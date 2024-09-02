Windows 11, PC oyun dünyasında tahtı ele geçirdi!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Windows 11, 2021'de piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez Windows 10'u geçerek Steam platformunda en çok kullanılan işletim sistemi oldu. Bu durum, Windows 11'in oyuncular arasında giderek daha popüler hale geldiğini gösteriyor.

Windows 11'in yapay zeka özelliği "Recall" kaldırılamayacak! 1 sa. önce eklendi

2024 yılının Temmuz ayında Windows 10 %51.95'lik bir paya sahipken, Windows 11 %47.45'lik bir kitleyi elinde bulunduruyordu. Ağustos ayında ise Windows 10'un pazar payı %48.66'ya düştü, Windows 11 %50.81 seviyesine yükseldi.

Windows 10 için destek süresi bildiğiniz üzere Ekim 2025'te sona erecek. Bu nedenle oyuncuların daha yeni ve güncel bir işletim sistemine geçiş yapmasıyla birlikte, Windows 10’un popülaritesi azalmaya devam edecek.

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AMD yükseliyor, Intel düşüşte

Donanım açısından, Steam kullanıcıları arasında en popüler ekran kartının RTX 3060 olduğunu belirtelim. Hemen ardından RTX 4060'ın dizüstü bilgisayar versiyonu geliyor. Üçüncü sırada ise eski bir model olan GTX 1650 var.

AMD işlemcilerin pazar payı biraz artarken, Intel’in payı ise düşüş gösterdi. Ayrıca, yayınlanan istatistiklerde altı çekirdekli işlemcilerin Steam kullanıcıları arasında en yaygın modeller olmaya devam ettiği görülüyor.

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