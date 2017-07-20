Head&Shoulders Men Ultra ile kazanmak kafada başlar

Sadece erkeklere özel geliştirdiği yeni Men Ultra serisini, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin başarılı basketbolcularının yer aldığı yeni bir kampanya ile tanıtan Head&Shoulders, marka elçisi Cedi Osman’la birlikteliğine bu yıl da devam ediyor. Cedi Osman, ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottosunun kendi hayatıyla da birebir özdeşleştiğini söylüyor.

Yeni Head&Shoulders Men Ultra serisi, kepeği %100’e kadar önlerken, erkeklerin saçlarıyla ilgili tüm ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor. Yeni geliştirilmiş formülüyle saç yıpranmalarına ve kepek sorununa en etkili çözümü sunan Head&Shoulders Men Ultra serisi, erkeklere beklentilerinin de ötesinde bir ürün vadediyor.

Head&Shoulders Men Ultra, erkeklerin günlük hayattaki sorunlarıyla başa çıkabilmek için ihtiyaç duydukları en önemli şeyin özgüven olduğunun altını çiziyor. İster sabah koşusunda kendi rekorunu kırmak için; ister basket maçında takımının kazanmak için ihtiyaç duyduğu son saniye basketini atmak üzere olsun, tüm zorlukların biraz özgüvenle aşılabileceği mottosunu sahiplenen Head&Shoulders, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’ni de “Özgüven” sponsoru olarak desteklemeye devam ediyor.

Basketbolun Yıldızları Head&Shoulders’la Sahada

Head&Shoulders’ın yeni kampanyası kapsamında; son 3 yıldır Head&Shoulders’ın marka elçisi olan Anadolu Efes ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın başarılı ve genç oyuncusu Cedi Osman’ın yanı sıra Fenerbahçe’den Egehan Arna, Galatasaray Odeabank’tan Tibor Pleiss ve Tofaş’tan Barış Ermiş’in rol aldığı bir reklam filmine imza attı. Yeni reklam filminde başarılı basketbolcular yeni ürün Men Ultra ile kazanmanın kafada başlayacağına dikkat çekiyor.

Basketbolda başarının vazgeçilmez kuralının, çok çalışmak ve özgüven olduğunu söyleyen Head&Shoulders marka elçisi, Cedi Osman şunları söylüyor;

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Head&Shoulders, erkeklere özel geliştirdiği yeni Men Ultra serisinin reklam kampanyasında, Türkiye basketbolunun sevilen isimleriyle bir araya geliyor. Reklam filminde erkeklerin saçlarının en fazla yıpranabileceği anlar, basketbol maçından kareler ile aktarılarak, saçları güçlendiren yeni yüksek performanslı içerikleriyle Head&Shoulders Men Ultra serisinin bu anlarda bile kepeği %100’e kadar önlerken, saçlara en iyi formunu kazandıracağının altı çiziliyor.“Marka iş birlikleri profesyonel sporcuların hayatlarının önemli bir parçası. Ben de dünyanın bir numarası Head&Shoulders’ın marka elçisi olduğum için çok mutluyum. Head&Shoulders’ın “Kazanmak Kafada Başlar” mottosu tam olarak beni yansıtıyor diyebilirim. Ben de her maçı kafamda oynarım ve kazanırım. Maçı sahada oynuyor olabilirsiniz ama onu çok öncesinde kafanızda kazanırsınız. Kafanızda bitirmediğiniz, kazanmadığınız maçı sahada da kazanamazsınız. Ayrıca, özellikle maçlarda ama hayatımızın birçok noktasında, erkekler olarak bizlerin de saçları yıpranıyor. İşte tam da bunun için herkese yeni Head&Shoulders Men Ultra’yı öneriyorum. Bu sadece biz erkekler için!”Sadece Erkeklerin İhtiyaçlarına ÖzelHead&Shoulders bilim insanlarının geliştirdiği ve yeni yüksek performanslı içerikleriyle etkisini güçlendirdiği erkeklere özel yeni Men Ultra serisi, farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun 4 şampuandan oluşuyor: Aktif saç derisi arındırıcısıyla güçlendirilmiş Men Ultra Maksimum Yağlanma Kontrolü; nane ferahlığı ile güçlendirilmiş Men Ultra Ekstra Spor Rahatlığı; kafeinli formülü ile Saç Dökülmelerine Karşı ve rahatlatıcı sandal ağacı özüyle güçlendirilmiş Men Ultra Old Spice.