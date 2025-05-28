Fiyatına Göre Mantıklı | Next Start Pro 4K TV Box İnceleme

Next Start Pro 4K TV Box, segmenti için gelişmiş donanımı ve akıllı özellikleri sayesinde televizyonunuzu üst düzey bir multimedya merkezine dönüştürüyor.

Next Start Pro 4K TV Box, segmenti için gelişmiş donanımı ve akıllı özellikleri sayesinde televizyonunuzu üst düzey bir multimedya merkezine dönüştürüyor.

Skyworth üretimi olan ürünün kutu içeriğinde 12V/1A adaptör, alkalin kalem piller ve 1.5m HDMI kablosu yer alıyor. 1x USB-C ve 1x USB-A USB2 girişi ve HDMI 2.1 bağlantıları yer alıyor. Optik ses çıkışı ve 100mbit Ethernet bağlantısı yer alıyor. Yeşil ve kırmızı LED yanan gösterge cihazın çalışma durumunu bildiriyor. AV1 kodek desteği ile daha iyi sıkıştırma ve akıcı görüntü sağlıyor. HDR10+ desteği sayesinde HDR içerik gösterebiliyor. Dolby Atmos desteği ile içeriklerin ses deneyimine olumlu bir katkı sağlayabiliyor.

Next Start Pro 4K, Netflix, Amazon Prime, Disney+, TOD, HBO ve YouTube gibi popüler platformları yüksek kalite çalışacak şekilde destekliyor. İşletim sisteminin her oynatıcyı desteklemesi farklı formatlardaki içerikleri oynatabiliyor. Google Home ile görüntü aktarma özelliği sayesinde mobil cihazlar ile bağlantı kurarak ekran paylaşımı yapmak mümkün.

Realtek RTD1325 yongası 4x Cortex-A55 1.7GHz işlemci ile güçlü bir performans sunuyor. Mali-G57 grafik işlemci sayesinde 4K görüntüleri sorunsuz oynatabiliyor. Cihazın donanımı ve yazılım desteği genel olarak akıcı bir performans sunarken, AISR düzeltme kararsızlık yapabiliyor ve bazı optimizasyonlar gerekebilir. Emülatörler kullanılabiliyor bu da cihazın retro oyun deneyimi için kullanılabileceğini gösteriyor. Next Start Pro, 2GB LPDDR4 RAM ve Silicongo 32GB eMMC dahili hafıza ile geliyor. Geliştirici seçeneklerinden Performance Mode'u etkinleştirmek cihazın performansını artırabilir. Wi-Fi 5 desteği bulunuyor ancak harici antene sahip değil. Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı destekleri yer alıyor. Google G10 kumanda ile gelen ürün IR ve Bluetooth bağlantısı kontrol seçenekleri sunuyor. Ayrıca mikrofon desteği ile sesli komutları kullanmak mümkün.

Next Start Pro 4K TV Box, 1700 TL fiyat etiketi ile fiyat-performans açısından oldukça rekabetçi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Google TV arayüzü sayesinde yeni bir görünüş sunarken Widevine L1 desteği ile yüksek kaliteli dijital içerikleri oynatma imkanı tanıyor.

00:00 - Giriş

00:25 - Yapısal Özellikleri

02:53 - Görüntü Destekleri

03:42 - İçerik Platformları

04:41 - Medya Oynatımı

05:17 - Tarayıcı İçerikleri

05:44 - Performans Yorumları

09:10 - Emülatör Tecrübesi

09:26 - Yazılım ve Arayüz

10:45 - Kumanda Analizi

11:25 - Kablosuz Bağlantılar

12:25 - Fiyat ve Değerlendirme

14:03 - Kapanış

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