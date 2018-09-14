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Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik

8 ay
15,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei ve alt markası Honor'un üst seviye telefonlarında performans hilesi yaptığını daha önceki haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık. Bu defa testi biz yapıyoruz, dünyadaki ilk video oldu.
Huawei ve alt markası Honor'un üst seviye telefonlarında yani Kirin 970 işlemcisini kullanan telefon modellerinde performans hilesi yaptığı ortaya çıkmış, biz de haber-analizlerimizle bunu ekranlarınıza getirmiştik. Ancak bu defa testi biz yapıyor ve dünyada ilk defa performans hilesinin tespitini video olarak paylaşıyoruz.
Bu videoyu hazırlayabilmek için yazılım geliştiricileriyle iletişime geçmem ve cevap alana kadar epey uğraşmam gerekti. Umarım sizler için de faydalı ve aydınlatıcı bir video olur. Bu videoda performans hilesinin ne olduğu, nasıl çalıştığı, hangi yöntemle tespit edilebildiği, canlı test ve ortaya çıkan sonuçların hem performans hem de termal kıyaslamasını bulacaksınız, iyi seyirler.  

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erdem552 8 ay en beğenilen
Adam hala Apple savunuyor neymiş hiçbiri Apple kadar güvenilir olamazmış. En ahlaki kurallara sahip olan Apple olduğu için eski cihazları bile bile yavaşlattı, çıkan her sorunda kullanıcıyı öne attı (Bknz: Telefonu tutmayı bilmiyorsunuz) dimi?
Bakın ben marka yada Android / IOS karşılaştırması yapmıyorum. Hepsi düzenbaz ve tek düşündükleri şey ciroları. Seni beni kimse düşünmez. Siz siz olun hiçbir marka veya ürüne bağlanmayın. Onlar menfaatini düşünürken ben çalışıp emek verdiğim maaşımla alıyorsam bir ürünü onlardan daha menfaatçi olmalıyım.
Bir ürün alırken önce kendinizi düşünün. Ötekine laf / çamur atmakla elinize bir şey geçmez. Anroid yada IOS farketmez. A firma B firma hiç farketmez...
Adam hala Apple savunuyor neymiş hiçbiri Apple kadar güvenilir olamazmış. En ahlaki kurallara sahip olan Apple olduğu için eski cihazları bile bile yavaşlattı, ...
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Yanıtla +102
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WB 8 ay
Hic bir dandorid ureticisi kalite ve guven yonunden apple’in yarisi olamaz, millet o yuzden parayi basip iphone aliyor..
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Curimo 8 ay
Kamera reklamlarında DSLR makina ile çektiği fotoğrafları kullanan Huawei değil mi bu? Yanına yaklaşmam...
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ANIL.K 8 ay
Selamlar Erdi Bey, Honor Play ve Mate 10 serilerinde de deneyebilir misiniz?
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RavenoLL 8 ay
Tebrikler erdi bey.Böyle tarafsız incelemeleri bekliyoruz.
Huaweinin reklam ajansı gibi çalışan sdnye de yazıklar olsun.
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TARDIS 8 ay
Performans testlerinde hile yapsa bile mükemmele yakın verdiği servis hizmeti ve kendi geliştirdiği arayüz sebebiyle Huawei kullanmaya devam ederim.
Önemli olan sadece performans değil. Servise gidince beni insan yerine koyan bir yapının olması ve telefonun kullanım rahatlığı benim için daha önemli.
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rimm 8 ay
Su ana kadar gordugum en yararli inceleme olmus. Keske tum telefonlar yapilsa.
Emeğinize saglik cok ugrasilmistir.
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The Ace of Spades 8 ay
Xiaomi için de aynı hileyi düşünüyorum .
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TARDIS 8 ay
Huawei'den beklemezdim.
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redloves 8 ay
4 seneye yakın iphone 5s kullandım. yazılım konusunda ios bir tık daha iyi ona hiçbirşey diyemem. ama bazı sınırlamaları kurumsal uygulamaları yükleyemiyor oluşu mecburen android sistemine geçmek zorunda kaldım. huawei 2003 yılından beri ismini duyduğum bir firma. gsm baz istasyonları'nın entegre üreticisidir. oyüzden iphone'dan sonra Huawei markasını seçtim. Şuan mate 10 dual sim telefon sahibiyim. arayüzü iphone çok benzer tarzda. hile konusunda da diğer marka telefonlar içinde bu şekilde test yapılması lazım ki Hangisi dürüst hangisi dolandırıcı ortaya çıksın. Tek firma üzerinden test yapıp eleştirmek bana göre fanboyluktur. Kalın sağlıcakla.
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baltalı-katil 8 ay redloves
günceller tabi eskidikçe performansın azalmasını nasıl sağlayacaklar sanıyorsunuz?


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crazy programmer 8 ay
huwai p 10 kullanıyorum ve bana göre iphone dan çok daha güzel, hem kullanıcı odaklı hem de açık kaynak kodlu olması, istediğim her uygulamaya rahatlıkla ulaşmamı sağlıyor. ayrıca kullanıcı odaklı olmayan her marka isterse atom çekirdeği gibi sağlam olsa beş para etmez..
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DH Misafiri 8 ay
Valla onu bunu bilmem. Huaweı mavi kullanıyorum. Watsap görüntülü arayınca veya YouTube de az bir video izleyince aşırı ısınıyor. Memnun DEĞİLİM
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maxe 8 ay
Dandroid telefon alınmaz
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trakyAli-1986 8 ay maxe
Hadiya acin büyük galiba.
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baltalı-katil 8 ay maxe
sen dandiphone alıp ona tapın... Mr Sheeple...
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