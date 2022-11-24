Dikkat! Sahte MSI Afterburner, kripto para madenciliği yapıyor ve şifrelerinizi çalıyor olabilir

- Sahte MSI Afterburner ile madencilik yapılıyor
- Resmi site gibi görünen taklit siteler kullanılıyor
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Sahte MSI Afterburner ile madencilik yapılıyor
MSI Afterburner gibi sahte yazılımlar e-postalar, reklamlar, forumlar ve çeşitli web siteleri aracılığıyla dağıtılıyor. Oluşturulan web siteleri ise resmi MSI’ın resmi Afterburner yazılımının indirme sayfasına benziyor. Öte yandan dikkatli kullanıcıların ise sahte web sitesine girdiklerini alan adlarına bakarak fark edebilecekleri bildiriliyor.
Resmi site gibi görünen taklit siteler kullanılıyor
Öte yandan standart bir kullanıcının ise madencilik yapan yazılımı fark etmelerinin oldukça zor olduğu belirtiliyor. Zira sistem sömürüsü oyunlarda veya yoğun uygulamalar sırasında çalışmıyor. Sistem boşta olduğunda devreye giriyor ve tüm işlemci kaynaklarını kullanarak madencilik yapmaya başlanıyor. Kullanıcıların kaynak izleyici programlar ve antivirüs uygulamaları sayesinde zararlı yazılımı tespit edebilecekleri belirtiliyor. Eğer MSI Afterburner veya herhangi bir yazılım indirecekseniz mutlaka uygulamanın resmi sitesini kullanmaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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