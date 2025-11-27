Amazon Gülümseten Kasım indirimleri yarın bitiyor: Son fırsatlar!

Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında giyimden elektroniğe, telefondan bilgisayara, oyun konsolundan oyuncu ekipmanlarına, kişisel bakımdan ev elektroniğine kadar tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor. Bu indirimlerin 28 Kasım saat 23.59’a kadar geçerli olduğunu ve son saatlere girildiğini hatırlatalım.
Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- PlayStation 5 Slim Yeni Seri 825 GB + 2 DualSense Kontrolcü: 27.499 TL
- Razer DeathAdder V3 Pro - Hafif Kablosuz Ergonomik Espor Faresi: 3.850 TL
- Asus TUF Gaming X870E-PLUS WIFI7 AMD AM5 DDR5 ATX Anakart: 16.295 TL
- MSI GEFORCE RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC Ekran Kartı: 19.599 TL
- Samsung Galaxy Tab A11 Android Tablet 4 GB RAM, 64 GB: 4.250 TL
- Samsung Galaxy Tab A11 Android Tablet 8 GB RAM, 128 GB: 5.124 TL
- HP Victus Dizüstü Bilgisayar, Ryzen 5 7640HS, 16 GB, 1TB, RTX4060: 37.999 TL
- GIGABYTE GAMING A16 Dizüstü Bilgisayar, i7-13620H, 16 GB, 1TB, RTX 5050: 43.999 TL
- HP Victus Dizüstü Bilgisayar, Core 7 240H, 16GB, 1TB SSD, RTX5060: 54.499 TL
- MSI KATANA 17 Dizüstü Bilgisayar, i7-14650HX, 16GB, 1TB SSD, RTX5070: 74.999 TL
- Next YE-58GFSG8 QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 15.999 TL
- Next YE-55IDG11 MiniLED 55'' 140 Ekran UHD 4K Google TV: 19.499 TL
- TCL 65 inç Akıllı TV 65Q6C 4K Mini LED 144 Hz Google TV (2025): 51.498 TL
- Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı: 16.883 TL
- Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti: 199 TL
- Juo 10000mAh 22.5W Dijital Led Ekranlı Powerbank: 476 TL
- QCY Ailybuds E20 ANC Bluetooth: 559 TL
- Stevig ST-206 4 Camp Klasik 1.5 lt Çelik Termos: 718 TL
- Anker Nano Power Bank USB-C 5000mah: 1.450 TL
- H2ofloss Şarjlı Kablosuz Ağız Duşu: 2.099 TL
- Stanley Classic Legendary Termos, Yeşil, 2.3 Litre: 2.400 TL
- Tribit Stormbox 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör IPX7 2x17W: 2.879 TL
- CMF Buds Pro 2 ANC TWS Bluetooth Kulaklık: 3.495 TL
- Akaso EK7000 Pro 4K Ultra HD Aksiyon Kamerası: 3.999 TL
- Yui Pro Max XV12 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 5.224 TL
- Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat 44mm: 5.604 TL
- TP-Link Tapo RV20 Max Plus Çöp İstasyonlu Robot Süpürge: 12.122 TL
