 10K TL'ye yaklaşmış,satsa satsa Türkiye'de 50-100 adet satar bu cihaz.

Güle güle kullanın bende aynı ürünü son bir senedir kullanıyorum (GS40). Bir şeyler danışmak isterseniz sormanız yeterli. Bir tüyo vereyim fan'lar üzerinde tam kontrol saĞlamak için msi'in şu yazılımını indirip kurun. Sürücü download sayfasında bu yazılım yok. Msi bunu sadece forumlarında paylaşılıyor. bilgi: forum-en.msi.com/...
Yazılımın indirme linki download.msi.com/...

Pil maksimum 4 saat dayanmakta kendim bizat test ettim. Tasarruf moduna alarak 4 saat 3 dakika boyunca wifi üzerinden canlı yayın video izledim.

Eğer kulaklık çıkışından 5.1 digital ses çıkışı almak isterseniz. Msi sitesindeki driverler işe yaramıyor. Sanırım bir çeşit lisans probleminden kaynaklanıyor. Sitedeki orginal driver digital olarak sadece 2 kanal ses veriyor. Hacklenmiş eski bir driver ile 5.1 digital ses çıkışı alınabiliniyor. İhtiyacınız olursa driver dosyasını gönderirim.

CoxeD
4- Cihazın fan kontolleri tamamen problemli, tüm serinin içerisindeki FW kontrolcü yaklaşık 50 dereceye kadar fanı %48'de çalıştırıyor, bu oranda fanın minumum RPM'i. Fan kesinlikte tam olarak susmuyor. fan %80'lere geldiğinde zaten dayanılamayacak bir gürültü alıyor odayı.. Bunun önüne geçmek mümkün para vererek satın alacağınız msi svet's tool ile FW kontrolcünün içerisinde değerleri elle değiştirebiliyorsunuz ve fanı 60 derece altında tamamen kapatabiliyorsunuz. Kısaca sorun serinin termal donanımında değil tamamen yazılımsal acizlik..

forum-en.msi.com/...
Yukarda linki verdiğim yazılım ücretsizdir ve fan'lar üzerindeki %100 hakimiyet sağlıyor.(sadece msi laptoplar içindir)
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CoxeD 2 yıl TimFx
Yazılımın ilk versiyonları GS60 6QE'yi desteklemiyordu, şimdi desteklemeye başlamış...
SVET's Tool ise advance sekmesindeki ayarları direk EC içerisine gömdüğü için ekstra bi yazılım çalıştırmanızada gerek kalmıyor, sizin ayarlar makinenin default ayarları haline geliyor.
Bu yazılımı bile arayıp forumlardan bulmak gerektiği için insan MSI'a bir kez daha sinirleniyor...
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lapry 2 yıl TimFx
Hocam bu fan sesi gerçekten beni sinir etti.Almadan önce araştırmıştım ingilizce youtube inceleme videolarını falan incelemiştim.Ses ve Isındığını bilerek aldım bu cihazı. Ancak bu kadar fan sesi geldiğini tahmin etmemiştim.Bu verdiğin bilgiler çok değerli çok teşekkür ederim. Bir sorum olursa seninle irtibata geçeceğim.
Saygılar
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TimFx 2 yıl

lapry

Ben 3 gün önce bir sitede indirime denk gelerek GS40 aldım.Haftada 2-4 kez uçağa binerim.Oyun oynamayı küçüklükten berri çok severim bu yüzden ultraportable ve gamingbook arayışımda GS40 oldu artı bütçemi zorlayarak GS40 alabildim.Ülkemizde teknolojiyi maalesef geriden takip etmek zorunda kalıyoruz.Kaldıki böyle giderse 1 sene değil 3-5 sene geriden takip etmeye gidecek iş.
GS63 hernekadar güçlü perrformans sunsada 4K çözünürlük için 1060 GPU alınmaz.Zaten bu laptopların fiyatları 10K TL'ye yaklaşmış,satsa satsa Türkiye'de 50-100 adet satar bu cihaz.

Güle güle kullanın bende aynı ürünü son bir senedir kullanıyorum (GS40). Bir şeyler danışmak isterseniz sormanız yeterli. Bir tüyo vereyim fan'lar üzerinde tam kontrol saĞlamak için msi'in şu yazılımını indirip kurun. Sürücü download sayfasında bu yazılım yok. Msi bunu sadece forumlarında paylaşılıyor. bilgi: forum-en.msi.com/...
Yazılımın indirme linki download.msi.com/...

Pil maksimum 4 saat dayanmakta kendim bizat test ettim. Tasarruf moduna alarak 4 saat 3 dakika boyunca wifi üzerinden canlı yayın video izledim.

Eğer kulaklık çıkışından 5.1 digital ses çıkışı almak isterseniz. Msi sitesindeki driverler işe yaramıyor. Sanırım bir çeşit lisans probleminden kaynaklanıyor. Sitedeki orginal driver digital olarak sadece 2 kanal ses veriyor. Hacklenmiş eski bir driver ile 5.1 digital ses çıkışı alınabiliniyor. İhtiyacınız olursa driver dosyasını gönderirim.

CoxeD
4- Cihazın fan kontolleri tamamen problemli, tüm serinin içerisindeki FW kontrolcü yaklaşık 50 dereceye kadar fanı %48'de çalıştırıyor, bu oranda fanın minumum RPM'i. Fan kesinlikte tam olarak susmuyor. fan %80'lere geldiğinde zaten dayanılamayacak bir gürültü alıyor odayı.. Bunun önüne geçmek mümkün para vererek satın alacağınız msi svet's tool ile FW kontrolcünün içerisinde değerleri elle değiştirebiliyorsunuz ve fanı 60 derece altında tamamen kapatabiliyorsunuz. Kısaca sorun serinin termal donanımında değil tamamen yazılımsal acizlik..

forum-en.msi.com/...
Yukarda linki verdiğim yazılım ücretsizdir ve fan'lar üzerindeki %100 hakimiyet sağlıyor.(sadece msi laptoplar içindir)
2 Yanıt Yanıtla
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cngzmls 2 yıl
Dinlerken yoruldum, adam konuşurken yorulmadı. 15.6 inç te oyun ne kadar zevkli olabilir ki?
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JoeyBane 2 yıl
sahane bir inceleme olmus kalite akiyor :)
Bu denli ince bir kasaya 4K, 1060 ve 7700 koymalari harika olmus.
Malzeme kalitesi cok dusuk gorunuyor. Her an dagilacakmis gibi bir his var.
Bu bilesenlere mekanik harddisk olmamis.
3 adet fan konumlandirilmis ve agir yuk durumunda 5000 devri bulan hiza ulasiyor. Bu da haliyle ince fan olmasindan dolayi kulak tirmalayan ince ugultular cikartacagini gosteriyor. Bu ugultuyu yuksek islemci gucu gerektiren uygulamalarda duymak mumkun. Oyun amacli olacagi icin islemciye %50'den fazla yuk binecegini dusunmuyorum. Ustelik cozunurluk yukseldigi zaman islemciye binecek olan yuk azalacagi icin kullanim miktari %25-40 arasinda seyredecegini dusunuyorum.
Sonuc olarak dokunmadan, malzeme kalitesine bakmadan tercih etmeyin. Onun disinda bir handikap goremiyorum.
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tobepeople 2 yıl
Şu bilgisayara adam gibi ssd koyamamışlar mı
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lapry 2 yıl
Ben 3 gün önce bir sitede indirime denk gelerek GS40 aldım.Haftada 2-4 kez uçağa binerim.Oyun oynamayı küçüklükten berri çok severim bu yüzden ultraportable ve gamingbook arayışımda GS40 oldu artı bütçemi zorlayarak GS40 alabildim.Ülkemizde teknolojiyi maalesef geriden takip etmek zorunda kalıyoruz.Kaldıki böyle giderse 1 sene değil 3-5 sene geriden takip etmeye gidecek iş.
GS63 hernekadar güçlü perrformans sunsada 4K çözünürlük için 1060 GPU alınmaz.Zaten bu laptopların fiyatları 10K TL'ye yaklaşmış,satsa satsa Türkiye'de 50-100 adet satar bu cihaz.
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karmenug 2 yıl
hiç düşünmeden Excalibur G805 alırdım. Cihazın dizaynı mükemmel mükemmel ötesi. Gamer olsam veya yüksek performansa ihtiyacım olsa direk Excalibur
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skywalker06 2 yıl
Güzel inceleme olmuş ama Türkiyede gtx 1060lı laptoplar çok fazla gelmedi gelenlerde hep dolar yüzünden yüksek fiyatlara satılıyorlar.Ama uzun zamandır izlediğim en iyi laptop incelemeseydi.Bide asus'un gtx1050'li modelini inceleseniz çok güzel olacak.
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