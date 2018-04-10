Honor ve Huawei arasındaki bağlantı l İşte detaylar

Honor marka telefonlar resmen ülkemize giriş yaptı. İlk aşamada Honor 7X ve Honor 9 Lite modelleri lanse edilirken, Huawei ile aradaki bağlantının detaylarını genel müdür Kevin Wang'a sorduk.

Akıllı telefon markası Honor ülkemiz pazarına resmen girişi yaptı. Markanın ülkemizdeki genel müdürü olan Kevin Wang'a mikrofon uzattık ve Huawei ile olan bağlantıyı konuştuk, işte detaylar.