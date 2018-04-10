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Honor ve Huawei arasındaki bağlantı l İşte detaylar

1 yıl
16,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Honor marka telefonlar resmen ülkemize giriş yaptı. İlk aşamada Honor 7X ve Honor 9 Lite modelleri lanse edilirken, Huawei ile aradaki bağlantının detaylarını genel müdür Kevin Wang'a sorduk.
Akıllı telefon markası Honor ülkemiz pazarına resmen girişi yaptı. Markanın ülkemizdeki genel müdürü olan Kevin Wang'a mikrofon uzattık ve Huawei ile olan bağlantıyı konuştuk, işte detaylar. 

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al-ozaria 1 yıl
Oppo gibi olmasınlarda. Kaç zaman oldu TR planlarımız arasında dediler yoklar. Bugün Xiaomi'yi Türkiye'nin herhangi bir yerinden vatandaş şehrindeki teknoloji mağazalarından alabiliyor. Huawei aynı şekilde. Meizu o yolda ilerliyor.
Zaten Meizu'da ağını bir kursun Xiaomi ile ikisi yeter F/P arayan tüketiciler için.
Ha daha fazla firma gelmesini herkes ister tabi. Önemli olan rekabet artsın, Iphone-Samsung-Sony-LG tekeli saçma sapan fiyatlara telefon satamasın. F/P diye insanlar vestele caspera gitmesin.
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Infinitum 1 yıl
Adam deli etti beni bir şeyler diyor ama hiçbir şey açıklamıyor.
Stratejiniz ne?
??
Honor V10 gelecek mi?
??
İkinci lansman ne zaman?
??
Bir firmanın kullanıcı kazanmaktan başka ne hedefi olabilir?
??
Web sitesinin ana sayfasından okuyan müşteri temsilcisi gibi.
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Whippoorwill 1 yıl
Bende kocaman bir artı Honor'a. Umarım daha rekabetçi ürünlerle gelirler.
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koyunsavar 1 yıl
Bağlantı neymiş ikiside aynı marka sonuçta.
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Amd64x2 1 yıl
Kevin Wang çok nazik bir adammış "Türkiye pazarı çok büyük potansiyeli olan bir pazar" diyor... avrupanın göbeğinde, sene 2017 (2016 da olabilir) de meşhuuurr bir operatör markamız SD 210 lu cihaz yaptırıp sattı bu pazarda, bu pazar öyle bir pazar dayı, "potansiyel" kelimesinin yerine ne kullansan gideri var.
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