Baykar en fazla ihracat yapan 10 şirket arasında!

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Tam Boyutta Gör Son 4 yıldır savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, artık sektör bağımsız olarak Türkiye’deki sanayi devlerine kafa tutuyor. Baykar, 2024 yılında da Türkiye’nin en çok mal ihracatı yapan ilk 10 firmasından biri olmayı başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde Baykar, Türkiye’nin 2024’te en çok ihracat yapan 10 firmasından biri olarak ödülünü aldı. Baykar, 2024’te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 4’te 1’ini tek başına yaptı.

2024’te en fazla mal ihracatı yapan ilk 10 şirket:

Ford Otomotiv Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Tüpraş Kibar Dış Ticaret Star Rafineri TGS Dış Ticaret Oyak Renault Vestel Arçelik Baykar Makina

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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TİM verilerine göre Türkiye’deki şirketler 2024’te yaklaşık 262 milyar dolarlık mal, 115 milyar dolarlık da hizmet ihracatı gerçekleştirdi. 5 aylık ihracatta yüzde 3,5, son 12 aylık ihracatta ise yüzde 1,9 artış yaşandı.

Kendi sektöründe birinci olan firmalar Sektör Şirket 2024 Yılı Çelik Sektör Şampiyonu Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ 2024 Yılı Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Şampiyonu Şişecam Dış Ticaret AŞ 2024 Yılı Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Şampiyonu Kibar Dış Ticaret AŞ 2024 Yılı Deri ve Deri Mamulleri Sektör Şampiyonu Flo Mağazacılık Ve Pazarlama AŞ 2024 Yılı Elektrik ve Elektronik Sektör Şampiyonu Vestel Ticaret AŞ 2024 Yılı Fındık ve Mamulleri Sektör Şampiyonu Ferrero Fındık İthalat İhracat Ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektör Şampiyonu Sanmar Denizcilik Makina ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Halı Sektör Şampiyonu Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ 2024 Yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Şampiyonu Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları AŞ 2024 Yılı Hizmet Sektör Şampiyonu Türk Hava Yolları 2024 Yılı Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Şampiyonu Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu Daıkın Isıtma Ve Soğutma Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ 2024 Yılı Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Şampiyonu Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ 2024 Yılı Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Şampiyonu Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Madencilik Ürünleri Sektör Şampiyonu Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret AŞ 2024 Yılı Makine ve Aksamları Sektör Şampiyonu Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ 2024 Yılı Meyve Sebze Mamulleri Sektör Şampiyonu Göknur Gıda Maddeleri 2024 Yılı Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Şampiyonu Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Mücevher Sektör Şampiyonu Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Otomotiv Endüstrisi Sektör Şampiyonu Ford Otomotiv Sanayi AŞ 2024 Yılı Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Şampiyonu Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Şampiyonu Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat Ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Şampiyonu Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret AŞ 2024 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Şampiyonu Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. 2024 Yılı Tütün Sektör Şampiyonu JTI Tütün Ürünleri Sanayi AŞ 2024 Yılı Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şampiyonu Uçak Kardeşler Gıda AŞ 2024 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Şampiyonu Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

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Baykar en fazla ihracat yapan 10 şirket arasında

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