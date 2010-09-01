Hayatınıza Yeni Değerler Katar EasyTouch Optical II V2

Hayatınıza Yeni Değerler Katar https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21987/EasyTouch Optical II V2

Multimedya Klavye & Optik Fare Seti

Genius https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21987/EasyTouch Optical II klavye ve fare seti, multimedya klavye ve optik fare kombinasyonu arayan masaüstü bilgisayar kullanıcıları için mükemmel bir seçim.



Multimedya klavye KB-12e üzerinde kullanıcıların e-posta programları ve medya merkezine anında erişebilmelerini sağlayan 12 adet kısayol tuşu bulunuyor. Sete dâhil olan konforlu bilek desteği ise çalışırken bileğiniz ve önkolunuzun doğal bir pozisyonda durarak rahat etmesini sağlar.



https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21987/EasyTouch Optical II set içinde, toz birikmesini dert etmeksizin geniş hareket kabiliyeti sağlayan optik sensör ile dijital sinyal işlemci özellikleri ve hafifliğiyle dikkat çeken optik fare Xscroll da bulunmakta.



https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21987/EasyTouch Optical II ile iş veriminizi anında arttırın ve bilgisayar ortamınızı konforla donatın.



Son Kullanıcı Fiyatı: 26TL

Özellikler:

Multimedya klavye ile optik fare kombinasyonu

Avrupa ülkeleri için ? simgesi

KB-12e klavye

Multimedya merkezi tek dokunuşla müzik ve eğlence erişimi sağlar

Internet programlarının pratik ve rahat kullanımı için Internet kısayolları

Tek dokunuşla Uyku ve Uyanma modu

Konforlu bilek desteği

Xscroll fare:

Hareketli bölümleri ve toz birikimini devre dışı bırakan optik motor gelişmiş hassasiyet sağlar

Her iki ele de uyum sağlar ve uzun süreli kullanıma uygundur

Sistem Gereksinimleri:

IBM PC Pentium uyumlu veya üzeri

Microsoft Windows Vista/XP x64/XP/2000

CD/DVD-ROM sürücüsü

Paket İçeriği:

KB-12e multimedya klavye

Xscroll optik fare

Klavye için bilek desteği

Klavye için CD sürücüsü

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