LG CordZero "Teknolojiye ayak uyduran süpürge" inceleme videosu

Video Editörü
LG'nin akıllı çağa ayak uyduran kablosuz süpürgesi CordZero test masamızda. Bakalım bu kablosuz çalışma yeteneğine sahip hybrid yapı beklentileri karşılayabiliyor mu?
LG'nin akıllı çağa ayak uyduran kablosuz süpürgesi CordZero test masamızda. Bakalım bu hybrid yapı beklentileri karşılayabiliyor mu?
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Böylece mağazalarda para iadesi yapmayarak hediye çeki verip ölmüş ürünü satılacak diğer bir ürüne çevirmiş oluyorlar.
80v luk piller satılmayıp durunca ölüyor, yeni pil 400-700 tl civarı ve LG temin edemiyoruz onaramıyoruz bayii değiştirsin belgesi veriyor. Yani markasına ürüne sahip çıkmıyor.
Geri çekmesi lazım zaten yeni teknoloji bir ürün eğer hatalıysa satmamalı satıyorsa da pilini stokta bulundurmalı.
Aman diyim LG ye bakış açım çok değişti !
O süpürge Bunun yanında taş devri aleti kalır
insan istiyorki büüle bırakınca halıyıda içine çeksin. videoda çekim gücü kötü değil denmiş ama bu tür yorumlar biraz izafi. kıyas yaparal veya uyguşamada pislik çekerek gösterseydi daha anlaşılır olurdu.
genede teşekkürler video için.
[DHVideo=https://www.youtube.com/watch?v=h3t4Whz8R1k]
Merhabalar,
şu an metrobüsteyim, milletin ortasında absürt bir şekilde kahkaha atmamak için dudaklarımı fena ısırıyorum, kıh kıh kıh kaçıyor elbette :D
Allah da sizi güldürsün, bu videodan hiç haberim yoktu doğrusu :D
İyi günler.