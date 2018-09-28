Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı

Donanım Haber olarak yeni bir programla karşınızdayız. Kısa Devre'de PC Donanım dünyasındaki gelişmeleri değerlendirecek, incelemeler yapacak ve canlı yayınlarla birlikte olacağız.

ASUS'un katkılarıyla hazırladığımız Kısa Devre isimli yeni programımızda PC Donanımları dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız.

Bu programa özel olarak Hepsiburada.com'da kullanabileceğiniz HBASUS koduyla ASUS marka anakart, ekran kartı, monitör, ağ ürünleri, optik sürücüler, klavye, fare, kulaklık ve mikrofon gibi ürünlerde anında %10 indirim kazanabilirsiniz.