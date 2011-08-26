JailbreakMe'nin geliştiricisi Comex, Apple'da çalışmaya başlıyor

JailbreakMe ve Spirit gibi araçlarla Apple'ın başını ağrıtan Comex rumuzlu Nicholas Allegra, stajyer olarak Apple'da işe başlıyor. Comex'in hangi sıfatla Apple'da görev yapacağı henüz bilinmiyor ancak iOS işletim sistemindeki hassas noktaları bildiğini göz önüne alırsak eğer, alacağı eğitim sonrasında işletim sistemini geliştiren ekibin bir parçası olması beklenebilir.

Bu arada teknoloji şirketlerindeki son dönem eğilimi de dikkatlerden kaçmıyor. Bağımsız olarak başarılı işlere imza atan ve kitlelere ulaşmayı başaran geliştiriciler işe alma yoluna giden firmalardan bir diğeri de Microsoft. Hatırlanacağı üzere firma son olarak Windows Phone için bağımsız reklamlar hazırlayan geliştiriciyi kadrosuna kattığını açıklamıştı.

https://twitter.com/#!/comex/status/106863873952448512