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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

JailbreakMe'nin geliştiricisi Comex, Apple'da çalışmaya başlıyor

7 yıl
22,4b
1
55
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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JailbreakMe ve Spirit gibi araçlarla Apple'ın başını ağrıtan Comex rumuzlu Nicholas Allegra, stajyer olarak Apple'da işe başlıyor. Comex'in hangi sıfatla Apple'da görev yapacağı henüz bilinmiyor ancak iOS işletim sistemindeki hassas noktaları bildiğini göz önüne alırsak eğer, alacağı eğitim sonrasında işletim sistemini geliştiren ekibin bir parçası olması beklenebilir.
Bu arada teknoloji şirketlerindeki son dönem eğilimi de dikkatlerden kaçmıyor. Bağımsız olarak başarılı işlere imza atan ve kitlelere ulaşmayı başaran geliştiriciler işe alma yoluna giden firmalardan bir diğeri de Microsoft. Hatırlanacağı üzere firma son olarak Windows Phone için bağımsız reklamlar hazırlayan geliştiriciyi kadrosuna kattığını açıklamıştı.

https://twitter.com/#!/comex/status/106863873952448512 Yorum Yaz
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andruil 7 yıl en beğenilen
apple 'ın türk şirketi olduğunu bir düşünün.. bizde böyle birşey olsa elemanı işe alma bahanesiyle şirkete çağırıp bir güzel döverler "sen misin jailbreak yapan" diye
apple 'ın türk şirketi olduğunu bir düşünün.. bizde böyle birşey olsa elemanı işe alma bahanesiyle şirkete çağırıp bir güzel döverler "sen misin jailbreak yapa...
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DH Misafiri 7 yıl
ipad 2 kullanıcısıyım. 1 yıldır da samsung galaxy s kullanıyorum. şunu açıkça soyleyeyim tomarla para verip ipad 2 aldıgıma bin pişmanım. beş para etmez bir işletim sistemi var. dosyalama sistemi diye birşey yok. androidi bilgisayara zerre ihtiyaç duymadan kullanabilirken bunu macbook veya pc olmadan kullanmanın mümkünatı yok. illa itunestan sync etmek lazım. download edilen herşey applicationların içine iniyor. ordan çıkarmanın tek yolu itunes. ha onu da kablosuz sync etmek mümkün değil. bu devirde ne bluetooth ne wi-fi ile sync oluyor. (cydia bişey çıkardı wi-fi sync diye canı isterse belki oluyor gibi). bluetoothtan birşey göndermek için bile on türlü numara yapmak lazım. mail attachment diye birsey yok. resmin uzerine gel send de oyle gondersin, o da anca sisteme tanımlı maille gidiyo başka maille babayı anca. jb yapınca daha özgür kullanım diyenler beleş app dışında neyin özgürlüğünden bahsediyor acaba. haa evet apptrackr ne özgürlük ama. 5 resim gönder 5 ayrı mail, o da tanımlıdan. iki sistemi de kullanan biri olarak diyorum ki ipad androidin tırnağı olamaz. dosyalama sistemi olmadığı sürece apple'ın yeri çekmece. androidi bilmeyen tabi ki bayılır apple'a o ayrı...
1 Yanıt Yanıtla
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cholonya 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ipad 2 kullanıcısıyım. 1 yıldır da samsung galaxy s kullanıyorum. şunu açıkça soyleyeyim tomarla para verip ipad 2 aldıgıma bin pişmanım. beş para etmez bir işletim sistemi var. dosyalama sistemi diye birşey yok. androidi bilgisayara zerre ihtiyaç duymadan kullanabilirken bunu macbook veya pc olmadan kullanmanın mümkünatı yok. illa itunestan sync etmek lazım. download edilen herşey applicationların içine iniyor. ordan çıkarmanın tek yolu itunes. ha onu da kablosuz sync etmek mümkün değil. bu devirde ne bluetooth ne wi-fi ile sync oluyor. (cydia bişey çıkardı wi-fi sync diye canı isterse belki oluyor gibi). bluetoothtan birşey göndermek için bile on türlü numara yapmak lazım. mail attachment diye birsey yok. resmin uzerine gel send de oyle gondersin, o da anca sisteme tanımlı maille gidiyo başka maille babayı anca. jb yapınca daha özgür kullanım diyenler beleş app dışında neyin özgürlüğünden bahsediyor acaba. haa evet apptrackr ne özgürlük ama. 5 resim gönder 5 ayrı mail, o da tanımlıdan. iki sistemi de kullanan biri olarak diyorum ki ipad androidin tırnağı olamaz. dosyalama sistemi olmadığı sürece apple'ın yeri çekmece. androidi bilmeyen tabi ki bayılır apple'a o ayrı...

Allah belasını versin zaten iPad'in de iOS'un da :)) ölsün gebersin hepsi :D:D

ne çok sinirlenmişsiniz yahu :D
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Sunstorms 7 yıl
Jb olmadan ipad de iphone da beş para etmez! Bunu ipad kullanan biri olarak rahatlıkla söyleyeblirim ipad 2 donanımı iyi olsada sınırlandırmaları tahammül sınırlarının çok ötesinde
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broodofqueen 7 yıl
Eywah! Beklenen ama istenmeyen bir haber... Sırada dev-team var. Yandı gülüm keten helva.
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Tek.Türk 7 yıl
Artık yeni iphoneları Fabrika çıkışı JB li yaparlar
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teramit 7 yıl
bilgehankalkan
Arkadaşlar haklı, JB olmazsa iPhoneun pekte değeri kalmaz. Açıkcası o durumda bende Androide geçerim.

sanki androidde çok bir şey varda jb ile mi doğdunuz olm
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hobametin 7 yıl
Hackerlik kaninda var onun alttan alttan yollar aciklari bellimi olur.
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abjkli 7 yıl

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teksalih 7 yıl
Beyler yemeyin bunlari jb cikaran zaten apple jb ile markwti somurmese cevremdeki kinse iphone almaz......
bu.ayni samsungun galaxy serisi icin kolay simlock olayi gibi samsung galaxy simlock olsa boyle satilirmi zor bira....
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abjkli 7 yıl
Hayırlı olsun ne diyelim
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Rainbow6 7 yıl
iphone kullanicilarinin yuzde 20 si anca jailbrake yapiyodur ayni zamanda bu adam yaptiysa bi cok kiside yapabilir tipe bak tam uc kaatci :)ben bu telefon krilamadi falan olayinada inanmiyorum bi sekilde apple yada gavey bu adamlara ulasti ve yazilimsal bi unlock cikmadi cunku daha once cikacak falan deyip cikardiklari unlock lari son seferde tam anlamiyla dansoz gibi lafi degistirip durdular tabi anlasma saglaninca kiramadik dediler geveyden bi kac ay sonada apple amerkada iphone4 u unlock olarak satmaya basladi 650 dolara simdi de adamlari ise aliyolar maksat iphone5 i kurtarmak simdi birileri yeni telefona uylasa bu adam kapar aciklarini
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Armin van Buuren* 7 yıl
Momo-Oz
dere.beyi ozaman oyun şirketleride razor1911 ile skidrow u işe alsınlar :)) o yapmaz başkası yapar artık önüne gelen pc mühendisliğini falan seçiyor işsiz kalanlarda böyle şeyler yapıyorki bu önümüzdeki sene dahada çok olcak ;)
Bana Tom Clancys HAWX 2 nin düzgün çalışan bi tane crackını bulurmusun zeki arkadaşım .. ubisoft crack yapanlara para veriyor kimse kıramadı daha oyunu..

alakası yok arkadaşım dünyada bilmem kaç tane scene grubu var. assassins creed de de öyleydi ilk başta kimse kıramadı 2.nci oyunu 2 ay sonra kırdılar.
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