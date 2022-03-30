Windows Defender kötü amaçlı ve güvenlik açığı bulunan sürücüleri engelleyecek

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Windows'ta yerleşik olan Windows Defender yazılımı, savunmasız ve kötü amaçlı sürücülere karşı koruma sağlayan bir özellik aldı. Microsoft, donanım satıcılarıyla birlikte, güvenlik açığı bulunan sürücülerin kara listesini oluşturdu.

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Microsoft, sürücü güvenliğine önem vermeye başladı

Microsoft'un güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı David Weston yeni özelliği: "Yeni Windows güvenlik seçeneği: Güvenlik açığı bulunan sürücüleri içeren daha agresif engelleme listesini etkinleştirin." şeklinde bir tweetle duyurdu. Öte yandan bu listenin, donanım satıcılarıyla birlikte, yazılım bileşenlerinin davranışına dayalı olarak oluşturulduğu bildirildi.

Liste, sistemdeki güvenlik açıklarını kullanan, kötü niyetli davranışlar sergileyen ve sistem için potansiyel tehlike taşıyan sürücüleri içeriyor. Yeni işlevi, 4.18 sürümünden itibaren Windows Defender güvenlik ayarlarındaki "Core isolation" menüsünden etkinleştirebilirsiniz. Microsoft, saldırganların bilgisayarlara tam erişim elde etmek için sürücülere kötü amaçlı kod bulaştırdığını tespit ettikten sonra sürücü güvenliğine özel önem vermeye başlamıştı.

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Windows Defender güvenlik açığı bulunan sürücüleri engelleyecek