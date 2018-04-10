Honor ve Huawei arasındaki bağlantı l İşte detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Honor marka telefonlar resmen ülkemize giriş yaptı. İlk aşamada Honor 7X ve Honor 9 Lite modelleri lanse edilirken, Huawei ile aradaki bağlantının detaylarını genel müdür Kevin Wang'a sorduk.
Akıllı telefon markası Honor ülkemiz pazarına resmen girişi yaptı. Markanın ülkemizdeki genel müdürü olan Kevin Wang'a mikrofon uzattık ve Huawei ile olan bağlantıyı konuştuk, işte detaylar.
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Zaten Meizu'da ağını bir kursun Xiaomi ile ikisi yeter F/P arayan tüketiciler için.
Ha daha fazla firma gelmesini herkes ister tabi. Önemli olan rekabet artsın, Iphone-Samsung-Sony-LG tekeli saçma sapan fiyatlara telefon satamasın. F/P diye insanlar vestele caspera gitmesin.
Stratejiniz ne?
??
Honor V10 gelecek mi?
??
İkinci lansman ne zaman?
??
Bir firmanın kullanıcı kazanmaktan başka ne hedefi olabilir?
??
Web sitesinin ana sayfasından okuyan müşteri temsilcisi gibi.