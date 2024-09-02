Windows 11, PC oyun dünyasında tahtı ele geçirdi!

2024 yılının Temmuz ayında Windows 10 %51.95'lik bir paya sahipken, Windows 11 %47.45'lik bir kitleyi elinde bulunduruyordu. Ağustos ayında ise Windows 10'un pazar payı %48.66'ya düştü, Windows 11 %50.81 seviyesine yükseldi.
Windows 10 için destek süresi bildiğiniz üzere Ekim 2025'te sona erecek. Bu nedenle oyuncuların daha yeni ve güncel bir işletim sistemine geçiş yapmasıyla birlikte, Windows 10’un popülaritesi azalmaya devam edecek.
AMD yükseliyor, Intel düşüşte
Donanım açısından, Steam kullanıcıları arasında en popüler ekran kartının RTX 3060 olduğunu belirtelim. Hemen ardından RTX 4060'ın dizüstü bilgisayar versiyonu geliyor. Üçüncü sırada ise eski bir model olan GTX 1650 var.
AMD işlemcilerin pazar payı biraz artarken, Intel’in payı ise düşüş gösterdi. Ayrıca, yayınlanan istatistiklerde altı çekirdekli işlemcilerin Steam kullanıcıları arasında en yaygın modeller olmaya devam ettiği görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.