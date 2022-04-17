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    Microsoft Defender en kötü çevrimdışı antivirüsler arasında yer aldı

    AV-Comparatives tarafından gerçekleştirilen testler Microsoft Defender'ın büyük ölçüde bulut tabanlı korumaya bağlı olduğunu ve internet yokken etkisini büyük ölçüde kaybettiğini ortaya koydu.
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    Microsoft Defender çevrimdışı algılamada oldukça zayıf
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    Avusturyalı AV-Comparatives şirketi antivirüs yazılımlarının performansını mercek altına aldı. Yapılan testler Windows'taki yerleşik antivirüs çözümünün büyük ölçüde bulut tabanlı korumaya bağlı olduğunu ortaya koydu.

    Rapora göre Microsoft Defender, %60.3 ile en düşük çevrimdışı algılama oranlarından birine sahip. Bu da internet bağlantısı olmadan virüsler tehditleriyle yeterince başa çıkamadığı anlamına geliyor.

    Microsoft Defender çevrimdışı algılamada oldukça zayıf
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    Çevrimdışı alanda lider G Data

    Buna karşın Microsoft Defender'ın çevrimiçi performansı oldukça iyi. İnternete bağlı olduğunda %99.96 gibi son derece yüksek bir koruma oranına ulaşıyor. Çevrimdışı koruma alanında birinciliğin %98.6 ile G Data'da olduğunu belirtelim

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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