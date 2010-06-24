Kaspersky Internet Security 2011 ve Kaspersky

Anti-Virus 2011 Türkiye?deki kullanıcılarıyla buluşuyor



Güvenli içerik yönetimi çözümlerinin önde gelen geliştiricilerinden Kaspersky Lab, amiral gemisi niteliğindeki Kaspersky Internet Security 2011 ve Kaspersky Anti-Virus 2011 ürünlerinin en son sürümlerini Türkiye?ye sunduğunu duyurdu. Yeni ürünler en yenilikçi ve en son teknolojilerden faydalanarak tüm IT tehditlerine karşı daha hassas bir algılama ve daha hızlı bir yanıt sağlıyor.

Kaspersky Internet Security 2011 ve Kaspersky Anti-Virus 2011, bilgisayara virüs bulaşana kadar beklemeyecek. Yeni sürümler her türlü potansiyel tehdidi algılamak ve yıkıcı faaliyetleri engellemek için sistemi sürekli izleyerek gerçek zamanlı, proaktif koruma sağlıyor.

Kaspersky Lab?ın yeni ürünleri sayesinde kullanıcılar internette gezinirken güvende olmak için gereken her şeye sahip. Çözümler güvenilmeyen internet kaynaklarını güvenli bir şekilde izole ediyor ve kullanıcıya dijital ortamlarının temiz ve güvenli olduğu, dijital tehditlerin ve istenmeyen sızıntıların yaşanmadığı konusunda tam güvence veriyor. Bunlar kullanıcının işlemlerine bir kısıtlama getirmiyor, aksine tüm veri ve iletişim türleri için koruma sağlanıyor. Sistem arkaplan modunda çalışıyor ve işini etkin bir şekilde yapmak için kullanıcıdan sürekli talepte bulunmuyor.

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Murat Göçe ?Yeni 2011 sürümlerinin piyasaya sunulmasıyla şirketimiz zaten iyi bir durumda olan ürün grubunu daha da geliştirdi ve kullanıcılara bilgisayarlarını korumaları için tasarlanmış etkin ve yeni teknolojilerin kullanıldığı ürünler sundu? dedi. Göçe sözlerine şunları da ekledi: ?Amaçlarımıza ulaştığımızı görmek güzel. Sistem İzleyici, Güvenli Gezinme ve tamamen yeniden tasarlanmış Güvenli Çalışma modülleri sayesinde müşterilerimize bilgisayarlarında devam eden işlemler üzerinde benzersiz bir kontrol olanağı ve önemli kişisel verilerle çalışırken ihtiyaç duydukları güvenlik sağlanmış olacaktır.?

Kaspersky Internet Security 2011 ve Kaspersky Anti-Virus 2011 birçoğu sadece Kaspersky Lab ürünlerine özel olan pek çok yeni ve gelişmiş teknoloji içeriyor.

Yeni uygulanan Sistem İzleyici teknolojisi dosyaların oluşturulması ve değiştirilmesi, sistem çağrıları ve sistem kaydındaki değişiklikler dahil olmak üzere tüm sistem gelişmelerini izliyor. Bir programın davranışının sürekli olarak izlenmesi sayesinde, Kaspersky Lab çözümleri bilinen veya yeni her türlü zararlı programı tespit ediyor. Zararlı programların sistemde yaptığı istenmeyen değişikliklerin büyük çoğunluğu farenin birkaç kez tıklatılmasıyla etkisiz hale getirilebiliyor.

Yeni çözümlerde güvenilirlik derecelendirme hizmetleri de bulunuyor. Bu sayede bilinen bir nesne hakkındaki bilgiler yerel olarak tarama yapılmasına gerek kalmaksızın gerçek zamanlı olarak alınıyor. Bilgi kaynağı Kaspersky Lab?ın veri tabanları olup, bu veri tabanları uzmanlar tarafından sürekli olarak güncelleniyor.

Her iki ürün de tipik tehdit bulgularının taranmasına dayalı, yeni ve henüz bilinmeyen tehditlere yönelik gelişmiş proaktif koruma içeriyor. Ayrıca tüm ana modüllerin güncellenebilir olması da önemli, çünkü tamamen yeni olan tehdit türlerinin ortaya çıkması durumunda, çözümü en baştan yeniden kurmaya gerek kalmadan ürünlerin özellikleri güncellenebiliyor.

Kaspersky Internet Security 2011 ve Kaspersky Anti-Virus 2011 ürünlerinde yeni Windows Gadget (akıllı masaüstü araçları) özelliği de bulunuyor. Bu akıllı araçlar, Windows Vista ve Windows 7 içindeki Windows Masaüstü üzerinde bulunan arayüzün bir bileşeni olup, ürünün ana özelliklerine hızlı erişim sağlıyor. Windows Gadget, bilgisayarın güvenlik durumunu görüntülüyor, bir dosyanın farenin bir kez tıklatılmasıyla taranmasını sağlıyor ve bir uygulamanın Güvenli Çalışma modunda başlatılabilmesine olanak sağlıyor.

Diğer bir yeni özellik de ürün kurulum disketinin, çalıştırılabilir bir işletim sistemini indirmeye gerek kalmaksızın virüslü bir bilgisayarda çok çeşitli tarama veya kurtarma olanakları sunan bir kurtarma diski olarak kullanılabilmesidir. Kaspersky Internet Security 2011 ve Kaspersky Anti-Virus 2011 ürünlerindeki önemli ve yenilikçi bir başka özellik ise, genelde antivirüs çözümlerinin dağıtımına karşı koymaya çalışan rootkitler gibi karmaşık tehditlerin bulaştığı bir bilgisayara kurulabilir olmaları gösterilebiliyor.

Kaspersky Internet Security 2011 kullanıcının internette gezinirken güvende olmasını sağlayan yeni ve güncellenmiş işlevlere sahip. Kaspersky Internet Security 2011, uygulamaların ve verilerin korunmasını ve ebeveynlerin çocuklarının internet faaliyetlerini kontrol edebilmesini sağlıyor. Benzersiz Güvenli Gezinme modu sayesinde her internet bağlantısı taranıyor ve zararlı bağlantılarla kodlar içeren web sitelerine erişim otomatik olarak bloke ediliyor.

2010 ürün grubuna ilk kez dahil edilen kum havuzu (Sandbox) teknolojisi daha da geliştirildi. Web Siteleri için Güvenli Çalışma modu size web sitelerini güvenli bir sanal tarayıcıda çalıştırma olanağı veriyor. Uygulamalar için Güvenli Çalışma modunda ise hem şüpheli uygulamalar hem de web siteleri açılabiliyor. Her iki modda da bilgisayar kaynaklarına kısıtlı erişim vardır. Yeni sürümde Uygulamalar için Güvenli Çalışma özelliği sayesinde kullanıcılar tüm uygulamalar için ayrı bir Güvenli Masaüstü açabilir veya bağlam menüsünü kullanarak belirli bir uygulamayı Güvenli Çalışma modunda çalıştırabiliyor.

Kaspersky Internet Security 2011 çocukların sosyal paylaşım sitelerine, anında mesajlaşma sistemlerine (ICQ, MSN) ve belirli programlara erişimini kısıtlayan oldukça gelişmiş bir Ebeveyn Kontrolü modülü içeriyor. Ayrıca dosyaların indirilmesini ve kişisel verilerin aktarılması da kontrol edilebiliyor.

Kaspersky Lab tüketici ürünleri hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.kaspersky.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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