En başarılı ve sistemi en çok yoran antivirüs programları belirlendi: Sonuç şaşırtabilir

Sistemi en çok Microsoft Defender yoruyor
Windows işletim sisteminin bir parçası olarak geldiği için pek çok kişi varsayılan antivirüs yazılımı olarak Microsoft Defender'ı tercih ediyor. Ancak birkaç farklı güvenlik paketi üzerinde yapılan yeni bir değerlendirmeye göre, Microsoft'un ürünü diğer antivirüs programları ile karşılaştırıldığında daha fazla sistem kaynağı kullanıyor.
Kullananlar için iyi haber, Microsoft Defender'ın koruma ve kullanılabilirlik kategorilerinde 6'lık mükemmel puanlar aldı ancak performansta aldığı 5 puan onu listenin 15. sırasına geriletti. Bu arada AV-TEST’in belirttiği gibi, bu listedekilerin hepsi oldukça başarılı sonuçlar elde etti. AV-TEST, Microsoft Defender'ın diğerlerine nazaran çok daha yüksek sistem tüketimi yaptığı için böyle bir puan kırdığını belirtiyor.
"Hepsi çok başarılı"
Kötü amaçlı yazılım tespitinde ise genel olarak tüm programlar yüksek başarı sergiledi. Windows 10 kapsamında yapılan testte değerlendirilen 18 güvenlik çözümünden 12'si tüm saldırganları yüzde 100 tespit edebildi. Tam başarı gösteremeyenler Malwarebytes, ESET, F-Secure, K7 Computing, Microworld ve Protected.net oldu. AhnLab, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, G DATA, Kaspersky, McAfee, Microsoft Defender, Norton, PC Matic ve Trend Micro ise tam puan aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.