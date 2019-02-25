Kamerada devrim | Nokia 9 PureView ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia amiral gemisi akıllı telefon yarışına dahil oldu ve 5 kameralı yeni Nokia 9 PureView ile kamera konusunda rakipsiz olduğunu iddia ediyor. Biz de Nokia 9 PureView'ı kullandık ve anlattık.
Nokia'nın uzun zamandır merakla beklenen yeni nesil süper telefon modeli Nokia 9 PureView ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Dünyanın ilk 5 arka kameralı telefonu olarak tanıtılan ve tamamı Zeiss lens ile gelen telefon ile Nokia kamera konusunda rakiplerinin ötesinde bir teknoloji sunduğunu söylüyor. Tüm detayları bu videoda anlattık, işte Nokia 9 PureView ve merak edilenler.
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2-) Bence sonsuz ekran olmaması daha güzel, bu şekilde en diplere kadar uzanmayan kavisi filan olmayan telefonların daha işlevsel oldukları çoğu kişi tarafından kabul edilen bir gerçek,
3-) Arka dizayn belki göze en hoş gelen dizaynlardan biri değil fakat gözden sıkça kaçan bir şey, bu kadar kaliteli ve bol kameraya rağmen kameraların asla çıkıntı yapmaması, yine de umarım tüm kameralar hemen çizilen Gorilla Glass ile değil de safir lens ile korunuyordur, daha videonun başlarında telefonun arkasındaki çizikler belli oluyor
4-) SD 845 halen daha kimseyi asla üzmeyecek bir işlemci, muhtemelen önümüzdeki en az 2 yıl daha da öyle kalacaktır, bu yüzden sorun değil, zaten SD 845 sayesinde telefon bu özelliklere ve sağlamlığa göre uygun sayılır, sonuçta S10e'den bile ucuz