Kurumların IoT değeri nasıl maksimuma çıkar?

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Kurumların IoT’yi genel operasyonlarında gittikçe daha fazla benimsemesi ile birlikte, Gartner geçtiğimiz yıl 5 milyondan fazla yeni nesnenin her gün ağlara bağlandığını ve 2020 yılına kadar toplam 21 milyar cihazın bağlanmış olacağını tahmin ediyor. Bu çok fazla ‘nesne’ iken, günümüzün kurumsal IoT öyküsünün ise sadece bir bölümüdür.

Aynı zamanda, çalışan verimliliğine basit bir odaklanma ile, eski işyeri paradigmasından, ofis binalarında, üretim katında ve endüstriyel ortamlarda işbirlikçi bir dijital çalışma modeline doğru kayda değer bir kayma görüyoruz.

Bu iki eğilimin birleşmesi, çalışma alanlarını oluşturmak, çalışanları yönetmek ve akıllı bir teknolojiyi benimsemek için yeni yollar açıyor. Bina ve süreç otomasyonları için işverenler, bireysel çalışma alanlarında, operasyonlarda, BT içinde ve marka düzeyinde deneyimleri en iyi hale getirmek için daha değişebilir ve esnek stratejiler sunuyorlar.

Dönüştürülen işyerlerinin kazançlarını kullanma

Bu değişimlerin önemini göstermek için akıllı konferans odası yönetim uygulaması Robin'i inceleyin. Robin, bir toplantı yerinin saptanmasına ve birkaç tıklama ile rezervasyon yapılmasına yardımcı oluyor. Bu tür çözümler olgunlaşmaya devam ederken, odanın havasını ayarlayıp, odaya girdiğinizde Microsoft Skype for Business görüşmeleri de başlatılabilecek.

Benzer teknolojiler, İsviçre bankası UBS gibi işyerlerinin, sabit çalışma alanlarını bırakıp, çalışanların belirli çalışma yeri, bilgisayar ünitesi veya telefon bulunmayan ‘hotdesk’ tarzında çalışmalarına olanak tanıyor. Bu, mekânların en geniş şekilde kullanılmasını sağlarken, aynı zamanda rekabetçi başarı için gerekli olan yeniliklerle sonuçlanan işbirliğine dayalı ortam türlerini de sağlıyor.

Sanayi ve imalat endüstrileri de IoT'nin doğasında bulunan fırsatları benimsiyor. Burada, operasyonel teknoloji (OT), maliyetleri düşürmek ve kârlılığı artırmak amacıyla daha etkin süreçleri desteklemek için bilgi teknolojisi (BT) ile bir araya geliyor.

Örneğin, modern enerji üretim platformları, giderek ileri teknolojili IoT sensörleri ve diğer cihazlarla donanıyor. Toplanan veriler hızlı bir şekilde işlenmeli ve daha sonra sistemlere ya da kişilere yerinde sağlanmalıdır. Gerekli hız, paketleri bir veri merkezine geri göndermek ve daha sonra bilgiyi alana tekrar göndermek için hiç zaman bırakmadığından, artık yerel veri işleme özellikleri zorunludur.

Bilgi işlem gücü bağlantı kaynağına taşınıyor

Tüm insanlar, yerler ve nesneler tarafından üretilen veri okyanusları şimdi, çok çeşitli dijital işyerlerinde bulunuyor. Verileri işlemek için gereken bazı bilgi işlem gücünü Intelligent Edge olarak adlandırdığımız ağ konumuna taşımak daha mantıklı.

Intelligent Edge’de bazı teknolojiler, akıllı binalar, fabrikalar ve daha fazlasını oluşturmak için, IoT özellikli aydınlatma, havalandırma, su dağıtımı, üretim süreçleri, endüstriyel sistemler ve çeşitli bağlantılı hizmetleri birbirine bağlıyor ve otomatikleştiriyor. Diğer yatırımlar, çalışanların işlerini yapmak için bağlı olduğu kesintisiz ve güvenli mobiliteyi sağlıyor.

Başka bir deyişle, Robin gibi aplikasyonlar, sadece mobil ve IoT cihazlarından gelen verileri iletmek ve bağlanmak için bir ana sisteme ihtiyaç duymuyor,

aynı zamanda tanımladığımız işyeri, operasyon, marka ve BT deneyimleri oluşturmak için çeşitli analitik ve diğer işlemleri de gerçekleştiriyor.

Dahası, bir genel merkez veya şubenin dört duvarının dışında, geniş alan IoT kullanımı (ağa bağlı arabalar, akıllı park sayaçları veya trafik kontrolü gibi) ile üretilen verileri birleştirmede sayısız fırsat var. Bu kullanım durumları, LTE veya LoRa düşük güçlü kablosuz sinyaller gibi harici bağlantı çözümlerini birleştirir.

Bir Intelligent Edge için temel ilkeler

Intelligent Edge’nin üzerinde ek yazılım özellikleri olan bir grup donanım cihazı olduğunun varsayılması cazip gelebilir, ancak gerçekte durum bundan daha fazladır.

Intelligent Edge’yi üç katmandan oluşuyor şeklinde tanımlıyoruz.

Temelde LAN, WLAN ve WAN gibi tanıdık teknolojilerle birlikte Bluetooth Düşük Enerji (BLE) sensörleri ve birleşik kenar sistemleri gibi daha yeni teknolojiler, kenar altyapısını oluştururlar.

Orta katmanda mobilite ve IoT platformları, öncekinde yerel alan, sonrakinde ise geniş alan bulunur. Yerel alan platformlarına önce-mobil denir ve kuruluşunuzdaki cihazları yönetecek teknolojileri içerir. Geniş alan, evrensel IoT olarak geçer ve bir şehre veya başka bir coğrafi bölgeye yayılmış milyonlarca veya milyarlarca cihazın bağlanmasına odaklanır.

İlk iki katmanın üstünde sağlam bir iş ortaklığı ekosistemi vardır. Bu katman, işletmelerin dijital işyerlerini oluşturmak için ihtiyaç duydukları deneyimleri sağlamak için ihtiyaç duyulan aplikasyonları ve hizmetleri geliştirmek için gereklidir. Tipik olarak bir ekosistem, Robin gibi yeni nesil yenilikçilerin yanı sıra Microsoft gibi güçlü ve pazar lideri çözümlere sahip daha geleneksel oyuncuları içerir.

Başarıya doğru önemli adımlar

Kuruluşunuzdaki büyük ölçekli IoT potansiyelini gerçekleştirmeye başlamak için, aşağıdaki adımlarla başlayın:

Mevcut ortamınızı değerlendirin. Bugün nerede olduğunuzu anlamadan başarılı bir strateji geliştirmek imkânsızdır. Uç noktalarınızın, bunlara hizmet eden çözümlerin ve temeldeki altyapı ve mimarilerin profillerini çıkarın.

Mevcut tüm verileri aldığınızdan emin olun. Bu, veri merkezinden kenara kadar modern kablolu ve kablosuz teknolojilerin yanı sıra uzaktaki kullanıcıları ve sistemleri bağlamak için çözümler gerektirir.

İşletmenizi tamamen koruyun. Mobil ve sabit verileri koruyan teknolojileri benimseyin. Algılama için, şüpheli işlemler gösteren cihazların karantinaya alınması ve bağlantılarının kesilmesinin yanı sıra, makine öğrenimi ve yapay zekâyı kullanan yenilikçi çözümleri de bünyenizde bulundurun

Bilginin kilidini açın. Büyük ölçüde çalışanlarınız, müşterileriniz ve dünya hakkında bilgiler toplayan çözümler kullanın. Böyle teknolojiler, davranışları, para kazanabileceğiniz bilgilere dönüştürmeye yardımcı olur.

Kârlılığı artırın. Çalışanlarınızdan, müşterilerinizden, süreçlerinizden ve tedarik zincirinizden en iyi şekilde yararlanmanın yeni yollarını keşfetmek için, topladığınız verileri üçüncü bir tarafın değerlendirmesi ile birlikte analiz eden daha akıllı yenilikleri benimseyin.

Endüstriniz veya kuruluşunuzun tipi ne olursa olsun, modern bir Intelligent Edge mimarisini benimsemek için bu adımları atmak, bu ölçekte IoT’nin potansiyelini kullanmak için kritik öneme sahiptir.

Çoğu güçlü fırsatta olduğu gibi, harekete geçebilenlerin kazanç elde ettiğini, tereddüt edenlerin ise geride kaldığını unutmayın.

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