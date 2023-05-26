Kablosuz dikey süpürge tavsiyesi arayanlara en iyi şarjlı süpürgeler (2023)

- En iyi şarjlı dikey süpürgeler 🧹
- 1️⃣ Philips XC8049/01
- 2️⃣ Xiaomi G11 EU
- 3️⃣ Philips XC7043/01 SpeedPro Max
- 4️⃣ Grundig VCP 4830
- 5️⃣ Tefal TY6983TR X-PERT
- 6️⃣ Fakir Inovator X
- 7️⃣ Philips XC8349/01 Aqua Plus
- 8️⃣ Fakir Inovator X Plus
- 9️⃣ Dyson V12 Detect Slim Absolute
- 🔟 Dyson V8 Extra
- Şarjlı dikey süpürge alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Dikey süpürge avantajları ✅
- Yorumlar
Teknoloji ilerledikçe elektrikli süpürgelerin yerini şarjlı dikey süpürgeler almaya başladı. Kablo derdi olmadan istediğiniz yerde kullanmanızın yanında, çeşitli fonksiyonları ve başlıkları ile ulaşılmadık yer bırakmıyorlar. Ayrıca yüksek emiş gücü ve yenilikçi tasarımlarıyla çok seviliyor. Biz de temizlik yapmayı seven kişilerin gözdesi haline gelen 2023'ün en iyi kablosuz dikey süpürge tavsiyeleri listesini hazırladık.
|Marka-Model 📜
|Fiyat 💲
|Greenote Akülü Elektrikli Süpürge
|2.299 TL
|Philips XC8049/01
|8.449 TL
|Xiaomi G11 EU
|9.393 TL
|Philips XC7043/01 SpeedPro Max
|7.249 TL
|Grundig VCP 4830
|4.999 TL
|Tefal TY6983TR X-PERT
|4.999 TL
|Fakir Inovator X
|8.749 TL
|Philips XC8349/01 Aqua Plus
|9.339 TL
|Fakir Inovator X Plus
|10.199 TL
|Dyson V12 Detect Slim Absolute
|16.495 TL
|Dyson V8 Extra
|10.390 TL
1️⃣ Philips XC8049/01
- Dikey süpürge ile birlikte gelenler: 360 emiş başlığı, entegre edilen fırça, 2'si 1 arada aralık temizleme aparatı, filtre ve uzatma hortumu.
- Çekim gücü: Bütün aksesuarlar 360° çekim gücüne sahip.
- Ağırlığı: Bu kablosuz süpürge 1 kilogram ağırlında.
- Performans: 125 m2'den daha fazla alanı tek şarj ile temizleyebilirsiniz.
Philips XC8049/01 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Müthiş bir cihaz el altında olması işimi kolaylaştırıyor, çok memnunum tavsiye ederim.
✍️ Çekim gücü çok iyi, 2. seviyede gayet güzel iş görüyor. Nadiren turboya geçiyoruz, şarjı da gayet uzun gidiyor.
2️⃣ Xiaomi G11 EU
- Çalışma süresi: Yüksek enerji yoğunluğu olan lityum iyon polimer pil hücreleri size 60 dakikalık aktif kullanım sunar.
- Motor gücü: 1060 Watt
- Başlıklar: Elektrikli akar başlığı ile bu şarjlı süpürge, kumaş yüzeyine çarpar ve güçlü emiş gücü sağlar. Ayrıca dar alan başlığı ile boşlukları ve dar alanları kolayca temizleyebilirsiniz.
- Filtre: %99,5 filtre verimliliği ile ortamda sağlıklı bir hava sağlar.
Xiaomi G11 EU Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ 1 aydır her gün kullanıyoruz piyasanın en iyilerinden. Şarj konusunda 100 m2 evi süpürüyor ve çeyrek şarj kalıyor, biz gayet memnunuz tavsiye ederim.
✍️ Çok kaliteli ve güçlü, resmen yapışıp kalıyor. Piyasada alınabilecek en iyi dikey süpürge markalarından biri olabilir.
3️⃣ Philips XC7043/01 SpeedPro Max
- Şarjlı dikey süpürge ile birlikte gelenler: 360° başlık, AC adaptör, entegre edilen fırça ve duvara montelemek için aparatlar.
- Kullanım süresi: Aktif kullanımda 65 dakikaya kadar pil süresi sunmakta.
- Gösterge paneli: Akıllı dijital ekranı, hız seviyesini ve pil kullanımını gösteriyor.
- Ürün ağırlığı ve hacmi: 2,7 Kilogram ağırlığında ve 0.7 Litre hacme sahip.
Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ On numara beş yıldız hiç düşünmeden alın derim. Şiddetle bu kablosuz dik süpürgeyi öneriyorum.
✍️ Başlıkları çok iyi çekiyor. Anneme aldim ve bence bu fiyata alınabilicek en iyi şarjlı dikey süpürge budur.
4️⃣ Grundig VCP 4830
- Tornado Cyclone teknolojisi: Bu teknoloji sayesinde sabit ve yüksek emiş gücü sağlar.
- Trayclean teknolojisi: Toz haznesini tek hamlede çıkararak etrafa toz dağılması engellenir.
- Kullanım süresi: Aktif kullanımda 40 dakikaya kadar çalışma süresi sunmakta.
- Dikey süpürgenin ağırlığı: 3.53 kilogram olarak belirtilmekte.
Grundig VCP 4830 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Ürün kullanım aparatları ile birlikte gayet başarılı fiyat performans ürünü. Uygun fiyatlı en iyi dikey süpürge markalarından birisi kesinlikle.
✍️ Günlük toz ve kedi tüyü temizlemek için aldım ve başarılı.
5️⃣ Tefal TY6983TR X-PERT
- Pil tüketimi: 22V lityum pil ile tam dolu şarj ile 45 dakikaya kadar aktif kullanım sunuyor. Ayrıca 4 saatte şarj olmakta.
- Dikey süpürgenin ağırlığı: 2.2 kilogram ağırlığı ile kolay kullanım sağlamakta.
- Toz haznesi: Bu modelin toz haznesi 0.50 litre kapasiteye sahip.
- Başlıklar: Zemin ve dar alanlar için uygun olan farklı başlıklar ile birlikte geliyor.
Tefal TY6983TR X-PERT Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Ürünün şarjı uzun süre dayanıyor. Filtre temizliği kolay, parçaları yeterli askı aparatı ve kendisi ergonomik. El süpürgesi olarak da hizmet etmesi çok faydalı.
✍️ Bu fiyata alınabilecek en iyi şarjlı süpürge modeli, kesinlikle tavsiye ediyorum.
6️⃣ Fakir Inovator X
- Sensör: Toz algılama sistemiyle, toz miktarını kendisi algılayarak çekim gücünü otomatik ayarlar.
- Çalışma süresi: Aktif kullanımda 45 dakikaya kadar kullanım sunuyor.
- Güç değeri: 30V güç değerine sahip.
- Ekran: Son teknoloji dokunmatik LED ekrenı bulunmakta.
Fakir Inovator X 7269 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Kullanımı oldukça kolay ve kalitesinden Alman yapımı bir şarjı el süpürgesi olduğunu belli ediyor. Bu şarjlı dikey süpürgeyi kesinlikle öneriyorum.
✍️ Aparatları çok kullanışlı ve şarjı çok iyi gidiyor, mükemmel.
7️⃣ Philips XC8349/01 Aqua Plus
- Always Clean kaplama: Antibakteriyel fiber bezleri, temizlikten sonra bezde bakteri oluşmasını engeller.
- Çalışma süresi: Bu el süpürgesi modeli 80 dakika kullanım süresi sunuyor.
- Yüksek performans: Süpürme yönüne göre gücü ve baskıyı otomatik ayarlar.
- Birlikte gelen aparatlar: Islak ve kuru başlık, mini turbo başlık, aralık temizleme aparatı ve ekstra filtre.
- Ürün ağırlığı: 7.51 Kilogram ağırlığa sahip.
Philips XC8349/01 Aqua Plus Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Ürünü aslında oldukça beğendik, cok iyi supuruyor ve pili gercekten cok uzun gidiyor. Haznesini bosaltmak cok rahat, cift hazne sayesinde filtre temiz kaliyor.
✍️ Islak zeminde bir harika, silme ve temizlemesi çok kolay. Cöp haznesi iki tarafli , tozlari ilk haznede öğütüyor sonra diğer tarafa geciyor. Almanızı öneririm.
8️⃣ Fakir Inovator X Plus
- Otomatik güç ayarlama: Toz yoğunluğuna göre çekim güçünü otomatik ayarlayan teknolojiye sahip.
- Ekran: Son teknoloji dokunmatik LED ekrana sahip.
- Yüksek performanslı batarya: Aktif kullanımda 45 dakika kullanım sunuyor.
- Güç: 30V güç değerine sahip bu şarjlı süpürge, minimum güç tüketimi ve maksimum performans sağlıyor.
Fakir Inovator X Plus Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Çok teknolojik ve kaliteli, aldığım en iyi el süpürgesi olabilir.
✍️ Şarjı çok uzun gidiyor ve çok güzel temizliyor, öneriyorum.
9️⃣ Dyson V12 Detect Slim Absolute
- 3 farklı güç modu: Eco, Auto ve Boost modlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca şarjı ortalama 60 dakika kadar dayanıyor.
- Karbon fiber iplikler: Başlıklardaki iplikleri kolayca su ile temizleyebilirsiniz.
- Gelişmiş fitre: Dyson'ın filtresi, mikroskobik partiküllerin %99,99'unu hapseder.
- Ağırlık ve hacim: 2,2 kilogram ağırlında ve 0,35 litre hacme sahip.
- Emiş güçü: 150 AW.
- Kutu içeriği: Kutusundan 2 adet temizleme başlığı, mini başlık, mobilya ve dar alanlar için aparatlar, askı aparatı ve şarj cihazı çıkıyor.
Dyson V12 Detect Slim Absolute Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Eşime aldım çok memnun kaldı. Ürün işinin hakkını fazlası ile veriyor. İhtiyacı olan elektrik süpürgesi yerine mutlaka bunu alsın.
✍️ Harika mutlaka alın çok rahat.
🔟 Dyson V8 Extra
- Performans: 40 dakikaya kadar yüksek emiş gücü.
- Hazne boşaltma: Boşaltma mekanizması ile tek hareketle tozu ve kiri boşaltın.
- Başlıklar: Motorbar temizleme başlığı, ev ve araba temizliği için fırçalı küçük başlık ve dar alanlar için aralık temizleme başlığı ile birlikte geliyor.
- Şarj süresi: 5 saatte bataryası tam olarak dolmakta.
- Ağırlık ve hazne kapasitesi: 2,5 kilogram ağırlığında olan bu süpürge 0,54 litre hacme sahip.
Dyson V8 Extra Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Mükemmel bir ürün. Çok yüksek modele çok para verip almaya ihtiyacınız yok. 5 tane aparatı var 4 tanesi süpürge ucuna takılıyor ve çok kullanışlı.
✍️ 2+1 Ev 100 m2 için fazlasıyla yeterli emiş gücü de çok iyi, teşekkürler Dyson.
Şarjlı dikey süpürge alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
Kendiniz için en iyi şarjlı dikey süpürgeyi seçerken şunlara dikkat edebilirsiniz ⬇️
- Emiş gücü
- Aktif kullanım süresi
- Kullanıcı yorumları
- Evcil hayvanınız varsa kıl ve tüy temizleme özelliği
- Kullanım alanları
- Süpürme modları
- Ağırlığı ve hazne hacmi
Dikey süpürge avantajları ✅
- Kablolu seçeneklere kıyasla son derece hafiftir.
- Kablosuz tasarımları onu her yere taşıyabilmenizi sağlar. El süpürgesi modu sayesinde arabanızı temizlerken de şarjlı süpürgelerden yararlanabilirsiniz.
- Şarjlı dikey süpürgeler, geleneksel elektrikli süpürgelere kıyasla daha verimli ve tasarrufludur.
- Kaliteli dikey süpürgeler, filtreleme sistemleri aracılığıyla toz, polen ve diğer alerjenleri havadan yakalayabilir. Bu, evinizin daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam olmasını sağlar. Bazı modellerin HEPA filtreleri vardır ve bu filtreler, havada bulunan mikroskobik partikülleri yakalayarak astım ve alerjisi olan kişiler için özellikle faydalı olabilir.
- Dikey süpürge modelleri, farklı yüzeyleri temizlemek için farklı temizlik başlıkları veya ek aksesuarlarla birlikte gelir. Bu sayede farklı zemin tiplerini (taş, ahşap, halı vb.) veya mobilyaları temizlerken uygun başlığı seçebilirsiniz. Ayrıca, bazı modellerin el süpürgesi fonksiyonu da bulunur, böylece mobilyaları veya dar alanları temizlemek için ayrı bir cihaz satın almanıza gerek kalmaz.
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)