LG Optimus One P503 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Ben lg p503 kullanıcısıyım mükemmel makina diyorum ve tavsiye ediyorum cebini düşünen alsın bu fiyata bu telefon bedava
|Arkadaslar flash sorunu var diyorsunuzda ben bu tanitim videosunu o gordugunuz cihazdan izliyorum ve bu yorumuda suan bu cihazdan yaziyorum gordugunuz p503 suan elimde adi ustunde andiroid bu boat browser mini yanindada mx video playeri marketten indir butun videolari izle.
|arkadaşlar bu telefon flaşı destekliyor bizzat bende var arm6 adobe flash 10.3 bu sürümü çalıştırıyor marketteki canlı tv deki flaşla çalışan kanalları ve flaş videolu olan akıllı tv deki videoları çok rahatlıkla açıyor tek gereken cyanogen mod 2.3.7 yüklemek ve linkteki flaşı yüklemek bende cyanogen mod yüklü andoid sürümüde 2.3.7 oldu yükleyince çok rahat çalıştırıyor orjinal romunda denemedim flaşı açıyormu diye zaten cyanogen mod yükledikten sonra buldum bu flash player ı
LİNK:http://www.mediafire.com/?oo7rwia2l0898yi
|lgp503 kullanıyorum yeni aldım face girdim ama diğer tlfnumda çıkış en altta oluyodu bu tlfnda bulamıyorum lütfen acil yardım edebilirmisiniz...
|ben bugün aldım telefonu yalnız bi sorun var hafıza kartınınn yada telefonun içindeki dosyalara ulaşamıyorum bi kısa yolu yok yardımcı olursanız sevinirim dosya yöneticisi yok yani
|arkadaşlarrr bende 1tane lg p505 aldım ama arayan müziğine mp3 ekleyemiyom sadece kendi orjinal müziklerini kullanıyom bu konuda yardımcı olabilcek arkadaşlar aayhankaraca@hotmail.com mail atabilirlermi
|Arkaslar ben bu telefonu alacagimda telefpncu lg p 503 onerdi nenbu telden cok memnunum herkss marka duskunudur ama diyer telefonlardan cok ustun ve cokemnunn kaldim sixede tavsiye ederim
|dokunmatiği nasıl bu telefonunn acaba ???
|videoyu nasıl izleyeceğiz , açmıyor
|video yu nasıl izleyebiliriz
valla nokıalara 500-600 vereceğinize bunu alın derim