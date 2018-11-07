Honor 8X'i kullandık | İlk izlenimler

Honor'un orta sınıftaki yeni telefonu Honor 8X'i kullandık. 6.5-inç boyutundaki ekranı, %91 olduğu ifade edilen ekran/kasa oranı ve Kirin 710 işlemcisiyle karşınızda Honor 8X ve izlenimlerimiz.

Honor'un orta sınıf için hazırladığı yeni telefon modeli Honor 8X elimizde. Bu videomuzda hem kutusundan çıkarıyor hem de ilk izlenim seviyesinde görüş ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz.