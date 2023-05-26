Kablosuz dikey süpürge tavsiyesi arayanlara en iyi şarjlı süpürgeler (2023)

Teknoloji ilerledikçe elektrikli süpürgelerin yerini şarjlı dikey süpürgeler almaya başladı. Kablo derdi olmadan istediğiniz yerde kullanmanızın yanında, çeşitli fonksiyonları ve başlıkları ile ulaşılmadık yer bırakmıyorlar. Ayrıca yüksek emiş gücü ve yenilikçi tasarımlarıyla çok seviliyor. Biz de temizlik yapmayı seven kişilerin gözdesi haline gelen 2023'ün en iyi kablosuz dikey süpürge tavsiyeleri listesini hazırladık.

1️⃣ Philips XC8049/01 Tam Boyutta Gör Philips'ın bu şarjlı dikey süpürgesi 360° emiş başlığı ve 70 dakika aktif kullanım sunan bataryası ile sizlere dikey süpürge tavsiyesi olarak sunduğumuz ilk ürün. %99,7'ye kadar tozu ve kiri haznesine hapseder vePowerCylone 10 teknolojisi ile yüksek emiş gücü sunuyor. Ayrıca LED ışıkları ile gözle görünmeyen tozları açığa çıkarmakta. Şarjlı süpürgeyle birlikte ulaşılması zor olan yerlerin de temizliği için çeşitli başlıklar da geliyor. Dikey süpürge ile birlikte gelenler: 360 emiş başlığı, entegre edilen fırça, 2'si 1 arada aralık temizleme aparatı, filtre ve uzatma hortumu.

360 emiş başlığı, entegre edilen fırça, 2'si 1 arada aralık temizleme aparatı, filtre ve uzatma hortumu. Çekim gücü: Bütün aksesuarlar 360° çekim gücüne sahip.

Bütün aksesuarlar 360° çekim gücüne sahip. Ağırlığı: Bu kablosuz süpürge 1 kilogram ağırlında.

Bu kablosuz süpürge 1 kilogram ağırlında. Performans: 125 m2'den daha fazla alanı tek şarj ile temizleyebilirsiniz. Philips XC8049/01 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Müthiş bir cihaz el altında olması işimi kolaylaştırıyor, çok memnunum tavsiye ederim. ✍️ Çekim gücü çok iyi, 2. seviyede gayet güzel iş görüyor. Nadiren turboya geçiyoruz, şarjı da gayet uzun gidiyor.

2️⃣ Xiaomi G11 EU Xiaomi G11 elektrikli el süpürgesi yüksek emiş gücü sağlayan 185 AW ile etkili bir temizlik sunar. Kızıl ötesi parçacık sensörü ise tozları algılar ve tozun seviyesine göre gücünü otomatik ayarlar. Ayırıca halı tüyü dolaşmasını önleyen fırçası ile sizlere en iyi şarjlı süpürge tavsiyesi olarak sunuyoruz. Bu kablosuz dikey süpürgenin değiştirilebilir pil tasarımı ile şarj olmasını beklemeden yeni pil takarak kullanabilirsiniz. Çok yüzeyli fırça başlığı ile birçok yüzeyi rahatça temizleyebilme imkanı sunuyor. Çalışma süresi: Yüksek enerji yoğunluğu olan lityum iyon polimer pil hücreleri size 60 dakikalık aktif kullanım sunar.

Yüksek enerji yoğunluğu olan lityum iyon polimer pil hücreleri size 60 dakikalık aktif kullanım sunar. Motor gücü: 1060 Watt

1060 Watt Başlıklar: Elektrikli akar başlığı ile bu şarjlı süpürge, kumaş yüzeyine çarpar ve güçlü emiş gücü sağlar. Ayrıca dar alan başlığı ile boşlukları ve dar alanları kolayca temizleyebilirsiniz.

Elektrikli akar başlığı ile bu şarjlı süpürge, kumaş yüzeyine çarpar ve güçlü emiş gücü sağlar. Ayrıca dar alan başlığı ile boşlukları ve dar alanları kolayca temizleyebilirsiniz. Filtre: %99,5 filtre verimliliği ile ortamda sağlıklı bir hava sağlar. Xiaomi G11 EU Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ 1 aydır her gün kullanıyoruz piyasanın en iyilerinden. Şarj konusunda 100 m2 evi süpürüyor ve çeyrek şarj kalıyor, biz gayet memnunuz tavsiye ederim. ✍️ Çok kaliteli ve güçlü, resmen yapışıp kalıyor. Piyasada alınabilecek en iyi dikey süpürge markalarından biri olabilir.

3️⃣ Philips XC7043/01 SpeedPro Max Tam Boyutta Gör Philips SpeedPro Max, en iyi dikey süpürge yorumları alan modellerden birisi. 360° başlığı ile ulaşamadığı yer yok ve LED ışıklarıyla görünmeyen tozları gün yüzüne çıkarır. Mobilyalardan duvar diplerine, sert zeminden yumuşak zeminlere kadar birçok yeri kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Bu özellikler Philips'ı en iyi kablosuz elektrikli süpürge markalarından biri yapmakta. Şarjlı dikey süpürge ile birlikte gelenler: 360° başlık, AC adaptör, entegre edilen fırça ve duvara montelemek için aparatlar.

360° başlık, AC adaptör, entegre edilen fırça ve duvara montelemek için aparatlar. Kullanım süresi: Aktif kullanımda 65 dakikaya kadar pil süresi sunmakta.

Aktif kullanımda 65 dakikaya kadar pil süresi sunmakta. Gösterge paneli: Akıllı dijital ekranı, hız seviyesini ve pil kullanımını gösteriyor.

Akıllı dijital ekranı, hız seviyesini ve pil kullanımını gösteriyor. Ürün ağırlığı ve hacmi: 2,7 Kilogram ağırlığında ve 0.7 Litre hacme sahip. Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ On numara beş yıldız hiç düşünmeden alın derim. Şiddetle bu kablosuz dik süpürgeyi öneriyorum. ✍️ Başlıkları çok iyi çekiyor. Anneme aldim ve bence bu fiyata alınabilicek en iyi şarjlı dikey süpürge budur.

4️⃣ Grundig VCP 4830 Tam Boyutta Gör Düşük ses seviyesi ve gelişmiş motoru ile sizlere şarjlı süpürge tavsiyelerimiz arasında Grundig VCP'ye yer veriyoruz. Görülmesi en zor tozları ve evcil hayvan tüylerini rahatça görebilmeniz için LED ışıklı başlığa sahip. Ergonomik yapısı ve farklı başlıkları ile ulaşılması en zor yerleri kolaylıkla temizlemenize olanak sağlıyor. Turbo brush özelliği ile en zorlu yüzeyleri hiç zorlanmadan temizleyebilirsiniz. Ayrıca şarjlı dikey süpürge karşılaştırmalarında bu fonksiyonel özellikleri ile öne çıkıyor. Tornado Cyclone teknolojisi: Bu teknoloji sayesinde sabit ve yüksek emiş gücü sağlar.

Bu teknoloji sayesinde sabit ve yüksek emiş gücü sağlar. Trayclean teknolojisi: Toz haznesini tek hamlede çıkararak etrafa toz dağılması engellenir.

Toz haznesini tek hamlede çıkararak etrafa toz dağılması engellenir. Kullanım süresi: Aktif kullanımda 40 dakikaya kadar çalışma süresi sunmakta.

Aktif kullanımda 40 dakikaya kadar çalışma süresi sunmakta. Dikey süpürgenin ağırlığı: 3.53 kilogram olarak belirtilmekte. Grundig VCP 4830 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Ürün kullanım aparatları ile birlikte gayet başarılı fiyat performans ürünü. Uygun fiyatlı en iyi dikey süpürge markalarından birisi kesinlikle. ✍️ Günlük toz ve kedi tüyü temizlemek için aldım ve başarılı.

5️⃣ Tefal TY6983TR X-PERT Tefal şarjlı dikey süpürge modelleri ile temizlik yapmak eğlenceli ve kolay. Son teknolojiler bünyesinde barından Tefal şarjlı süpürge ile hem zemini hem de tavanı zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Tüm yüzeylere uygun başlıklarının yanında LED ışığı ile gözle görünmeyen tozları farketmenizi sağlar. Tefal TY6983TR X-PERT, en iyi kablosuz dikey şarjlı süpürge yorumları arasında oldukça olumlu görüşler yansıtmakta. Ayrıca çıkarılabilen filtresi yıkanabilir ve temizlenebilir özelliğe sahip. Pil tüketimi: 22V lityum pil ile tam dolu şarj ile 45 dakikaya kadar aktif kullanım sunuyor. Ayrıca 4 saatte şarj olmakta.

22V lityum pil ile tam dolu şarj ile 45 dakikaya kadar aktif kullanım sunuyor. Ayrıca 4 saatte şarj olmakta. Dikey süpürgenin ağırlığı: 2.2 kilogram ağırlığı ile kolay kullanım sağlamakta.

2.2 kilogram ağırlığı ile kolay kullanım sağlamakta. Toz haznesi: Bu modelin toz haznesi 0.50 litre kapasiteye sahip.

Bu modelin toz haznesi 0.50 litre kapasiteye sahip. Başlıklar: Zemin ve dar alanlar için uygun olan farklı başlıklar ile birlikte geliyor. Tefal TY6983TR X-PERT Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Ürünün şarjı uzun süre dayanıyor. Filtre temizliği kolay, parçaları yeterli askı aparatı ve kendisi ergonomik. El süpürgesi olarak da hizmet etmesi çok faydalı. ✍️ Bu fiyata alınabilecek en iyi şarjlı süpürge modeli, kesinlikle tavsiye ediyorum.

6️⃣ Fakir Inovator X Tam Boyutta Gör Yüksek Alman teknolojisi ile üretilen Fakir Inovator X, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış. Fonksiyonel başlıkları ile temizleyemeceği bir yer yok. Dolayısıyla bu modeli sizlere şarjlı dik süpürge tavsiyesi olarak sunuyoruz. Mobilya aparatıyla evinizdeki tüm mobilyaları temizleyebilir, kenar ve köşe aparatı ile köşelerdeki tozları turbo fırçası yardımıyla zorlanmadan temizleyebilirsiniz. Sensör: Toz algılama sistemiyle, toz miktarını kendisi algılayarak çekim gücünü otomatik ayarlar.

Toz algılama sistemiyle, toz miktarını kendisi algılayarak çekim gücünü otomatik ayarlar. Çalışma süresi: Aktif kullanımda 45 dakikaya kadar kullanım sunuyor.

Aktif kullanımda 45 dakikaya kadar kullanım sunuyor. Güç değeri: 30V güç değerine sahip.

30V güç değerine sahip. Ekran: Son teknoloji dokunmatik LED ekrenı bulunmakta. Fakir Inovator X 7269 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Kullanımı oldukça kolay ve kalitesinden Alman yapımı bir şarjı el süpürgesi olduğunu belli ediyor. Bu şarjlı dikey süpürgeyi kesinlikle öneriyorum. ✍️ Aparatları çok kullanışlı ve şarjı çok iyi gidiyor, mükemmel.

7️⃣ Philips XC8349/01 Aqua Plus Tam Boyutta Gör Philips Aqua Plus kablosuz dik süpürge, ıslak ve kuru kullanım seçeneğiyle en iyi şarjlı dikey süpürge önerilerimiz arasında yer alıyor. Tek hareket ile hem silme hem de süpürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çift yönlü emiş gücü ve özel başlığı ile kiri, tozu ve lekeleri tek seferde yok eder. Ayrıca su haznesine deterjan ekleyip de kullanabilirsiniz. Bu özellikleri ile Philips'in en iyi ş​​​arjlı süpürge modelleri arasında yer alıyor. Always Clean kaplama: Antibakteriyel fiber bezleri, temizlikten sonra bezde bakteri oluşmasını engeller.

Antibakteriyel fiber bezleri, temizlikten sonra bezde bakteri oluşmasını engeller. Çalışma süresi: Bu el süpürgesi modeli 80 dakika kullanım süresi sunuyor.

Bu el süpürgesi modeli 80 dakika kullanım süresi sunuyor. Yüksek performans: Süpürme yönüne göre gücü ve baskıyı otomatik ayarlar.

Süpürme yönüne göre gücü ve baskıyı otomatik ayarlar. Birlikte gelen aparatlar: Islak ve kuru başlık, mini turbo başlık, aralık temizleme aparatı ve ekstra filtre.

Islak ve kuru başlık, mini turbo başlık, aralık temizleme aparatı ve ekstra filtre. Ürün ağırlığı: 7.51 Kilogram ağırlığa sahip. Philips XC8349/01 Aqua Plus Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Ürünü aslında oldukça beğendik, cok iyi supuruyor ve pili gercekten cok uzun gidiyor. Haznesini bosaltmak cok rahat, cift hazne sayesinde filtre temiz kaliyor. ✍️ Islak zeminde bir harika, silme ve temizlemesi çok kolay. Cöp haznesi iki tarafli , tozlari ilk haznede öğütüyor sonra diğer tarafa geciyor. Almanızı öneririm.

8️⃣ Fakir Inovator X Plus Tam Boyutta Gör Fakir süpürgede olan iddiasını dikey şarjlı süpürgelerde de gösteriyor. Fakir Inovator X Plus şarjlı süpürge modelinde ise kullanılan son teknoloji ile ulaşılması en zor alanlarda yüksek emiş gücü sağlamakta. Yatak ve döşemeler için turbo fırçası sayesinde toz ve kirden kurtulmanızı sağlıyor. Ayrıca mobilya fırçası ile oturduğunuz alanları kolaylıkla süpürebilirsiniz. Özel kıl toplayıcı turbo aparatıyla ve ergonomik tasarımıyla temizlik yapmak çok kolay. Kullanıcılardan en iyi şarjlı dikey süpürge yorumlarında olduka olumlu görüşlerin olduğunu da belirtelim. Otomatik güç ayarlama: Toz yoğunluğuna göre çekim güçünü otomatik ayarlayan teknolojiye sahip.

Toz yoğunluğuna göre çekim güçünü otomatik ayarlayan teknolojiye sahip. Ekran: Son teknoloji dokunmatik LED ekrana sahip.

Son teknoloji dokunmatik LED ekrana sahip. Yüksek performanslı batarya: Aktif kullanımda 45 dakika kullanım sunuyor.

Aktif kullanımda 45 dakika kullanım sunuyor. Güç: 30V güç değerine sahip bu şarjlı süpürge, minimum güç tüketimi ve maksimum performans sağlıyor. Fakir Inovator X Plus Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Çok teknolojik ve kaliteli, aldığım en iyi el süpürgesi olabilir. ✍️ Şarjı çok uzun gidiyor ve çok güzel temizliyor, öneriyorum.

9️⃣ Dyson V12 Detect Slim Absolute Tam Boyutta Gör Dyson'ın en güçlü, kompat kablosuz süpürgesi olan V12 Detect Slim Absolute, en iyi şarjlı süpürge hangisi? sorusuna cevap olan bir model. En iyi şarjlı dikey süpürge markası olan Dyson, bu modellerin mucidi niteliğinde. V12 Detect Slim Absolute her yeri derinlemesine temizlemek için iki adet temizleme başlığı ile birlikte geliyor. Lazerli temizleme başlığı, sert zeminler için özel olarak tasarlanmış ve görünmeyen tozları gösteriyor. Motorbar temizleme başlığı ise tüm zeminlere uygun. Evcil hayvanlarınızın tüylerini kolayca toplar ve halılardaki toz kalıntılarını derinlemesine temizler. 3 farklı güç modu: Eco, Auto ve Boost modlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca şarjı ortalama 60 dakika kadar dayanıyor.

Eco, Auto ve Boost modlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca şarjı ortalama 60 dakika kadar dayanıyor. Karbon fiber iplikler: Başlıklardaki iplikleri kolayca su ile temizleyebilirsiniz.

Başlıklardaki iplikleri kolayca su ile temizleyebilirsiniz. Gelişmiş fitre: Dyson'ın filtresi, mikroskobik partiküllerin %99,99'unu hapseder.

Dyson'ın filtresi, mikroskobik partiküllerin %99,99'unu hapseder. Ağırlık ve hacim: 2,2 kilogram ağırlında ve 0,35 litre hacme sahip.

2,2 kilogram ağırlında ve 0,35 litre hacme sahip. Emiş güçü: 150 AW.

150 AW. Kutu içeriği: Kutusundan 2 adet temizleme başlığı, mini başlık, mobilya ve dar alanlar için aparatlar, askı aparatı ve şarj cihazı çıkıyor. Dyson V12 Detect Slim Absolute Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Eşime aldım çok memnun kaldı. Ürün işinin hakkını fazlası ile veriyor. İhtiyacı olan elektrik süpürgesi yerine mutlaka bunu alsın. ✍️ Harika mutlaka alın çok rahat.

🔟 Dyson V8 Extra Tam Boyutta Gör En iyi şarjlı dikey süpürge tavsileri listemizin son ismi, en iyi şarjlı süpürge markası Dyson'ın V8 Extra modeli. Evcil hayvanları olanlar için anti-angle özellikli temizleme başlığı teknolojisi, tüm yüzeylerdeki tüyleri ve tozları temizller. Yüksek emiş gücü olan motoru ile dakikada 110.000 devire kadar döner. Ayrıca temizlik yaparken 2 farklı güç modunu seçebilirsiniz. Performans: 40 dakikaya kadar yüksek emiş gücü.

Hazne boşaltma: Boşaltma mekanizması ile tek hareketle tozu ve kiri boşaltın.

Başlıklar: Motorbar temizleme başlığı, ev ve araba temizliği için fırçalı küçük başlık ve dar alanlar için aralık temizleme başlığı ile birlikte geliyor.

Şarj süresi: 5 saatte bataryası tam olarak dolmakta.

Ağırlık ve hazne kapasitesi: 2,5 kilogram ağırlığında olan bu süpürge 0,54 litre hacme sahip. Dyson V8 Extra Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Mükemmel bir ürün. Çok yüksek modele çok para verip almaya ihtiyacınız yok. 5 tane aparatı var 4 tanesi süpürge ucuna takılıyor ve çok kullanışlı. ✍️ 2+1 Ev 100 m2 için fazlasıyla yeterli emiş gücü de çok iyi, teşekkürler Dyson.

En iyi robot süpürge modelleri ve fiyatları 1 ay önce eklendi

Şarjlı dikey süpürge alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Kendiniz için en iyi şarjlı dikey süpürgeyi seçerken şunlara dikkat edebilirsiniz ⬇️ Emiş gücü Aktif kullanım süresi Kullanıcı yorumları Evcil hayvanınız varsa kıl ve tüy temizleme özelliği Kullanım alanları Süpürme modları Ağırlığı ve hazne hacmi

Dikey süpürge avantajları ✅ Tam Boyutta Gör Kablolu seçeneklere kıyasla son derece hafiftir.

Kablosuz tasarımları onu her yere taşıyabilmenizi sağlar. El süpürgesi modu sayesinde arabanızı temizlerken de şarjlı süpürgelerden yararlanabilirsiniz.

Şarjlı dikey süpürgeler, geleneksel elektrikli süpürgelere kıyasla daha verimli ve tasarrufludur.

Kaliteli dikey süpürgeler, filtreleme sistemleri aracılığıyla toz, polen ve diğer alerjenleri havadan yakalayabilir. Bu, evinizin daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam olmasını sağlar. Bazı modellerin HEPA filtreleri vardır ve bu filtreler, havada bulunan mikroskobik partikülleri yakalayarak astım ve alerjisi olan kişiler için özellikle faydalı olabilir.

Dikey süpürge modelleri, farklı yüzeyleri temizlemek için farklı temizlik başlıkları veya ek aksesuarlarla birlikte gelir. Bu sayede farklı zemin tiplerini (taş, ahşap, halı vb.) veya mobilyaları temizlerken uygun başlığı seçebilirsiniz. Ayrıca, bazı modellerin el süpürgesi fonksiyonu da bulunur, böylece mobilyaları veya dar alanları temizlemek için ayrı bir cihaz satın almanıza gerek kalmaz.

En İyi Dikey Şarjlı Süpürgeler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3169

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