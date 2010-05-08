Jetway, Nvidia ION 2 tabanlı nettop hazırlıyor

Bilgisayar kullanıcılar arasında daha çok hazırladığı anakartlar ile tanınan Jetway, Mini-Top adını verdiği nettop bilgisayarı üreteceği açıklandı. Jetway'in Mini-Top isimli bilgisayarında 1.83 Ghz işlem hızına sahip çift çekirdekli Intel Atom D525 ve tek çekirdekli Intel Atom D425 işlemcileri opsiyonel olarak kullanacağı belirtildi. Nvidia'nın ION 2 çipşetine sahip olacak bilgisayarda Geforce GT218 ekran kartının yer alacağı ifade edilirken, Mini-Top'ın maksimum 4 GB DDR 3 800 Mhz sistemi belleği desteği sunacağı açıklandı. Opsiyonel olarak WiFi özelliğine de sahip olacak olan Jetway Mini-Top'ta HDMI, DVI, Gigabit Ethernet, eSATA, 4 adet USB 2.0 girişi gibi bileşenler standart olarak kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Jetway'in Nvidia ION 2 tabanlı nettop bilgisayarı Mini-Top'ın piyasaya çıkış tarihi ve fiyat hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.