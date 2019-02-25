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Kamerada devrim | Nokia 9 PureView ön inceleme

2 ay
8,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia amiral gemisi akıllı telefon yarışına dahil oldu ve 5 kameralı yeni Nokia 9 PureView ile kamera konusunda rakipsiz olduğunu iddia ediyor. Biz de Nokia 9 PureView'ı kullandık ve anlattık.
Nokia'nın uzun zamandır merakla beklenen yeni nesil süper telefon modeli Nokia 9 PureView ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Dünyanın ilk 5 arka kameralı telefonu olarak tanıtılan ve tamamı Zeiss lens ile gelen telefon ile Nokia kamera konusunda rakiplerinin ötesinde bir teknoloji sunduğunu söylüyor. Tüm detayları bu videoda anlattık, işte Nokia 9 PureView ve merak edilenler. 

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r4deon 2 ay en beğenilen
Erdi Ozuag farkı sağol varol aklımızda en ufak soru kalmıyor sayende
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Biyturs_OnSr 2 ay
Erdi bey naptınız, telefonu 1 haftalık kullanmış gibi anlatabildiniz :) Editörlük, habercilik anlamında çok nadir insanlardansınız.
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Symbianist 2 ay
Yalnız dinamik aralık noktasında biraz eksikleri var. Yazılım güncellemesi yapmaları gerek. Çimlerin çekildiği fotoda bariz parlama var. DxOMark böyle durumlarda puan kırıyor. Zaten konu Nokia olunca adamlar daha teste başlamadan 10 puan kırıyorlar.
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Glorfindel1907 2 ay
Güzel telefon olmuş bence, Kamera odaklı bir model için yeterli gibi duruyor, Umarım detaylı inceleme'de gelir.
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waterman 2 ay
Nedense bu telefonun kameralarına bakınca Tripofobi aklıma geliyor.

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bahadirgurcan 2 ay waterman
Tripofobi gözeneklerden tiksinme korkma huyuysa evet kesinlikle doğru aklına gelmiş çok kötü oldum şu an
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Bloodin 2 ay
1-) Keşke Full HD kullanılsaymış, kocaman monitörlerde bizi rahatsız etmeyen Full HD'nin telefonların minnacık ekranlarında neden yetersiz görüldüğünü bir türlü anlamış değilim,
2-) Bence sonsuz ekran olmaması daha güzel, bu şekilde en diplere kadar uzanmayan kavisi filan olmayan telefonların daha işlevsel oldukları çoğu kişi tarafından kabul edilen bir gerçek,
3-) Arka dizayn belki göze en hoş gelen dizaynlardan biri değil fakat gözden sıkça kaçan bir şey, bu kadar kaliteli ve bol kameraya rağmen kameraların asla çıkıntı yapmaması, yine de umarım tüm kameralar hemen çizilen Gorilla Glass ile değil de safir lens ile korunuyordur, daha videonun başlarında telefonun arkasındaki çizikler belli oluyor
4-) SD 845 halen daha kimseyi asla üzmeyecek bir işlemci, muhtemelen önümüzdeki en az 2 yıl daha da öyle kalacaktır, bu yüzden sorun değil, zaten SD 845 sayesinde telefon bu özelliklere ve sağlamlığa göre uygun sayılır, sonuçta S10e'den bile ucuz
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ozansirinn 2 ay
Samsung da diyafraf 1.5 nokia da hepsi 1.8
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blank42 2 ay
Erdi bey, kılıf tam olarak bu şekilde görünüyor :)
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Rolnes 2 ay
Arap bol bulduğunu...
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deniz_sea 2 ay
Şu telefon gelsin de, bakalım fotoğraf makinamızı kenara koyma vakti gelmiş mi....
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Celonfix 2 ay
Muhteşem bir inceleme olmuş,teşekkürler.
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