Hayatınıza Yeni Değerler Katar EasyTouch Optical II V2

Hayatınıza Yeni Değerler Katar https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21987/EasyTouch Optical II V2
Multimedya Klavye & Optik Fare Seti
Genius https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21987/EasyTouch Optical II klavye ve fare seti, multimedya klavye ve optik fare kombinasyonu arayan masaüstü bilgisayar kullanıcıları için mükemmel bir seçim.
Multimedya klavye KB-12e üzerinde kullanıcıların e-posta programları ve medya merkezine anında erişebilmelerini sağlayan 12 adet kısayol tuşu bulunuyor. Sete dâhil olan konforlu bilek desteği ise çalışırken bileğiniz ve önkolunuzun doğal bir pozisyonda durarak rahat etmesini sağlar.
https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21987/EasyTouch Optical II set içinde, toz birikmesini dert etmeksizin geniş hareket kabiliyeti sağlayan optik sensör ile dijital sinyal işlemci özellikleri ve hafifliğiyle dikkat çeken optik fare Xscroll da bulunmakta.
https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21987/EasyTouch Optical II ile iş veriminizi anında arttırın ve bilgisayar ortamınızı konforla donatın.
Son Kullanıcı Fiyatı: 26TL
Özellikler:
- Multimedya klavye ile optik fare kombinasyonu
- Avrupa ülkeleri için ? simgesi
- KB-12e klavye
- Multimedya merkezi tek dokunuşla müzik ve eğlence erişimi sağlar
- Internet programlarının pratik ve rahat kullanımı için Internet kısayolları
- Tek dokunuşla Uyku ve Uyanma modu
- Konforlu bilek desteği
- Xscroll fare:
- Hareketli bölümleri ve toz birikimini devre dışı bırakan optik motor gelişmiş hassasiyet sağlar
- Her iki ele de uyum sağlar ve uzun süreli kullanıma uygundur
Sistem Gereksinimleri:
- IBM PC Pentium uyumlu veya üzeri
- Microsoft Windows Vista/XP x64/XP/2000
- CD/DVD-ROM sürücüsü
Paket İçeriği:
- KB-12e multimedya klavye
- Xscroll optik fare
- Klavye için bilek desteği
- Klavye için CD sürücüsü
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