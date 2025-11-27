Giriş
    EasyCep 45 milyon dolar yatırım aldı

    Yenilenmiş telefon pazarının lideri EasyCep, 45 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımla yenilenmiş telefonların yanı sıra tablet, bilgisayar, konsol gibi ürünlere odaklanılacak.

    EasyCep 45 milyon dolar yatırım aldı Tam Boyutta Gör
    Yenilenmiş ikinci el telefon pazarında faaliyet gösteren EasyCep, 45 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımla birlikte telefonların yanı sıra tabletten bilgisayara, akıllı ev aletlerinden oyun konsollarına uzanan elektronik ürünleri yenilemeye odaklanacak.

    Aralarında Oleka Capital, RePie Portföy ve Ziraat Portföy’ün de bulunduğu yatırımcılardan toplam 45 milyon dolar yatırım alındığı açıklandı. Bu yatırım, EasyCep’in Türkiye ikinci el cep telefonu pazarında başlattığı dönüşümü destekleyerek, yenilenmiş elektronik ürün pazar lideri olmasını sağlayan sermaye verimliliği yüksek iş modelini daha da güçlü bir yapıya taşıyacak.

    Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarındaki artış sürüyor. Telefon pazarında yenilenmiş telefonların pazar payı yüzde 10’a yükseldi. EasyCep, son 3 yılda 15 kat büyüme başarısı gösterdi.

    EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Artık yalnızca cep telefonlarında değil, bilgisayardan tablete, oyun konsolundan akıllı ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede elektronik ürünün yenilenmesine odaklanıyoruz. Böylece hem tüketicilerin güvenilir ve uygun fiyatlı teknolojiye erişimini kolaylaştırıyor hem de yerel esnafa kazandıran, kayıt dışılığı azaltan sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz” açıklamasını yaptı.

    EasyCep, Ticaret Bakanlığı’ndan aldığı Yenileme Yetki Belgesi ile faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye genelinde 300’den fazla fiziksel noktayı kapsayan geniş bir operasyon ağına sahip. Ayrıca yurt dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’da hizmet veriyor. Suudi Arabistan ve BAE’de Xiaomi ile yaptığı iş birliği ile vites büyütmeye hazırlanıyor.

