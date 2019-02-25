Kamerada devrim | Nokia 9 PureView ön inceleme

Nokia amiral gemisi akıllı telefon yarışına dahil oldu ve 5 kameralı yeni Nokia 9 PureView ile kamera konusunda rakipsiz olduğunu iddia ediyor. Biz de Nokia 9 PureView'ı kullandık ve anlattık.

Nokia'nın uzun zamandır merakla beklenen yeni nesil süper telefon modeli Nokia 9 PureView ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Dünyanın ilk 5 arka kameralı telefonu olarak tanıtılan ve tamamı Zeiss lens ile gelen telefon ile Nokia kamera konusunda rakiplerinin ötesinde bir teknoloji sunduğunu söylüyor. Tüm detayları bu videoda anlattık, işte Nokia 9 PureView ve merak edilenler.