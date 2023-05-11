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    En başarılı ve sistemi en çok yoran antivirüs programları belirlendi: Sonuç şaşırtabilir

    AV-TEST tarafından yapılan yeni bir araştırmada en başarılı 18 antivirüs yazılımı çeşitli kategorilerde derecelendirildi. Araştırmada sistemi en çok yoran yazılım ise şaşırttı.
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    En başarılı antivirüs programları belirlendi: Sonuç şaşırtabilir Tam Boyutta Gör
    Windows, MacOS ve Android işletim sistemleri için antivirüs ve güvenlik paketi yazılımlarını çeşitli kriterlere göre değerlendiren ve derecelendiren bağımsız bir kuruluş olan AV-TEST tarafından yapılan yeni bir çalışmada 18 antivirüs yazılımı teste tabii tutuldu. En başarılı yazılımın belirlendiği testte sistemi en çok yaran antivirüs yazılımı ise şaşırttı.

    Sistemi en çok Microsoft Defender yoruyor

    Windows işletim sisteminin bir parçası olarak geldiği için pek çok kişi varsayılan antivirüs yazılımı olarak Microsoft Defender'ı tercih ediyor. Ancak birkaç farklı güvenlik paketi üzerinde yapılan yeni bir değerlendirmeye göre, Microsoft'un ürünü diğer antivirüs programları ile karşılaştırıldığında daha fazla sistem kaynağı kullanıyor.

    En başarılı antivirüs programları belirlendi: Sonuç şaşırtabilir Tam Boyutta Gör
    İnceleme kapsamında programlar 1,5 milyon dosyaya karıştırılmış yaklaşık 12.000 kötü amaçlı yazılım örneğine karşı test edildi. Teste tabi tutulan 18 güvenlik paketi ise şunlar: AhnLab, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, F-Secure, G DATA, K7 Computing, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft Defender, Microworld, Norton, PC Matic, Protected.net ve Trend Micro. AV-TEST, programları üç test kategorisinin her biri için toplam 6 puan üzerinden değerlendirdi: Koruma, performans ve kullanılabilirlik.

    Kullananlar için iyi haber, Microsoft Defender'ın koruma ve kullanılabilirlik kategorilerinde 6'lık mükemmel puanlar aldı ancak performansta aldığı 5 puan onu listenin 15. sırasına geriletti. Bu arada AV-TEST’in belirttiği gibi, bu listedekilerin hepsi oldukça başarılı sonuçlar elde etti. AV-TEST, Microsoft Defender'ın diğerlerine nazaran çok daha yüksek sistem tüketimi yaptığı için böyle bir puan kırdığını belirtiyor.

    "Hepsi çok başarılı"

    En başarılı antivirüs programları belirlendi: Sonuç şaşırtabilir Tam Boyutta Gör
    Diğer taraftan, 18 paketten 14'ü 17.5 veya daha yüksek puan alarak En İyi Ürün derecelendirmesine layık görüldü. Microsoft Defender, ESET, Microworld ve PC Matic, 17 puan aldı. Altı ürün ise 18 tam puan almayı başardı: Avast, Avira, Bitdefender, G DATA, Kaspersky ve Trend Micro.

    Kötü amaçlı yazılım tespitinde ise genel olarak tüm programlar yüksek başarı sergiledi. Windows 10 kapsamında yapılan testte değerlendirilen 18 güvenlik çözümünden 12'si tüm saldırganları yüzde 100 tespit edebildi. Tam başarı gösteremeyenler Malwarebytes, ESET, F-Secure, K7 Computing, Microworld ve Protected.net oldu. AhnLab, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, G DATA, Kaspersky, McAfee, Microsoft Defender, Norton, PC Matic ve Trend Micro ise tam puan aldı.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 19 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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