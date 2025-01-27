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    PC oyunları altın çağını yaşıyor: Ezeli rekabette konsolların önüne geçti!

    Bilgisayar sistemlerinin konsollar karşısında günden güne güç kaybettiği düşünülürken, yapılan bir araştırma gerçeğin hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. İşte rekabette son durm.

    PC oyunları altın çağını yaşıyor: Ezeli rekabette öne geçti

    Son yıllarda, PC oyunlarının oyun sektöründeki etkisi gözle görülür şekilde arttı. Epyllion tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, PC oyunları, uzun süredir konsolların egemen olduğu bu alanda, özellikle tüketici gelirleri açısından önemli bir atılım gerçekleştirdi. Geleneksel olarak, video oyunlarının çıkış platformları genellikle konsollar olurken, PC sürümleri genellikle bu süreçten çok sonra piyasaya sürülürdü. Ancak bu durum, PC'nin sektördeki rekabet gücünü engellemiş gibi görünmüyor.

    Raporda, PC oyunlarının tüketici gelirlerindeki payının son yıllarda %20 oranında artış gösterdiği belirtiliyor. Buna karşılık, konsol platformlarının gelir artışında bir duraklama yaşandığı ifade ediliyor. Veriler, her iki platformun da zaman içinde büyüme kaydettiğini ortaya koysa da, PC'nin daha hızlı bir ivme yakaladığı görülüyor. Son on yılda, PC oyunlarının konsollara kıyasla %220 daha fazla gelir sağladığı kaydediliyor. Bu, konsolların sektöre daha fazla katkıda bulunduğu yönündeki genel algıyı değiştirebilecek çarpıcı bir bulgu.

    Epyllion’un analizine göre, PC platformunun bu başarısında birden fazla faktör rol oynuyor. Bu faktörler arasında geriye dönük uyumluluk, sistem performansını optimize etme imkanı ve kullanıcıya daha fazla kontrol sunan bir yapı öne çıkıyor. Öte yandan, konsolların satış hızındaki yavaşlama da PC'nin yükselişine katkıda bulunmuş durumda. Özellikle 2021’den sonra bu trend daha belirgin hale gelmiş görünüyor.

    Hangi platformun lider olacağı belirsizliğini korusa da, oyun sektöründeki bu büyüme genel anlamda olumlu bir tablo çiziyor. Artan gelirler, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Siz hangi platformu tercih ediyorsunuz? PC mi, konsol mu? Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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