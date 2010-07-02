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Lenovo, 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar IdeaPad Y560d'nin satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 3D destekli yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Y560d'nin satışına başladı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 15.6-inç büyüklüğünde 3D ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in 1.6GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisinden güç alıyor.

4GB bellek kapasitesine ve 500GB depolama sürücüsüne sahip olan dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5730 çözümüyle geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteği ile gelen IdeaPad Y560d'de 1.3MP entegre internet kamerası da bulunuyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 6 hücreli pilden alan dizüstü bilgisayara işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-Bit eşlik ediyor. Sahip olduğu 3D ekran ile kullanıcılarına daha fazla derinlik dolayısıyla daha fazla heyecan vaad eden Lenovo IdeaPad Y560d, yurt dışında 1500 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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DH Misafiri 7 yıl
bu satılmıyo galiba sitesinde detaylı bilgi yok satılık y560d diye yazınca da p falan çıkıyo
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DH Misafiri 8 yıl
ben nereden alabilirim bu ürünü? bilgisi olan varmı? yurt dısından getirtmek istemiyorum ingilizce olacağı için... yoksa kendi sitesinde veya amazonda filan var. birde yanılmıyorsam gümrükten gecerken ayrı bir parada gerekiyor
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Tayff 8 yıl
Çok üst düzel bir notebook olmadıkça 3d teknolojisi kullanmaları gereksiz bence..
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vidoko 9 yıl
3d teknolojisi eve girmesi için dahaçok pahalı ..
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smart1978 9 yıl
3 boyutlu lcd ler pazarlama taktiği. . Gözleri yormakta....Sonra direksiyon başına geçeyim filan aman dikkat edin....

Gözlük gerektirmeyen ekranlar var. Gözlükle sağlımızla hayatlarla oynamayalım..... Dikkatli ve mümkün oldukça az kullanılmalı. Doktorlar böyle söylüyor...
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gun 9 yıl
3D baş ağrıtması ile beraber ona güzel çözüm karanlık odada büyük ekran. Notebook kullanım şeklimize bakarsan bunun tam tersi bir olay söz konusu.
Onun için arkadaşlarınıza gösterecek bir olay haricinde bana göre notebook'da pek kullanılabilecek bir teknoloji değil. Belki masa üstünde en fazla televizyonda oda maçlarda filan olabilecek birşey ama herkese o pahalı gözlüklerden vermeyi düşünmek bile istemiyorum.
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