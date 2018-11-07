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Honor 8X'i kullandık | İlk izlenimler

6 ay
20b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Honor'un orta sınıftaki yeni telefonu Honor 8X'i kullandık. 6.5-inç boyutundaki ekranı, %91 olduğu ifade edilen ekran/kasa oranı ve Kirin 710 işlemcisiyle karşınızda Honor 8X ve izlenimlerimiz.
Honor'un orta sınıf için hazırladığı yeni telefon modeli Honor 8X elimizde. Bu videomuzda hem kutusundan çıkarıyor hem de ilk izlenim seviyesinde görüş ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. 

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Hakimichi-kun 6 ay en beğenilen
1700-2000 lira bandında çatır çatır satacak telefonu, şuan ki kurlarla, 2300 liradan satışa sunmasalar çok güzel olacakmış.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Zeen 6 ay
ben honor 8x alacaktım
ama gerek kamera gerek işlemciden dolayı honor play alacacağım.
300 lıra fıyat farkı var şuan
1 Yanıt Yanıtla +6
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fastmustaine 6 ay
Fiyatı eleştirmek Erdi gibi reyiz birinden beklenirdi zaten helal olsun. Burada günlerdir 2000 tl altı hakkı diyoruz hala bazıları 2300ü iyi fiyat diye dillendiriyor utanmadan.
Fiyatı eleştirmek Erdi gibi reyiz birinden beklenirdi zaten helal olsun. Burada günlerdir 2000 tl altı hakkı diyoruz hala bazıları 2300ü iyi fiyat diye dillendi...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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leylex 6 ay
Aldım, denedim ve bir gün sonra iade ettim...
Ekran çözünürlüğü berbat...
AI dedikleri dandik yazılım fotoğrafı mahvediyor.
Kamerası mate 10 lite modelinin yanından bile geçemez...
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BlueDay_86 6 ay
Xiaomi 9 ile yarışırlar
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Panamalı Hasta 6 ay
mi max 3 honor 8x i kamera ve batarya konusunda oldukca geçiyor.
incelemelerine baktım yoksa honor 8x tip olarak inanılmaz güzel duruyor fakat kamera günümüzde olmazsa olmaz...
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9600_G_T 6 ay
oyun oynasaydın keske bıraz
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Y-ZiyA 6 ay
F P olması gereken telefon LG v30 + fiyatına
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hsynvrl 6 ay
[mention]sleeply[/mention]
ne diyorsun

bu duruma

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

https://www.donanimhaber.com/Honor-8X-i-kullandik-ilk-izlenimler--104870
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marseltalon 6 ay
Un,honered.
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erdogan.. 6 ay
reis. honor magic 2 yide incelesen
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Zeen 6 ay
ben honor 8x alacaktım
ama gerek kamera gerek işlemciden dolayı honor play alacacağım.
300 lıra fıyat farkı var şuan
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Kayrabey 6 ay Zeen
Kamera olarak Play daha üstün değil.
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Y-ZiyA 6 ay
Ölü doğdu
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