Türkiye’de yılın otomobili seçilen BYD Seal U’ya 765 bin TL zam!

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Tam Boyutta Gör BYD’nin elektrikli D segment SUV modeli BYD Seaul U, yaklaşık iki hafta önce Türkiye Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” olarak seçilmişti. Çinli üreticiden BYD Seal U’ya 765 bin TL’lik zam geldi.

BYD SEAL U artık 2 milyon 690 bin TL'ye satılacak

Daha önce 1.925.000 TL’ye satılan BYD Seal U EV’nin fiyatı 2.690.000 TL’ye yükseldi. Yüzde 10’luk ÖTV dilimindeki cazip otomobillerden biri olan BYD Seal U EV artık yüzde 40 ÖTV oranı ile satılıyor. Aracın donanım seviyesinde ise herhangi bir değişiklik olmadı.

BYD Seal U EV özellikleri

Maksimum Güç : 160 kW (218 HP)

: 160 kW (218 HP) Maksimum Tork : 330 Nm

: 330 Nm 0-100 km/s Hızlanma Süresi : 9,6 sn

: 9,6 sn Maksimum Hız : 175 km/s

: 175 km/s Batarya Kapasitesi : 87 kWh

: 87 kWh DC Hızlı Şarj Süresi (%10'dan %80'e) : 43 dakika

: 43 dakika DC Hızlı Şarj Süresi (%30'dan %80'e) : 28 dakika

: 28 dakika Elektrikli Sürüş Menzili - Karma (WLTP) : 500 km

: 500 km Elektrikli Sürüş Menzili - Şehir İçi (WLTP) : 674 km

: 674 km Bagaj Hacmi: 425 L

BYD Seal U’nun hibrit motorlu versiyonu olan BYD Seal U DM-i’ın fiyatında değişiklik olmadı. Daha önceden olduğu gibi 2.115.0000 TL’ye satılmaya devam ediliyor.

Elektrikli otomobiller için adil ÖTV düzenlemesi nasıl olmalı? 1 gün önce eklendi

En ucuz BYD modeline 70 bin TL zam geldi

BYD’nin diğer otomobil modelleri de zamdan nasibini aldı. Firmanın en ucuz otomobili olan BYD Dolphin Comfort’un fiyatı 70 bin TL zamlanarak 1.365.000 TL’den 1.435.000 TL’ye yükseldi. BYD ATTO 3’ün fiyatı 85 bin TL zamlanarak 1.710.000 TL’den 1.795.000 TL’ye, BYD HAN’ın fiyatı 149 bin TL zamlanarak 3.750.000 TL’den 3.899.000 TL’ye çıktı.

BYD Sıfır Otomobil Fiyatları Temmuz 2025 Marka Model Eski Fiyat Yeni Fiyat BYD Seal U EV Design 1.925.000 TL 2.690.000 TL BYD Dolphin Comfort 1.365.000 TL 1.435.000 TL BYD Dolphin Design 1.470.000 TL 1.545.000 TL BYD Atto 3 1.710.000 TL 1.795.000 TL BYD SEAL Design 1.925.000 TL 1.925.000 TL BYD SEAL EXCELLENCE 3.090.000 TL 3.090.000 TL BYD SEAL U DM-i 1,5L Design 2.115.000 TL 2.115.000 TL BYD SEAL U DM-i 1,5T AWD Design 2.950.000 TL 2.995.000 TL BYD HAN EXECUTIVE 3.750.000 TL 3.899.000 TL BYD TANG FLAGSHIP 4.220.000 TL 4.220.000 TL

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Türkiye’de yılın otomobili seçilen BYD Seal U’ya 765 bin TL zam!

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