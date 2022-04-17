Microsoft Defender en kötü çevrimdışı antivirüsler arasında yer aldı

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Avusturyalı AV-Comparatives şirketi antivirüs yazılımlarının performansını mercek altına aldı. Yapılan testler Windows'taki yerleşik antivirüs çözümünün büyük ölçüde bulut tabanlı korumaya bağlı olduğunu ortaya koydu.

Windows 10 ve Windows 11 güncellemesi tarayıcıları bozuyor 2 gün önce eklendi

Rapora göre Microsoft Defender, %60.3 ile en düşük çevrimdışı algılama oranlarından birine sahip. Bu da internet bağlantısı olmadan virüsler tehditleriyle yeterince başa çıkamadığı anlamına geliyor.

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Çevrimdışı alanda lider G Data

Buna karşın Microsoft Defender'ın çevrimiçi performansı oldukça iyi. İnternete bağlı olduğunda %99.96 gibi son derece yüksek bir koruma oranına ulaşıyor. Çevrimdışı koruma alanında birinciliğin %98.6 ile G Data'da olduğunu belirtelim

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Anti Virus Haberleri

Microsoft Defender çevrimdışı algılamada oldukça zayıf