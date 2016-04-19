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LG CordZero "Teknolojiye ayak uyduran süpürge" inceleme videosu

3 yıl
60,3b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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LG'nin akıllı çağa ayak uyduran kablosuz süpürgesi CordZero test masamızda. Bakalım bu kablosuz çalışma yeteneğine sahip hybrid yapı beklentileri karşılayabiliyor mu?
LG'nin akıllı çağa ayak uyduran kablosuz süpürgesi CordZero test masamızda. Bakalım bu hybrid yapı beklentileri karşılayabiliyor mu?

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djalpha 2 yıl
Sakın almayın LG nin bir fiyaskosudur ve elinde kalan ölüleri Teknosa gibi outdoor mağazalara çalışmadığını bildikleri halde erittiriyorlar.
Böylece mağazalarda para iadesi yapmayarak hediye çeki verip ölmüş ürünü satılacak diğer bir ürüne çevirmiş oluyorlar.
80v luk piller satılmayıp durunca ölüyor, yeni pil 400-700 tl civarı ve LG temin edemiyoruz onaramıyoruz bayii değiştirsin belgesi veriyor. Yani markasına ürüne sahip çıkmıyor.
Geri çekmesi lazım zaten yeni teknoloji bir ürün eğer hatalıysa satmamalı satıyorsa da pilini stokta bulundurmalı.
Aman diyim LG ye bakış açım çok değişti !
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esmerbuyucu 3 yıl
Süpürge başlığında led ışık olması yenilikçi geldi gerçekten.
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Extreme Victory 3 yıl



O süpürge Bunun yanında taş devri aleti kalır
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L.o.T.u.S 3 yıl
Sonra demedi demeyin.Ama fiyatı 2 kat ona göre




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jubeii 3 yıl
bataryalı urunlerde sorun çekim gücünün AC power urunlerdeki kadar iyi olmayışı.
insan istiyorki büüle bırakınca halıyıda içine çeksin. videoda çekim gücü kötü değil denmiş ama bu tür yorumlar biraz izafi. kıyas yaparal veya uyguşamada pislik çekerek gösterseydi daha anlaşılır olurdu.
genede teşekkürler video için.
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mementopolis 3 yıl
Japonlarin akilli Tuvaleti gelse , onuda incelermisiniz ? .
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-Atletli 3 yıl
Mesut Reyiz İnceler Diye Düşünüp Girdim Amerikalı Elemana İnceletmişler Amerikalı Sana Söylüyorum Süpürge Tanıtmakla Mesut Reyiz Olunmaz Oda Gerçi Diş Macunu Yemişti. :D:DDD
[DHVideo=https://www.youtube.com/watch?v=h3t4Whz8R1k]
1 Yanıt Yanıtla
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burakesan 3 yıl -Atletli
nsmsngl
Mesut Reyiz İnceler Diye Düşünüp Girdim Amerikalı Elemana İnceletmişler Amerikalı Sana Söylüyorum Süpürge Tanıtmakla Mesut Reyiz Olunmaz Oda Gerçi Diş Macunu Yemişti. :D:DDD
[DHVideo=https://www.youtube.com/watch?v=h3t4Whz8R1k]

Merhabalar,

şu an metrobüsteyim, milletin ortasında absürt bir şekilde kahkaha atmamak için dudaklarımı fena ısırıyorum, kıh kıh kıh kaçıyor elbette :D

Allah da sizi güldürsün, bu videodan hiç haberim yoktu doğrusu :D

İyi günler.
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seker1adam 3 yıl
güncelleme ile bulaşık yıkayacakmı
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djvietnam 3 yıl
elektrikli süpürge incelemesi mesut çevik büyük ihtimal uyuyordu haberin onayı için
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Eeltorm 3 yıl
Akıllı süpürgelerde görürüz artık
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