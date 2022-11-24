Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dikkat! Sahte MSI Afterburner, kripto para madenciliği yapıyor ve şifrelerinizi çalıyor olabilir

    Sahte yazılımların varlığı bilgisayar kullanıcılarının en büyük düşmanları arasında yer alıyor. Son gelen bilgiler MSI’ın Afterburner yazılımının veri hırsızlığı için kullanıldığını gösteriyor.
    1
    sahte msi afterburner Tam Boyutta Gör
    Sisteminiz yavaş çalışıyorsa, kurmuş olduğunuz MSI Afterburner’ın yasal bir sürüm olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Zira Cyble İstihbarat ve Araştırma Laboratuvarı (CRIL) kısa bir süre önce, sahte MSI Afterburner yazılımı aracılığıyla yapılan yeni kimlik avı işlemini ortaya çıkardı.

    Sahte MSI Afterburner ile madencilik yapılıyor

    Dikkat! Sahte MSI Afterburner sisteminizde madencilik yapıyor Tam Boyutta Gör
    Cyble, yaptığı araştırmada sahte MSI Afterburner yazılımının olduğu yaklaşık 50 adet web sitesi keşfetti. Sahte Afterburner yazılımı kripto para madenciliği ve şifre bilgilerinin çalınmasında kullanılıyor. Öte yandan MSI Afterburner piyasadaki en iyi ekran kartı izleme, ayarlama ve hız aşırtma uygulamaları arasında yer alıyor, dolayısıyla MSI’ın bu yazılımının taklit edilmesi pek de şaşırtıcı değil.

    MSI Afterburner gibi sahte yazılımlar e-postalar, reklamlar, forumlar ve çeşitli web siteleri aracılığıyla dağıtılıyor. Oluşturulan web siteleri ise resmi MSI’ın resmi Afterburner yazılımının indirme sayfasına benziyor. Öte yandan dikkatli kullanıcıların ise sahte web sitesine girdiklerini alan adlarına bakarak fark edebilecekleri bildiriliyor.

    Resmi site gibi görünen taklit siteler kullanılıyor

    Dikkat! Sahte MSI Afterburner sisteminizde madencilik yapıyor Tam Boyutta Gör
    Cyble, msi-afterburner-download.site, msi-afterburner.download ve mslafterburners.com gibi bazı sahte alan adları kullandıklarını belirtiyor. Sahte MSI Afterburner kurulum dosyası (MSIAfterburnerSetup.msi) çalıştırıldığında, meşru Afterburner programı kurulacaktır. Bununla birlikte kurulum dosyası bir takım kötü amaçlı yazılımı da yüklüyor.

    Öte yandan standart bir kullanıcının ise madencilik yapan yazılımı fark etmelerinin oldukça zor olduğu belirtiliyor. Zira sistem sömürüsü oyunlarda veya yoğun uygulamalar sırasında çalışmıyor. Sistem boşta olduğunda devreye giriyor ve tüm işlemci kaynaklarını kullanarak madencilik yapmaya başlanıyor. Kullanıcıların kaynak izleyici programlar ve antivirüs uygulamaları sayesinde zararlı yazılımı tespit edebilecekleri belirtiliyor. Eğer MSI Afterburner veya herhangi bir yazılım indirecekseniz mutlaka uygulamanın resmi sitesini kullanmaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız