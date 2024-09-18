Sony, PS5 Pro'nun neden PC'den daha iyi olduğunu açıkladı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation 5 Pro'nun duyurulmasının ardından, oyuncular arasında 700 dolar verip konsol almak yerine aynı paraya güçlü bir PC toplamanın daha mantıklı olabileceğine dair tartışmalar yaşandı. Kullanıcılar bu şekilde daha iyi grafiklerle oyun oynayabileceklerini ve oyunların daha uygun fiyata geleceğini savundular.

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PlayStation başkanı Hideaki Nishino bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Deneyimli yönetici Japon basın kuruluşu Nikkei'ye verdiği röportajda konsolların kullanım kolaylığına dikkat çekti. Mobil oyunlarda sıklıkla reklamla karşılaşıldığını ve PC'lerin karmaşık ayarlamalar gerektirdiğini belirtti.

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PlayStation Store avantajı

Nishino'ye göre PlayStation kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır halde geldiği için kullanıcıların karmaşık ayarlarla uğraşmasına gerek kalmıyor. Cihaz açıldıktan sonra hemen oyun oynamaya başlanabiliyor.

PlayStation'ın patronu ayrıca Sony'nin oyun mağazası PlayStation Store'un tüketiciler için önemli bir artı olduğuna dikkat çekti. Nishino, PlayStation Store'un daha sezgisel bir deneyim sağladığını ve oyunların kolayca erişilebilir bir şekilde sunulduğunu vurguladı.

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