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    Baykar en fazla ihracat yapan 10 şirket arasında!

    Baykar 2024'te en fazla ihracat yapan 10'uncu şirket oldu. Türkiye'deki pek çok sanayi devini geride bırakmayı başardı. Baykar bu başarısını üst üste 2 yıldır sürdürüyor.

    Baykar en fazla ihracat yapan 10 şirket arasında Tam Boyutta Gör
    Son 4 yıldır savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, artık sektör bağımsız olarak Türkiye’deki sanayi devlerine kafa tutuyor. Baykar, 2024 yılında da Türkiye’nin en çok mal ihracatı yapan ilk 10 firmasından biri olmayı başardı.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde Baykar, Türkiye’nin 2024’te en çok ihracat yapan 10 firmasından biri olarak ödülünü aldı. Baykar, 2024’te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 4’te 1’ini tek başına yaptı.

    2024’te en fazla mal ihracatı yapan ilk 10 şirket:

    1. Ford Otomotiv
    2. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
    3. Tüpraş
    4. Kibar Dış Ticaret
    5. Star Rafineri
    6. TGS Dış Ticaret
    7. Oyak Renault
    8. Vestel
    9. Arçelik
    10. Baykar Makina

    Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

    TİM verilerine göre Türkiye’deki şirketler 2024’te yaklaşık 262 milyar dolarlık mal, 115 milyar dolarlık da hizmet ihracatı gerçekleştirdi. 5 aylık ihracatta yüzde 3,5, son 12 aylık ihracatta ise yüzde 1,9 artış yaşandı.

    Kendi sektöründe birinci olan firmalar
    Sektör Şirket

    2024 Yılı Çelik Sektör Şampiyonu

    Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ

    2024 Yılı Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Şampiyonu

    Şişecam Dış Ticaret AŞ

    2024 Yılı Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Şampiyonu

    Kibar Dış Ticaret AŞ

    2024 Yılı Deri ve Deri Mamulleri Sektör Şampiyonu

    Flo Mağazacılık Ve Pazarlama AŞ

    2024 Yılı Elektrik ve Elektronik Sektör Şampiyonu

    Vestel Ticaret AŞ

    2024 Yılı Fındık ve Mamulleri Sektör Şampiyonu

    Ferrero Fındık İthalat İhracat Ve Ticaret AŞ

    2024 Yılı Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektör Şampiyonu

    Sanmar Denizcilik Makina ve Ticaret AŞ

    2024 Yılı Halı Sektör Şampiyonu

    Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ

    2024 Yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Şampiyonu

    Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları AŞ

    2024 Yılı Hizmet Sektör Şampiyonu

    Türk Hava Yolları

    2024 Yılı Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Şampiyonu

    Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

    2024 Yılı İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu

    Daıkın Isıtma Ve Soğutma Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ

    2024 Yılı Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Şampiyonu

    Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ

    2024 Yılı Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Şampiyonu

    Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ

    2024 Yılı Madencilik Ürünleri Sektör Şampiyonu

    Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret AŞ

    2024 Yılı Makine ve Aksamları Sektör Şampiyonu

    Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ

    2024 Yılı Meyve Sebze Mamulleri Sektör Şampiyonu

    Göknur Gıda Maddeleri

    2024 Yılı Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Şampiyonu

    Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ

    2024 Yılı Mücevher Sektör Şampiyonu

    Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ

    2024 Yılı Otomotiv Endüstrisi Sektör Şampiyonu

    Ford Otomotiv Sanayi AŞ

    2024 Yılı Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Şampiyonu

    Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ

    2024 Yılı Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Şampiyonu

    Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat Ve Ticaret AŞ

    2024 Yılı Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Şampiyonu

    Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret AŞ

    2024 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Şampiyonu

    Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.

    2024 Yılı Tütün Sektör Şampiyonu

    JTI Tütün Ürünleri Sanayi AŞ

    2024 Yılı Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şampiyonu

    Uçak Kardeşler Gıda AŞ

    2024 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Şampiyonu

    Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ
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