Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik

Huawei ve alt markası Honor'un üst seviye telefonlarında performans hilesi yaptığını daha önceki haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık. Bu defa testi biz yapıyoruz, dünyadaki ilk video oldu.

Huawei ve alt markası Honor'un üst seviye telefonlarında yani Kirin 970 işlemcisini kullanan telefon modellerinde performans hilesi yaptığı ortaya çıkmış, biz de haber-analizlerimizle bunu ekranlarınıza getirmiştik. Ancak bu defa testi biz yapıyor ve dünyada ilk defa performans hilesinin tespitini video olarak paylaşıyoruz.

Bu videoyu hazırlayabilmek için yazılım geliştiricileriyle iletişime geçmem ve cevap alana kadar epey uğraşmam gerekti. Umarım sizler için de faydalı ve aydınlatıcı bir video olur. Bu videoda performans hilesinin ne olduğu, nasıl çalıştığı, hangi yöntemle tespit edilebildiği, canlı test ve ortaya çıkan sonuçların hem performans hem de termal kıyaslamasını bulacaksınız, iyi seyirler.