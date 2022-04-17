Microsoft Defender en kötü çevrimdışı antivirüsler arasında yer aldı

Avusturyalı AV-Comparatives şirketi antivirüs yazılımlarının performansını mercek altına aldı. Yapılan testler Windows'taki yerleşik antivirüs çözümünün büyük ölçüde bulut tabanlı korumaya bağlı olduğunu ortaya koydu.
Rapora göre Microsoft Defender, %60.3 ile en düşük çevrimdışı algılama oranlarından birine sahip. Bu da internet bağlantısı olmadan virüsler tehditleriyle yeterince başa çıkamadığı anlamına geliyor.
Çevrimdışı alanda lider G Data
Buna karşın Microsoft Defender'ın çevrimiçi performansı oldukça iyi. İnternete bağlı olduğunda %99.96 gibi son derece yüksek bir koruma oranına ulaşıyor. Çevrimdışı koruma alanında birinciliğin %98.6 ile G Data'da olduğunu belirtelimBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler