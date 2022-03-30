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    Windows Defender kötü amaçlı ve güvenlik açığı bulunan sürücüleri engelleyecek

    Windows işletim sisteminde yer alan Windows Defender, artık saldırılara karşı savunmasız ve kötü niyetli sürücüleri engelleyerek yüklenmesini önleyecek.         
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    Windows Defender güvenlik açığı bulunan sürücüleri engelleyecek
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    Windows'ta yerleşik olan Windows Defender yazılımı, savunmasız ve kötü amaçlı sürücülere karşı koruma sağlayan bir özellik aldı. Microsoft, donanım satıcılarıyla birlikte, güvenlik açığı bulunan sürücülerin kara listesini oluşturdu.

    Microsoft, sürücü güvenliğine önem vermeye başladı

    Microsoft'un güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı David Weston yeni özelliği: "Yeni Windows güvenlik seçeneği: Güvenlik açığı bulunan sürücüleri içeren daha agresif engelleme listesini etkinleştirin." şeklinde bir tweetle duyurdu. Öte yandan bu listenin, donanım satıcılarıyla birlikte, yazılım bileşenlerinin davranışına dayalı olarak oluşturulduğu bildirildi.

    Liste, sistemdeki güvenlik açıklarını kullanan, kötü niyetli davranışlar sergileyen ve sistem için potansiyel tehlike taşıyan sürücüleri içeriyor. Yeni işlevi, 4.18 sürümünden itibaren Windows Defender güvenlik ayarlarındaki "Core isolation" menüsünden etkinleştirebilirsiniz. Microsoft, saldırganların bilgisayarlara tam erişim elde etmek için sürücülere kötü amaçlı kod bulaştırdığını tespit ettikten sonra sürücü güvenliğine özel önem vermeye başlamıştı. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 1 gün önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 4 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 6 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 6 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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