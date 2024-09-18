Sony, PS5 Pro'nun neden PC'den daha iyi olduğunu açıkladı

PlayStation başkanı Hideaki Nishino bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Deneyimli yönetici Japon basın kuruluşu Nikkei'ye verdiği röportajda konsolların kullanım kolaylığına dikkat çekti. Mobil oyunlarda sıklıkla reklamla karşılaşıldığını ve PC'lerin karmaşık ayarlamalar gerektirdiğini belirtti.
PlayStation Store avantajı
Nishino'ye göre PlayStation kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır halde geldiği için kullanıcıların karmaşık ayarlarla uğraşmasına gerek kalmıyor. Cihaz açıldıktan sonra hemen oyun oynamaya başlanabiliyor.
PlayStation'ın patronu ayrıca Sony'nin oyun mağazası PlayStation Store'un tüketiciler için önemli bir artı olduğuna dikkat çekti. Nishino, PlayStation Store'un daha sezgisel bir deneyim sağladığını ve oyunların kolayca erişilebilir bir şekilde sunulduğunu vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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