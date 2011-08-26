JailbreakMe'nin geliştiricisi Comex, Apple'da çalışmaya başlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
JailbreakMe ve Spirit gibi araçlarla Apple'ın başını ağrıtan Comex rumuzlu Nicholas Allegra, stajyer olarak Apple'da işe başlıyor. Comex'in hangi sıfatla Apple'da görev yapacağı henüz bilinmiyor ancak iOS işletim sistemindeki hassas noktaları bildiğini göz önüne alırsak eğer, alacağı eğitim sonrasında işletim sistemini geliştiren ekibin bir parçası olması beklenebilir.
Bu arada teknoloji şirketlerindeki son dönem eğilimi de dikkatlerden kaçmıyor. Bağımsız olarak başarılı işlere imza atan ve kitlelere ulaşmayı başaran geliştiriciler işe alma yoluna giden firmalardan bir diğeri de Microsoft. Hatırlanacağı üzere firma son olarak Windows Phone için bağımsız reklamlar hazırlayan geliştiriciyi kadrosuna kattığını açıklamıştı.
https://twitter.com/#!/comex/status/106863873952448512 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Allah belasını versin zaten iPad'in de iOS'un da :)) ölsün gebersin hepsi :D:D
ne çok sinirlenmişsiniz yahu :D
sanki androidde çok bir şey varda jb ile mi doğdunuz olm
bu.ayni samsungun galaxy serisi icin kolay simlock olayi gibi samsung galaxy simlock olsa boyle satilirmi zor bira....
alakası yok arkadaşım dünyada bilmem kaç tane scene grubu var. assassins creed de de öyleydi ilk başta kimse kıramadı 2.nci oyunu 2 ay sonra kırdılar.
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