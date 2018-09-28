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Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı

7 ay
15,3b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber olarak yeni bir programla karşınızdayız. Kısa Devre'de PC Donanım dünyasındaki gelişmeleri değerlendirecek, incelemeler yapacak ve canlı yayınlarla birlikte olacağız.
ASUS'un katkılarıyla hazırladığımız Kısa Devre isimli yeni programımızda PC Donanımları dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız.
Bu programa özel olarak Hepsiburada.com'da kullanabileceğiniz HBASUS koduyla ASUS marka anakart, ekran kartı, monitör, ağ ürünleri, optik sürücüler, klavye, fare, kulaklık ve mikrofon gibi ürünlerde anında %10 indirim kazanabilirsiniz.

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King Stannis 7 ay en beğenilen
Burak Şolt "PC Dünyasının Kralı"
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Mesut Çevik "Alemin Kralı"
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MaFiAMaX 7 ay
Mesut Çevik sana helal olsun, teknoseyir'deki Murat Gamsız gibi her videoya katkıda bulunuyorsun.3 farklı programda yer almak kolay değil. Başarılar.
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karakaya_o 7 ay
Işte özlediğim DH
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apollonx 7 ay
Çok keyifli bir programdı. Elinize sağlık.
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Nehalem 7 ay
Time Spy Score : 7588
Graphics score : 9 655
CPU score : 3 429
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Mertolozzi 7 ay
Burak Şolt...... hacım sen konuş ya bir diksiyon bu kadar mı güzel bu kadar mı anlaşılır olur? Süper işlere devam.
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Executor Arhentir 7 ay
Burak şolt biraz daha dersine çalışırsa bu iş tamam.
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MC.CYBER_ 7 ay
yüzde 10 indirim vermişler vatanda indirimsiz hali daha ucuz anakartlar,
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Ekrem71.5 7 ay
Mesut abi saçlar lens'mi :)
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34sem 7 ay
2si'deki eliniz tablet, telefon alsanız. Sağa baıyorsunuz sanırım. :)
Program çok keyifli. Özümüze döndük. :D
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Opt1mystiq 7 ay
Asus ekran kartları gereksiz pahalı %10 indirim verse ne vermese ne
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yilmaz196 7 ay
Rekabetin gözünü seveyim. Intele 2-3 senede 4 ten 8 e kadar çıkarttı çekirdekleri :)
8+8 i7 de tadından yenmez.
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King Stannis 7 ay en beğenilen
Burak Şolt "PC Dünyasının Kralı"
Erdi Özüağ "Mobil Dünyanın Kralı"
Enis Kirazoğlu "Oyun Dünyasının Kralı"
Mesut Çevik "Alemin Kralı"
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