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LG Optimus One P503 video inceleme

8 yıl
251,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LG'nin Android 2.2 işletim sistemli telefonu Optimus One P503'e ait bütün merak edilenler bu videoda.

LG'nin Android 2.2 işletim sistemli telefonu Optimus One P503'e ait bütün merak edilenler bu videoda.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hrnayn 8 yıl en beğenilen

last_legant

1-2 aya kalmaz 400tl civarına düşerse belki biraz satar... Bu fiyata bu telefonu almak pek akıl karı bir durum değil...

valla nokıalara 500-600 vereceğinize bunu alın derim
last_legant1-2 aya kalmaz 400tl civarına düşerse belki biraz satar... Bu fiyata bu telefonu almak pek akıl karı bir durum değil...
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sangreal_1905 8 yıl
5800 500 lira verilirken bu telefona 600 vermek cok mu gelıo ?
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DH Misafiri 7 yıl
Ben lg p503 kullanıcısıyım mükemmel makina diyorum ve tavsiye ediyorum cebini düşünen alsın bu fiyata bu telefon bedava
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar flash sorunu var diyorsunuzda ben bu tanitim videosunu o gordugunuz cihazdan izliyorum ve bu yorumuda suan bu cihazdan yaziyorum gordugunuz p503 suan elimde adi ustunde andiroid bu boat browser mini yanindada mx video playeri marketten indir butun videolari izle.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu telefon flaşı destekliyor bizzat bende var arm6 adobe flash 10.3 bu sürümü çalıştırıyor marketteki canlı tv deki flaşla çalışan kanalları ve flaş videolu olan akıllı tv deki videoları çok rahatlıkla açıyor tek gereken cyanogen mod 2.3.7 yüklemek ve linkteki flaşı yüklemek bende cyanogen mod yüklü andoid sürümüde 2.3.7 oldu yükleyince çok rahat çalıştırıyor orjinal romunda denemedim flaşı açıyormu diye zaten cyanogen mod yükledikten sonra buldum bu flash player ı
LİNK:http://www.mediafire.com/?oo7rwia2l0898yi
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DH Misafiri 7 yıl
lgp503 kullanıyorum yeni aldım face girdim ama diğer tlfnumda çıkış en altta oluyodu bu tlfnda bulamıyorum lütfen acil yardım edebilirmisiniz...
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DH Misafiri 7 yıl
ben bugün aldım telefonu yalnız bi sorun var hafıza kartınınn yada telefonun içindeki dosyalara ulaşamıyorum bi kısa yolu yok yardımcı olursanız sevinirim dosya yöneticisi yok yani
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlarrr bende 1tane lg p505 aldım ama arayan müziğine mp3 ekleyemiyom sadece kendi orjinal müziklerini kullanıyom bu konuda yardımcı olabilcek arkadaşlar aayhankaraca@hotmail.com mail atabilirlermi
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DH Misafiri 7 yıl
Arkaslar ben bu telefonu alacagimda telefpncu lg p 503 onerdi nenbu telden cok memnunum herkss marka duskunudur ama diyer telefonlardan cok ustun ve cokemnunn kaldim sixede tavsiye ederim
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DH Misafiri 7 yıl
dokunmatiği nasıl bu telefonunn acaba ???
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caner282828 7 yıl
videoyu nasıl izleyeceğiz , açmıyor
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caner282828 7 yıl
video yu nasıl izleyebiliriz
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