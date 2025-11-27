Giriş
    GSM aboneliklerine sınırlama geliyor: Kanun teklifi TBMM'de!

    TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile GSM aboneliklerine çipli kimlik kartı zorunluluğu ve sahip olunabilecek hat sayısına sınırlama geliyor. Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

    GSM aboneliklerine sınırlama geliyor: Kanun teklifi TBMM'de! Tam Boyutta Gör
    Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak isimlendirilen “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Meclis’e sunuldu. Komisyonda görüşülen kanun teklifinin maddeleri ortaya çıktı. Kanun teklifi ile GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar geliyor. GSM hatlarıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

    Yeni abonelik için çipli kimlik kartı zorunlu olacak

    GSM aboneliklerine sınırlama geliyor: Kanun teklifi TBMM'de! Tam Boyutta Gör

    Sahte kimlikler kullanılarak kişilerin bilgi ve rızaları dışında telefon hattı açılması engellenecek. Yeni düzenlemeyle birlikte yeni telefon hattı açabilmek için çipli kimlik kartı ile doğrulama zorunlu olacak. Eski tipte kimliklerle yeni abonelik açılamayacak. Yeni abonelik açılabilmesi için çipli kimlik kartının yanı sıra parmak izi, e-Devlet şifresi veya kimlik PIN’i ile doğrulama gerekecek.

    Vatandaşların bilgisi dışında açılan sahte telefon hatlarıyla çeşitli dolandırıcılık ve terör suçları işleniyor. Adına sahte hat açılan kişiler, suçla bağlantılı olmadığı halde adli makamlara ifade vermek zorunda kalıyor. Bu durumun önüne geçmek için çipli kimlik doğrulaması hayata geçirilecek.

    Hat sayısına sınırlama

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyor. Sınırın kaç adet olacağı BTK tarafından belirlenecek. Sınırın üzerinde abonelik veren operatörlere idari para cezası uygulanacak.

    Fazla hattı olanlara 6 ay süre tanınacak

    BTK’nın belirlediği sınırın üzerinde hat sahibi olan kişiler, fazla hatları kapatmak veya devretmek için 6 ay süreye sahip olacak. Süre bir kez daha 6 ay uzatılabilecek. Süre sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin en eski tarihli abonelikleri korunarak fazla hatları kapatılacak.

    Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarda kullanılan hatların şebeke bağlantısı hâkim kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise savcı talimatıyla kesilecek.

    Tek cihazda kullanılabilecek hat sayısına da sınır getirilecek. Böylelikle çok sayıda hattın kullanılabildiği telefon, simbox vb. cihazların kullanılması vasıtasıyla işlenen dolandırıcılık suçlarının önlenmesi amaçlanıyor. Sınır, BTK tarafından belirlenecek.

    Hatların aktifliği üç ayda bir kontrol edilecek

    Ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de yasal hakkı bulunmaması gibi haller üç ayda bir kontrol edilerek aktif olmayan hatların kapatılması sağlanacak. Kontroller resmi makamlardan alınan bilgiler doğrultusunda operatörler tarafından yapılacak.

