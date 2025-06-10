Android 16 final sürümü hazır: İşte güncelleme alacak cihazlar

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Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Google bir süredir mobil cihazlar için Android 16 güncellemesini test ediyordu. Görünüşe bakılırsa beta test programı sona eriyor. Şirket bugün, Android 16 final sürümünün resmen hazır olduğunu duyurdu. Peki Android cihazlar yeni sürüme ne zaman kavuşacak? İşte beklenen tarih ve daha fazlası...

Android 16 final sürümü hazır

Google, bugün erken saatlerde yaptığı duyuruda, Android 16 Final sürümünün hazır olduğunu duyurdu. Buna göre bir süredir test edilen Android 16 QPR1'in ilk olarak kendi markasına ait Pixel cihazlara ulaşması bekleniyor. Diğer Android telefon üreticileri için güncelleme, birkaç hafta ya da ay içerisinde dağıtılacak.

Şu an için Android 16'ya ait detaylı bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak yakın tarihte Google, Samsung Galaxy telefon ve tabletlerin 20 Haziran ile 22 Eylül tarihleri ​​arasında güncellemeyi alacağını duyurmuştu. Bu da tüm markalar için Eylül sonuna kadar güncelleme çalışmalarının başlayacağı anlamına geliyor.

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Android 16 neler sunacak?

Yeni sürüm, sistem genelinde iyileştirmelerin yanı sıra öne çıkan bazı özellikleri de beraberinde getiriyor. Android 5 döneminden sonra kaldırılan kilit ekranı widget’ları, Android 16 ile geri dönüyor. Kullanıcılar, ekran kilidinden ayrılmadan sık kullandıkları bilgileri görüntüleyebilecek. Bunun yanında Google, özellikle katlanabilir telefonlar ve tabletler için çoklu görev deneyimini geliştiren yeni araçlar da sunuyor.

Son olarak, Google I/O 2025 etkinliğinde tanıtılan bazı yapay zekâ özellikleri de Android 16 ile birlikte sisteme entegre ediliyor. Pixel cihaz kullanıyorsanız, Android 16 ile uyumlu olup olmadığınızı resmi destek listesinden kontrol edebilirsiniz.

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Android 16 final sürümü hazır! İşte güncelleme listesi

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