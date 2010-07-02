Lenovo, 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar IdeaPad Y560d'nin satışına başladı

Lenovo ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 3D destekli yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Y560d'nin satışına başladı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 15.6-inç büyüklüğünde 3D ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in 1.6GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisinden güç alıyor.

4GB bellek kapasitesine ve 500GB depolama sürücüsüne sahip olan dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5730 çözümüyle geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteği ile gelen IdeaPad Y560d'de 1.3MP entegre internet kamerası da bulunuyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 6 hücreli pilden alan dizüstü bilgisayara işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-Bit eşlik ediyor. Sahip olduğu 3D ekran ile kullanıcılarına daha fazla derinlik dolayısıyla daha fazla heyecan vaad eden Lenovo IdeaPad Y560d, yurt dışında 1500 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.