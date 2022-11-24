Dikkat! Sahte MSI Afterburner, kripto para madenciliği yapıyor ve şifrelerinizi çalıyor olabilir

Tam Boyutta Gör Sisteminiz yavaş çalışıyorsa, kurmuş olduğunuz MSI Afterburner’ın yasal bir sürüm olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Zira Cyble İstihbarat ve Araştırma Laboratuvarı (CRIL) kısa bir süre önce, sahte MSI Afterburner yazılımı aracılığıyla yapılan yeni kimlik avı işlemini ortaya çıkardı.

En çok kullanılan şifreler (parolalar) listesi 2 gün önce eklendi

Sahte MSI Afterburner ile madencilik yapılıyor

Tam Boyutta Gör Cyble, yaptığı araştırmada sahte MSI Afterburner yazılımının olduğu yaklaşık 50 adet web sitesi keşfetti. Sahte Afterburner yazılımı kripto para madenciliği ve şifre bilgilerinin çalınmasında kullanılıyor. Öte yandan MSI Afterburner piyasadaki en iyi ekran kartı izleme, ayarlama ve hız aşırtma uygulamaları arasında yer alıyor, dolayısıyla MSI’ın bu yazılımının taklit edilmesi pek de şaşırtıcı değil.

MSI Afterburner gibi sahte yazılımlar e-postalar, reklamlar, forumlar ve çeşitli web siteleri aracılığıyla dağıtılıyor. Oluşturulan web siteleri ise resmi MSI’ın resmi Afterburner yazılımının indirme sayfasına benziyor. Öte yandan dikkatli kullanıcıların ise sahte web sitesine girdiklerini alan adlarına bakarak fark edebilecekleri bildiriliyor.

Resmi site gibi görünen taklit siteler kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Cyble, msi-afterburner-download.site, msi-afterburner.download ve mslafterburners.com gibi bazı sahte alan adları kullandıklarını belirtiyor. Sahte MSI Afterburner kurulum dosyası (MSIAfterburnerSetup.msi) çalıştırıldığında, meşru Afterburner programı kurulacaktır. Bununla birlikte kurulum dosyası bir takım kötü amaçlı yazılımı da yüklüyor.

Öte yandan standart bir kullanıcının ise madencilik yapan yazılımı fark etmelerinin oldukça zor olduğu belirtiliyor. Zira sistem sömürüsü oyunlarda veya yoğun uygulamalar sırasında çalışmıyor. Sistem boşta olduğunda devreye giriyor ve tüm işlemci kaynaklarını kullanarak madencilik yapmaya başlanıyor. Kullanıcıların kaynak izleyici programlar ve antivirüs uygulamaları sayesinde zararlı yazılımı tespit edebilecekleri belirtiliyor. Eğer MSI Afterburner veya herhangi bir yazılım indirecekseniz mutlaka uygulamanın resmi sitesini kullanmaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.

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Dikkat! Sahte MSI Afterburner sisteminizde madencilik yapıyor